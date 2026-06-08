Who Is Dr Israr Ahmed: उत्तर प्रदेश के शामली में आयुष मलिक नामक युवक ने कई साल पहले इस्लाम धर्म कबूल कर लिया और आयुष मलिक से मोहम्मद अली कुरैशी बन गया. उसने चांदनी कुरैशी नाम के एक मुस्लिम युवती से शादी भी की. लेकिन इस मामले की जानकारी आयुष के पिता को लगी तो आयुष के पिता ने पुलिस में शिकायत कर दी और आरोप लगाया कि चांदनी और उसके परिवारवालों ने पैतृक संपत्ति और व्यापार के लालच में उनके बेटे आयुष का ब्रेनवॉश किया और इस्लाम धर्म कबूल कर लिया. हालांकि आयुष ने इस बात से साफ इनकार कर दिया है कि उसने दबाव या लालच में आकर इस्लाम धर्म कबूल किया.