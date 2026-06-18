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कौन हैं नूर इनायत खान? पीएम मोदी के जिक्र से पेरिस में भारतीय समुदाय हुआ भावुक

PM Modi on Noor Inayat Khan: फ्रांस दौरे पर आज पेरिस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय समुदाय को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने भारतीय मूल की स्वतंत्रता सेनानी नूर इनायत खान का जिक्र किया. इसके बाद सोशल मीडिया पर उनके योगदान और कुर्बानी के जज्बे को लेकर बहस छिड़ गई. आइये जानते हैं कौन हैं नूर इनायत खान, जिनकी बहादुरी को फ्रांस और ब्रिटेन भी करते हैं सलाम.

Written ByRaihan Shahid
Published: Jun 18, 2026, 11:56 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 12:01 AM IST
कौन हैं नूर इनायत खान? पीएम मोदी के जिक्र से पेरिस में भारतीय समुदाय हुआ भावुक
Image Credit: पेरिस में पीएम मोदी ने अपने संबोधन में नूर इनायत खान के बलिदान को किया याद

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