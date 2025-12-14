Advertisement
इस राज्य में उम्मीद पोर्टल पर सबसे ज्यादा दर्ज हुई वक्फ संपत्तियां; विपक्षा की सरकार से खास अपील

Waqf Act 2025 News: केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजिजू ने 6 जून से 6 दिसंबर के बीच देश भर की वक्फ संपत्तियों को उम्मीद पोर्टल पर दर्ज कराने का आदेश दिया था. लेकिन अभी भी बहुत से वक्फ संपत्तियां दर्ज नहीं हो पाई हैं. इन 6 महीनों के भीतर देश भर में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में वक्फ संपत्तियों को उम्मीद पोर्टल पर दर्ज कराया गया. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Dec 14, 2025, 12:24 PM IST

इस राज्य में उम्मीद पोर्टल पर सबसे ज्यादा दर्ज हुई वक्फ संपत्तियां; विपक्षा की सरकार से खास अपील

Waqf Act 2025 News: वक्फ संशोधन कानून 2025 का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है. इस बीच केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजिजू ने 6 जून से 6 दिसंबर तक उम्मीद पोर्टल पर सभी वक्फ संपत्तियों को दर्ज कराने का आदेश दिया था. वहीं, मुस्लिम उलेमा और विपक्ष के नेता अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजिजू से उम्मीद पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों को दर्ज कराने की समय-सीमा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं. 

6 जून से 6 दिसंबर यानी पूरे 6 महीने के अंदर देश भर में मुस्लिम समाज के लोगों ने बढ़-चढ़कर उम्मीद पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों को दर्ज कराया. हालांकि अभी भी बहुत से ऐसे वक्फ संपत्तियां हैं जिन्हें तकनीकी खामियों की वजह से उम्मीद पोर्टल पर दर्ज नहीं किया जा सका है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में वक्फ संपत्तियों को उम्मीद पोर्टल पर दर्ज कराया गया है. 

उत्तर प्रदेश के मुसलमान वक्फ संपत्ति पंजीकरण कराने में देश में पहले स्थान पर हैं. उत्तर प्रदेश में अब तक 92832 वक्फ संपत्तियों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पूरा है, जिनमें UP सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की 86347 और शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड की 6485 संपत्तियों का पंजीकरण कराया गया है. 

उत्तर प्रदेश शिया वक्फ संपत्ति के पंजीकरण में लखनऊ और सुन्नी वक्फ बोर्ड की संपत्तियों में बाराबंकी अव्वल केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय ने 6 जून को उम्मीद पोर्टल पर पंजीकरण कराने का दिया था. उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में लगभग 62,939 वक्फ संपत्तियों उम्मीद पोर्टल पर दर्ज कराया गया. महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक में लगभग 58,328 संपत्तियां दर्ज कराया गया है. 

गौरतलब है कि वक्फ संशोधन कानून 2025 का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है. मुस्लिम समाज और विपक्ष के ज्यादातर नेताओं का कहना है कि भाजपा सरकार इस कानून के तहत अल्पसंख्यक मुस्लिम  समजा की धार्मिक आज़ादी का हनन कर रही है. साथ ही इस कानून के कई प्रावधानों पर मुस्लिम समाज ने गहरी आपत्ति व्यक्त की है.  

