राज्य चुनें
Noor Inayat Khan: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार (18 जून) को अपने फ्रांस दौरे के दौरान पेरिस में भारतीय प्रवासियों को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने अपने 12 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए भारत और फ्रांस के रिश्तों पर बात की. पीएम मोदी ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि फ्रांस में भारत से आने वालों में कोई तमिल,कोई पंजाबी, कोई गुजराती, कोई मराठी और कोई बंगाली है. फ्रांस में भारत के हर कोने के लोगों का प्रतिनिधित्व देखने को मिलता है.
कौन हैं नूर इनायत खान?
इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय मूल की मशहूर स्वतंत्रता सेनानी और जासूस नूर इनायत खान का जिक्र किया. अपने संबोधन में पीएम मोदी ने उनके साहस, बलिदान और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उनके योगदान को याद किया. इसके बाद सोशल मीडिया पर नूर इनायत खान के बारे चर्चा शुरू हो गई. नेटीजंस यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वह मुस्लिम महिला कौन थी, जिसके बारे प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में जिक्र किया.
दरअसल, द्वितीय विश्व युद्ध के इतिहास में कुछ कहानियां ऐसी हैं, जो साहस, त्याग और मानवता की मिसाल बनकर आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं. उन्हीं में से हैं भारतीय मूल की वीरांगना नूर इनायत खान, जिनका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने किया. नूर इनायत खान ने नाजी जर्मनी के कब्जे वाले फ्रांस में ब्रिटेन के लिए खुफिया एजेंट के रूप में काम करते हुए अपने जान की कुर्बानी दे दी. उनका जीवन भारत से गहराई से जुड़ा हुआ था और उनकी विरासत आज भी भारत की बहादुरी और मानवीय मूल्यों का निशानी मानी जाती है.
भारत से क्या था नूर इनायत खान का रिश्ता?
नूर इनायत खान का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था, जहां भारतीय संस्कृति और सूफी परंपरा की गहरी छाप थी. उनके पिता भारतीय मूल के थे और उनकी मां अमेरिकी थीं. बचपन से ही वे संवेदनशील, शांत और विचारशील स्वभाव की थीं. बाद में उन्होंने ब्रिटेन में एयरफोर्स में बतौर वीमेंस असिस्टेंट के रूप में काम किया. द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब नाजी जर्मनी ने यूरोप के कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया, तब ब्रिटेन ने एक विशेष खुफिया संगठन के जरिये बदले की कार्रवाई शुरू हुई. इसका नाम दिया गया स्पेशल ऑपरेशन एक्जीक्यूटिव.
साल 1942 में ब्रिटिश वॉर कैबिनेट ने फैसला लिया कि इस संगठन में महिलाओं की भर्ती भी की जाएगी, क्योंकि माना गया कि वे दुश्मन इलाके में आसानी से काम सकती हैं, और दुश्मनों को महिलाओं पर शक भी न के बराबर होगा. इसके बाद फ्रांस से जुड़ी यूनिट में कई महिला एजेंटों को ट्रेनिंग दी गई. नूर इनायत खान ने भी इसमें हिस्सा लिया.
उनकी फ्रेंच भाषा पर पकड़, तकनीकी कौशल और समर्पण को देखते हुए उन्हें इस मिशन के लिए चुन लिया गया. उनका चयन किसी आर्थिक लाभ के लिए नहीं था, बल्कि नाजी जुल्म ज्यादती खिलाफ उनके गहरे विरोध और नाइंसाफी के खिलाफ उनकी जज्बात की वजह से हुआ था.
अधिकारियों ने नूर इनायत की क्षमता पर उठाए सवाल
उन्हें इंग्लैंड के सरे और बकिंघमशायर में स्पेशल ट्रेनिंग दी गई, जहां उन्हें सीक्रेट कोड, कम्यूनिकेशन सिस्टम, हथियारों और तोड़फोड़ जैसी सरगर्मियों की जानकारी दी गई. नूर इनायत खान को ट्रेनिंग देने लोगों की राय उनके बारे में मिली जुली थी. कुछ अधिकारियों ने उन्हें बहुत सरल और कोमल स्वभाव का बताया और कहा कि वे मुश्किल हालात में जासूसी के काम के लिए फिट नहीं हैं. ट्रेनिंग के दौरान उनकी शारीरिक क्षमता और हथियारों के प्रति झिझक पर भी सवाल उठे. लेकिन उनके सीनियर अधिकारियों ने उनकी मेहनत और लगन को देखते हुए उन्हें मौका देने का फैसला लिया.
