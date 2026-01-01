Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3060239
Zee SalaamIndian Muslimकंधों पर तिरंगा और होठों पर अल्लाहु अकबर, जानें कौन हैं कश्मीर के ओवैस याकूब?

कंधों पर तिरंगा और होठों पर अल्लाहु अकबर, जानें कौन हैं कश्मीर के ओवैस याकूब?

Who is Owais Yaqoob: कश्मीर के ओवैस याकूब इन दिनों काफी चर्चा में हैं. उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. जिसमें उन्होंने अपने कंधे पर तिरंगा डाला हुआ है और वह अल्लाहु अकबर कह रहे हैं.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Jan 01, 2026, 10:44 AM IST

Trending Photos

कंधों पर तिरंगा और होठों पर अल्लाहु अकबर, जानें कौन हैं कश्मीर के ओवैस याकूब?

Who is Owais Yaqoob: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक शख्स की तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है. इस शख्स ने अपने कंधे पर तिरंगा डाला हुआ है. यह शख्स कश्मीरी मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स (MMA) का फाइटर ओवैस याक़ूब है. जिन्होंने एक बार फिर देश का नाम रोशन किया है.

ओवैसी की  BRAVE में बेहतरीन जीत

27 वर्षीय ओवैस याक़ूब ने हाल ही में उज्बेकिस्तान के बुखारा में आयोजित BRAVE कॉम्बैट फेडरेशन (BRAVE CF 103) इवेंट में अपने मुकाबले में पहले ही राउंड में टीकेओ (टेक्निकल नॉकआउट) से शानदार जीत दर्ज की है. इस जीत ने MMA जगत में हलचल मचा दी है और देशभर में उनके प्रशंसकों को गर्व महसूस कराया है.

खास बात यह रही कि जीत के बाद ओवैस याक़ूब ने 'अल्लाहु अकबर' के नारे के साथ अपने कंधों पर भारतीय तिरंगा ओढ़ा. यह दृश्य देशभक्ति और पहचान का एक मजबूत प्रतीक बनकर सामने आया है.

Add Zee News as a Preferred Source

कौन हैं ओवैस याकूब?

ओवैस याक़ूब अंतरराष्ट्रीय MMA मंच पर पहुंचने वाले पहले कश्मीरी फाइटर हैं. ओवैस दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के मुर्रन गांव से ताल्लुक रखते हैं. यह गांव आमतौर पर अपने बाग-बगीचों और खेती वाली ज़िंदगी के लिए जाना जाता है.

ओवैस के सामने ये थी बड़ी मुश्किल

ओवैस का बचपन से ही खेल और शारीरिक गतिविधियों में गहरा रुझान रहा है. वह एक साधारण मिडिल क्लास कश्मीरी परिवार से आते हैं, जहां पेशेवर खेलों में करियर बनाने के लिए रिसोर्सेज़ काफी कम थे. ऐसे इलाके में, जहां क्रिकेट और फुटबॉल सबसे लोकप्रिय खेल हैं, MMA को चुनना अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी.

उन्होंने शुरुआत में स्थानीय स्तर पर खुद को ट्रेन किया और धीरे-धीरे अपने स्किल्स को निखारा. उनकी मेहनत और फिटनेस जल्द ही लोगों को नजर आने लगी. साल 2013 में उन्होंने औपचारिक रूप से मार्शल आर्ट्स की दुनिया में कदम रखा और प्रोफेशनल ट्रेनिंग शुरू की. करियर के शुरुआती दौर में उनका मुख्य फोकस ताइक्वांडो पर रहा, जिससे उन्हें अनुशासन, तेजी और तकनीक की मजबूत नींव मिली.

कई गोल्ड मेडल्स किए हासिल

प्रतियोगिताओं में उतरते ही ओवैस याक़ूब ने बेहतरीन प्रदर्शन किया. उन्होंने अलग-अलग कॉम्पीटीशन्स में 11 नेशनल गोल्ड मेडल, 17 स्टेट लेवल गोल्ड मेडल
और 6 रजत पदक जीते. उनकी लगातार कामयाबी ने उन्हें चैंपियन ऑफ चैंपियंस और बेस्ट फाइटर बॉय जैसे खिताब दिलाए, उन्होंने भारत के अलग-अलग राज्यों में आयोजित मुकाबलों में हिस्सा लिया, जिससे उन्हें कम उम्र में ही अहम अनुभव और पहचान मिली.

