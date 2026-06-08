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Who Is Dr Israr Ahmed: उत्तर प्रदेश के शामली में आयुष मलिक नामक युवक ने कई साल पहले इस्लाम धर्म कबूल कर लिया और आयुष मलिक से मोहम्मद अली कुरैशी बन गया. उसने चांदनी कुरैशी नाम के एक मुस्लिम युवती से शादी भी की. लेकिन इस मामले की जानकारी आयुष के पिता को लगी तो आयुष के पिता ने पुलिस में शिकायत कर दी और आरोप लगाया कि चांदनी और उसके परिवारवालों ने पैतृक संपत्ति और व्यापार के लालच में उनके बेटे आयुष का ब्रेनवॉश किया और इस्लाम धर्म कबूल कर लिया. हालांकि आयुष ने इस बात से साफ इनकार कर दिया है कि उसने दबाव या लालच में आकर इस्लाम धर्म कबूल किया.
आयुष ने मीडिया से बात करते हुए इस बात का खुलासा किया कि वह कई साल पहले से इस्लाम धर्म के बारे में ऑनलाइन जानकारी ले रहा था और इस्लामिक स्कॉलर्स के बयान सुनता था. इस दौरान वह इस्लाम से करीब होता गया और हिंदू धर्म त्यागकर इस्लाम कबूल कर लिया. आयुष (अली कुरैशी) ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि वह देश और विदेश के अनेक इस्लामिक स्कॉलर्स के बयान सुनता था, लेकिन उसे पाकिस्तानी इस्लामिक स्कॉलर डॉ. इसरार अहमद के बयान सबसे ज्यादा अच्छे लगते थे. आइए, इस खबर में हम जाने की कौन हैं पाकिस्तान के इस्लामिक स्कॉलर डॉ. इसरार अहमद, जिनके फैन हैं, आयुष (अली कुरैशी).
डॉ. इसरार अहमद का जन्म 26 अप्रैल 1932 को अविभाजित भारत के हिसार (वर्तमान हरियाणा) में हुआ. बटवारे के दौरान डॉ. इसरार का परिवार हिजरत करके पाकिस्तान चला गया. उन्होंने लाहौर के प्रतिष्ठित किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से चिकित्सा की पढ़ाई की और एमबीबीएस की डिग्री प्राप्त की। हालांकि वे पेशे से डॉक्टर थे, लेकिन उनकी मुख्य रुचि धार्मिक अध्ययन, इस्लामी दर्शन और सामाजिक सुधार में थी.
डॉ. इसरार ने इस्लाम पाकिस्तान के सबसे प्रभावशाली इस्लामिक विद्वानों, वक्ताओं और धार्मिक चिंतकों में से एक माने जाते हैं. डॉ. इसरार की मौत साल 210 में हो गई. हालांकि उनके बयान आज भी सोशल मीडिया पर हैं, जिसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बहुत पसंद किया जाता है. इसरार के बयानों की सबसे खास बात यह है कि उनकी बातों में दर्द दिखता है, जो सुनने वालों के दिल को छू जाता है या दिल में उतर जाता है. वह मुश्किल विषयों को बहुत ही आसान लफ्जों में बयां करते थे, साथ ही इतिहास की घटनाओं को भी धार्मिक एंगल से लोगों को समझाते थे.
वह इस्लामिक समाज, इस्लामी शासन व्यवस्था, इस्लामिक मोरल वैल्यू,इस्लामिक फैमिली सिस्टम, इस्लामिक राइट और ड्यूटी, पैगंबरों की टिप्पणी और भविष्यवाणियों को बहुत ही आसान भाषा में समझाते, जिससे लोगों को धर्म सिर्फ विश्वास नहीं बल्कि प्रैक्टिकल जीवन में अमल में लाने की चीज है, इस बात का समझ होने लगता है. डॉ. इसरार अहमद ने 60 से अधिक पुस्तकों और शोधपरक लेखों की रचना की. उनकी कई पुस्तकें इस्लामी विचारधारा, कुरआनी अध्ययन, मुस्लिम समाज की चुनौतियों और आधुनिक विश्व में इस्लाम की भूमिका जैसे विषयों पर केंद्रित हैं. उनकी रचनाओं में कुरआन की व्याख्या, इस्लामी इतिहास, नैतिक मूल्यों और सामाजिक सुधार पर विशेष जोर दिखाई देता है.