जून 1943 में नूर इनायत खान को फ्रांस भेजा गया और वे नाजी कब्जे वाले क्षेत्र में पहुंचने वाली पहली महिला वायरलेस ऑपरेटर बनीं. यह उनके जिंदगी का सबसे अहम और जोखिम भरा कदम था. फ्रांस पहुंचने के बाद वे रेसिस्टेंस नेटवर्क से जुड़ीं, जो ब्रिटिश खुफिया ऑपरेशन का एक अहम हिस्सा था.
फ्रांस में उनकी पोस्टिंग के कुछ ही दिनों बाद जर्मन फौज ने उनके नेटवर्क में घुसपैठ कर दी. प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के बाद पूरा नेटवर्क टूट गया और सैकड़ों लोग पकड़े गए. इस हालत में नूर इनायत खान अकेली वायरलेस ऑपरेटर रह गईं, जो लंदन और पेरिस के बीच संपर्क बनाए रखने का काम कर रही थीं.
ब्रिटिश अधिकारियों ने उन्हें वापस बुलाने की सलाह दी, लेकिन उन्होंने फ्रांस छोड़ने से इनकार कर दिया. उनका मानना था कि इस मुश्किल समय में पीछे हटना जिम्मेदारी से भागना होगा. उन्होंने जोखिम के बावजूद अपना काम जारी रखा.
नाजी फौज की अजीयतें भी नहीं तोड़ सकीं नूर इनायत के हौसले
हालांकि, कुछ ही महीनों बाद जर्मन सेना उनके करीब पहुंच गई. अक्टूबर 1943 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. गिरफ्तारी के बाद उन्हें पेरिस में रखा गया और उनसे पूछताछ की गई. लेकिन उन्होंने किसी भी तरह की जानकारी देने से इनकार कर दिया. उनकी बहादुरी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने अपने साथियों और मिशन के बारे में कोई जानकारी शेयर नहीं की.
गिरफ्तारी के दौरान जर्मन एजेंसियों ने उनके दस्तावेजों का इस्तेमाल कर ब्रिटिश अधिकारियों को गुमराह किया और कई दूसरे एजेंटों को जाल में फंसा लिया. इसके बावजूद नूर इनायत खान ने हार नहीं मानी. बाद में उन्होंने भागने की कोशिश भी की, लेकिन उन्हें फिर से पकड़ लिया गया.
इसके बाद उन्हें जर्मनी की कुख्यात जेल में रखा गया, जहां उन्हें लंबे समय तक सख्त अजीयत दी गईं. दस महीनों तक उन्हें लगातार जहनी और जिस्मानी अजीयत दी गई, लेकिन उन्होंने अपने मिशन या पहचान से जुड़ी कोई जानकारी नहीं दी. सितंबर 1944 में, डी-डे ऑपरेशन के कुछ महीनों बाद, उन्हें जर्मनी के एक कंसंट्रेशन कैंप में ले जाया गया, जहां उन्हें गोली मार दी गई. जहां उनके आखिरी शब्द थे "आजादी."
नूर इनायत की शहादत को ब्रिटेन और फ्रांस ने किया सम्मानित
उनकी शहादत के बाद उन्हें ब्रिटेन और फ्रांस दोनों देशों ने सम्मानित किया. उन्हें मरणोपरांत वीरता पदक दिए गए. आज भी उनकी याद में कई स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं. उनके नाम पर स्कूल और स्मारक बनाए गए हैं और उनकी जिंदगी पर कई किताबें, नाटक और फिल्में बनी हैं.
नूर इनायत खान की कहानी सिर्फ जंग की नहीं, बल्कि भारत से जुड़े उस गहरे संबंध की भी कहानी है, जिसमें एक भारतीय मूल की महिला ने इंसानियत, आजादी और इंसाफ के लिए अपनी जिंदगी को कुर्बान कर दिया. उनकी विरासत आज भी भारत और दुनिया के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है. यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी अपने संबोधन के दौरान उनको याद करने से खुद को रोक नहीं पाए.