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कौन हैं डॉ. इसरार अहमद, जिनके बयान सुनकर आयुष मलिक बने अली कुरैशी?

Who Is Dr Israr Ahmed: धर्म परिवर्तन मामले के बीच आयुष मलिक ने बताया कि वह वर्षों से इस्लाम के बारे में अध्ययन कर रहे थे और पाकिस्तानी इस्लामिक स्कॉलर डॉ. इसरार अहमद के बयानों से काफी प्रभावित हुए. आयुष का दावा है कि उन्होंने किसी दबाव या लालच में नहीं, बल्कि अपनी इच्छा से इस्लाम कबूल किया था. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jun 08, 2026, 10:05 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 10:05 PM IST
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