2022 में मिला पहला इंटरनेशनल मौका

कई सालों तक स्थानीय और नेशनल लेवल पर खुद को साबित करने के बाद, साल 2022 में ओवैस को पहला बड़ा इंटरनेशल मौका मिला. उन्होंने फिलीपींस में ट्रेनिंग हासिल की, जिसमें स्टिक फाइटिंग और स्ट्राइकिंग तकनीकों पर जोर दिया जाता है. 

फिलीपींस में ब्रॉन्ज मेडल

फिलीपींस में आयोजित वर्ल्ड एस्क्रीमा काली अर्निस फेडरेशन चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए ओवैस ने फुल कॉन्टैक्ट कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल  जीता. यह उपलब्धि उनके करियर का बड़ा मोड़ साबित हुई और कश्मीर के एक फाइटर को अंतरराष्ट्रीय पहचान मिली.

याकूब ने पीछे मुड़कर नहीं देखा

इंटरनेशनल मंच पर कदम रखने के बाद ओवैस याक़ूब ने पीछे मुड़कर नहीं देखा. उनकी ग्रोथ लगातार प्रभावशाली रही. हर मुकाबले के साथ उनके कौशल, आत्मविश्वास और परिपक्वता में सुधार देखने को मिला, जिससे यह साफ हुआ कि वह बड़े मंचों के लिए तैयार हैं.

प्रोफेशनल बनने से पहले ओवैस ने एमेच्योर MMA में हिस्सा लिया और तीन राष्ट्रीय एमेच्योर MMA खिताब अपने नाम किए. इन जीतों ने उन्हें आत्मविश्वास दिया और प्रोफेशनल फाइटिंग की चुनौतियों के लिए तैयार किया. उनका मजबूत एमेच्योर रिकॉर्ड इस बात का संकेत था कि वह अगला कदम उठाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं.

जनवरी 2023 में ओवैस याक़ूब ने भारत की सबसे बड़ी प्रोफेशनल MMA प्रमोशन कंपनी मैट्रिक्स फाइट नाइट के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था. 31 मार्च 2023 को नई दिल्ली में उन्होंने अपना प्रोफेशनल MMA डेब्यू किया. हालांकि उनका पहला मुकाबला तीसरे राउंड में सबमिशन के जरिए हार में बदल गया, लेकिन इसके बावजूद ओवैस याक़ूब का सफर आगे बढ़ता रहा और आज वह अंतरराष्ट्रीय मंच पर कश्मीर और भारत का नाम रोशन कर रहे हैं.

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

TAGS

Owais Yaqoobmuslim newshindi news

Trending news

Owais Yaqoob
कंधों पर तिरंगा और होठों पर अल्लाहु अकबर, जानें कौन हैं कश्मीर के ओवैस याकूब?
Saudi Arabia
NOC और फिर कोर्ट में अर्जी,जानें क्या हैं सऊदी अरब में विदेशियों के लिए शादी के नियम
Bangladesh news
पूर्व PM खालिदा जिया की मौत की जिम्मेदार है शेख हसीना, BNP के आरोप पर मचा बवाल
Sangeet Som
इन गद्दारों की देश में नहीं है कोई जगह;शाहरुख खान पर BJP नेता संगीत सोम का बड़ा बयान
New York Mayor Zohran Mamdani
कुरान पर हाथ रख लेंगे शपथ, न्यूयॉर्क के मेयर जोहान ममदनी रचेंगे इतिहास
Ind-Pak
IND-PAK: तनाव के बाद पहली मुलाकात, जयशंकर-अयाज़ सादिक आमने-सामने
Assam
अवैध घुसपैठ के खिलाफ कार्रवाई तेज करेगी सरकार, असम CM का बड़ा ऐलान
Uttarakhand news
देहरादून: जिम में बजरंग दल का बवाल, छेड़छाड़ का आरोप लगाकर ट्रेनर नदीम को पीटा
Maharashtra news
नांदेड़ एसपी अबिनाश ने कुरान की आयत सुनाकर जीता दिल, दिया अमन-शांति-भाईचारे का संदेश
israel news
ग़ज़ा की तबाही के साये में इजरायल की आबादी भी थमी, 1948 के बाद सबसे बड़ा झटका