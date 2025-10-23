Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2972182
Zee SalaamIndian Muslim

कौन हैं Saudi Arabia के नए ग्रैंड मुफ्ती Sheikh Saleh Bin Al-Fawzan?

Who is Saudi Arabia New Grand Mufti:  सऊदी अरब के नए ग्रैंड मुफ्ती शेख़ सालेह बिन फौज़ान अल-फौज़ान होंगे. वह किंगडम के चौथे शख्स हैं, जिन्होंने ये पॉजीशन संभाली है. शेख साले को सबसे प्रभावशाली धार्मिक विद्वानों में गिना जाता है.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Oct 23, 2025, 12:02 PM IST

Trending Photos

कौन हैं Saudi Arabia के नए ग्रैंड मुफ्ती Sheikh Saleh Bin Al-Fawzan?

Who is Saudi Arabia New Grand Mufti: सऊदी अरब के सबसे प्रभावशाली धार्मिक विद्वानों में से एक, शेख़ सालेह बिन फौज़ान अल-फौज़ान को चौथे ग्रैंड मुफ्ती के रूप में नियुक्त किया गया है. यह पद उन्हें सऊदी अरब में सबसे उच्च धार्मिक अधिकारिक व्यक्ति बनाता है, जो फतवे जारी करने और इस्लामी शरिया कानून के अनुपालन की देखरेख करते हैं.

कौन हैं शेख सालेह?

शेख़ सालेह अल-फौज़ान का जन्म 1935 में सऊदी अरब के मध्य क्षेत्र, क़स्सिम के अश-शिमासिय्याह गांव में हुआ था. बचपन में उनके पिता, फौज़ान बिन अब्दुल्लाह अल-फौज़ान, की मौत हो गई, जिसके बाद उन्हें उनकी परवरिश ज्वाइंट फैमिली में हुई. उन्होंने अपनी शुरुआती एजुकेशन  शेख़ हममूद बिन सुलैमान अल-तिलाल, जो स्थानीय मस्जिद के इमाम थे, से हासिल की थी.

उनकी औपचारिक शिक्षा 1950 में अश-शिमासिय्याह के एक स्थानीय स्कूल से शुरू हुई. प्राथमिक शिक्षा उन्होंने 1952 में बुरैदा के अल-फैसलियाह स्कूल से पूरी की. इसके बाद उन्होंने थोड़े वक्त तक प्राथमिक स्कूल में शिक्षक के रूप में काम किया. 1954 में उन्होंने बुरैदा के शॉलरी इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया और चार साल की पढ़ाई के बाद स्नातक होने के बाद रियाद में कॉलेज ऑफ़ शरिया में शामिल हुए.

Add Zee News as a Preferred Source

कॉलेज ऑफ़ शरिया, रियाद से शेख़ अल-फौज़ान ने 1961 में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की. उन्होंने यहीं मास्टर्स और डॉक्टरेट की डिग्री भी हासिल की. ग्रेजुएशन होने के बाद, शेख़ अल-फौज़ान ने रियाद के शॉलरी इंस्टीट्यूट में अध्यापन शुरू किया. बाद में उन्होंने कॉलेज ऑफ़ फंडामेंटल्स ऑफ़ रिलीजन में एडवांस रिलीजस स्टडीज़ पढ़ाया. उन्होंने हायर इंस्टीट्यूट ऑफ़ ज्यूडिशियरी के निदेशक के तौर पर भी काम कियाऔर प्रशासनिक कार्यकाल के बाद पढ़ाई जारी रखी.

1992 से शेख़ अल-फौज़ान स्थायी समिति फॉर स्कॉलर्ली रिसर्च एंड इफ्ता के सदस्य हैं और उनके पास हायर पॉजीशन है. वे काउंसिल ऑफ़ सीनियर स्कॉलर्स के सदस्य भी हैं, जो सऊदी अरब की सबसे उच्च धार्मिक संस्था है. इसके अलावा वे मक्का स्थित मुस्लिम वर्ल्ड लीग के इस्लामी फिकह काउंसिल में भी शामिल हैं.

ग्रैंड मुफ्ती के रूप में वर्तमान भूमिका

सितंबर 2023 में शेख़ अब्दुलअज़ीज़ अल-शेख़ के निधन के बाद, शेख़ सालेह अल-फौज़ान को सऊदी अरब का चौथा ग्रैंड मुफ्ती नियुक्त किया गया. यह प्रतिष्ठित पद उन्हें देश की सर्वोच्च धार्मिक अधिकारिक भूमिका प्रदान करता है. ग्रैंड मुफ्ती का पद 1953 में किंग अब्दुलअज़ीज़ अल सऊद के जरिए स्थापित किया गया था और परंपरागत तौप पर अल शेख परिवार के मेंबर्स के जरिए ही संभाला जाता रहा है.

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

TAGS

Saudi Arabiamuslim newsSheikh Saleh Bin Al-Fawzan

Trending news

Saudi Arabia
कौन हैं Saudi Arabia के नए ग्रैंड मुफ्ती Sheikh Saleh Bin Al-Fawzan?
Film Haal controversy
फिल्म 'Haal' में बीफ बिरायनी के सीन पर बवाल, केरल हाईकोर्ट में पहुंचा मामला
mirzapur
Mirzapur: गांव में एक भी मुसलमान नहीं, फिर कैसे बन गया मज़ार; हिंदू संगठनों ने तोड़ा
nuh
Nuh में तबलीगी जमात का बड़ा जलसा, 12 एकड़ में लगा पंडाल, मौलाना साद भी होंगे शामिल
Uttar Pradesh news
कार्तिक मेले में मुस्लिम दुकानदारों का बहिष्कार, यशवीर महारज ने जारी किया नफरती फरमा
Punjab
दोषी हुआ, तो दे देना फांसी;बेटे की हत्या के इल्जाम पर पूर्व DGP मुस्तफा का बड़ा बयान
Afghanistan news
खराब खाने से अफगानिस्तान में हजारों लोगों की मौत, रिपोर्ट से हुआ खुलासा
VHP
मुसलमानों के बॉयकॉट का एक और तरीका? छठ पूजा पर VHP के फैसले पर बवाल
halal
Halal राज्य में किया बैन, लेकिन नहीं रोका एक्सपोर्ट; बर्क ने योगी से पूछे सख्त सवाल
Gaza News
Israel ने अलापा पुराना राग, गुस्साए ICJ मानवीय सहायता रोकने पर लगाई तगड़ी लताड़