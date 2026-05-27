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ऊंट से लेकर बकरे तक..., आखिर किन जानवरों की दी जा सकती है कुर्बानी? जानें डिटेल

Qurbani Rules: ईद-उल-अजहा पर कुर्बानी देना इस्लाम की एक अहम इबादत मानी जाती है. लेकिन शरीयत के हिसाब से हर जानवर की कुर्बानी नहीं दी जा सकती. अगर सही नियमों का ध्यान नहीं रखा गया, तो कुर्बानी जाया भी हो सकती है. इसलिए कुर्बानी से पहले जरूरी बातें जान लेना बेहद अहम है.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: May 27, 2026, 01:59 PM IST

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ऊंट से लेकर बकरे तक..., आखिर किन जानवरों की दी जा सकती है कुर्बानी? जानें डिटेल

Bakrid 2026: ईद-उल-अज़हा यानी बकरीद इस्लाम का एक अहम त्योहार माना जाता है. इस दिन मुसलमान हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को याद करते हुए अल्लाह की राह में कुर्बानी देते हैं. इस्लामिक मान्यताओं के मुताबिक, कुर्बानी सिर्फ उन्हीं जानवरों की दी जा सकती है, जिनकी इजाजत शरीयत में दी गई है.

इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती तारिक मसूद के मुताबिक, ऊंट, गाय, बैल, भैंस, दुंबा, भेड़, बकरा और बकरी जैसे जानवरों की ही कुर्बानी दी जा सकती है. इसके अलावा किसी दूसरे जानवर की कुर्बानी इस्लाम में मान्य नहीं मानी जाती.  मुफ्ती ने आगे बताया कि बकरा, बकरी, भेड़ या दुंबा कम से कम 1 साल का होना चाहिए, गाय, बैल और भैंस कम से कम 2 साल के होने चाहिए. वहीं, ऊंट की उम्र कम से कम 5 साल होनी चाहिए. अगर जानवर तय उम्र से छोटा हुआ, तो कुर्बानी मान्य नहीं होगी. मुफ्ती तारिक मसूद के मुताबिक, कुर्बानी के लिए जानवर स्वस्थ होना चाहिए.  बहुत छोटा, बीमार या कमजोर जानवर कुर्बानी नहीं दी जा सकती है. इस्लामिक नियमों में साफ कहा गया है कि कुर्बानी का जानवर स्वस्थ और तय उम्र का होना चाहिए.

'नमाज़ के बाद कुर्बानी'
बकरीद के मौके पर मुस्लिम समुदाय में खास उत्साह देखने को मिल रहा है. लोग अपने घरों और मस्जिदों में त्योहार की तैयारियों में जुटे हैं. बकरीद की नमाज़ के बाद कुर्बानी की रस्म अदा की जाएगी और जरूरतमंदों के बीच मांस बांटा जाएगा. इस्लाम में कुर्बानी के मांस का एक हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों को देना भी जरूरी माना गया है, ताकि समाज में भाईचारे और इंसानियत का संदेश फैल सके.

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बकरीद की तैयारियां जोरों पर
गौरतलब है कि देशभर में बकरीद की तैयारियां जोरों पर हैं. बाजारों में बकरों और अन्य जानवरों की खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है. कई शहरों में प्रशासन ने कुर्बानी को लेकर दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं. प्रशासन का कहना है कि कुर्बानी केवल निर्धारित स्थानों पर और तय नियमों के तहत ही की जाए, ताकि कानून-व्यवस्था बनी रहे और किसी को परेशानी न हो.

यह भी पढ़ें:- भारत के इस राज्य में महिलाओं ने भी अदा की बकरीद की नमाज, दिखा अनोखा नजारा

 

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Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं। उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है। छा...और पढ़ें

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