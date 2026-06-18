अधिकारियों ने नूर इनायत की क्षमता पर उठाए सवाल

उन्हें इंग्लैंड के सरे और बकिंघमशायर में स्पेशल ट्रेनिंग दी गई, जहां उन्हें सीक्रेट कोड, कम्यूनिकेशन सिस्टम, हथियारों और तोड़फोड़ जैसी सरगर्मियों की जानकारी दी गई. नूर इनायत खान को ट्रेनिंग देने लोगों की राय उनके बारे में मिली जुली थी. कुछ अधिकारियों ने उन्हें बहुत सरल और कोमल स्वभाव का बताया और कहा कि वे मुश्किल हालात में जासूसी के काम के लिए फिट नहीं हैं. ट्रेनिंग के दौरान उनकी शारीरिक क्षमता और हथियारों के प्रति झिझक पर भी सवाल उठे. लेकिन उनके सीनियर अधिकारियों ने उनकी मेहनत और लगन को देखते हुए उन्हें मौका देने का फैसला लिया.