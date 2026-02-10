51 नमाजियों के कातिल ब्रेंटन टैरंट की अपील पर सुनवाई, जेल में काट रहा है उम्र कैद की सजा

Massacre of Namazi in New Zealand mosque: 15 मार्च 2019 को ऑस्ट्रेलियाई नागरिक और श्वेत वर्चस्ववादी ब्रेंटन टैरंट ने न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च शहर की दो मस्जिदों में घुसकर अंधाधुंध गोलीबारी की थी, जिसमें 51 नमाजियों की मौत हो गई थी. उसने वर्ष 2020 में अपना गुनाह स्वीकार किया और कोर्ट ने ब्रेंडन टैरंट को पैरोल न देने की शर्त के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई. अब खबर है कि ब्रेंटन टैरंट ने अपनी सजा के खिलाफ कोर्ट में अपील की है. इस अपील पर वेलिंगटन में न्यूजीलैंड कोर्ट ऑफ अपील की तीन जजों की बेंच सुनवाई कर रही है.

ब्रेंटन टैरंट ने कहा है कि ट्रायल के दौरान उसके साथ अमानवीय और क्रूर व्यवहार किया गया था, जिसके कारण अपनी गुनाहों के कबूलनामे के समय वह कोई सही फैसला लेने की मानसिक स्थिति में नहीं था. कोर्ट के दस्तावेजों के मुताबिक, टारेंट को फिलहाल ऑकलैंड जेल के मैक्सिमम सिक्योरिटी यूनिट में रखा गया है, जहां उसका दूसरे कैदियों या लोगों से बहुत कम संपर्क है.

ब्रेंटन टैरंट का कहना है कि ट्रायल के दौरान उसके साथ अमानवीय और क्रूर व्यवहार की वजह से उसकी मानसिक स्थिति इस हद तक प्रभावित हो गई थी कि वह बेतुके बयान देने पर विचार कर रहा था.

गौरतलब है कि 15 मार्च 2019 को ब्रेंडन टैरंट ने क्राइस्टचर्च शहर में अल नूर और लिनवुड मस्जिदों में गोलीबारी की, हमले से पहले एक चरमपंथी घोषणापत्र प्रकाशित किया और सोशल मीडिया पर नरसंहार का लाइव-स्ट्रीम किया. इस हमले में नमाजी महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग समेत 51 मुसलमान मारे गए थे.