कौन हैं ब्रिटेन की नई गृह मंत्री शबाना महमूद? वकालत से सीधे राजनीति में की थी एंट्री

Britain News Home secretory: ब्रिटेन में प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर ने कैबिनेट फेरबदल के बाद शबाना महमूद को नई होम सेक्रेटरी नियुक्त किया है. यह पद एंजेला रेयनर के इस्तीफे के बाद खाली हुआ था. महमूद इस पद पर पहुंचने वाली ब्रिटेन की पहली मुस्लिम महिला बनी हैं. ब्रिटेन का होम डिपार्टमेंट इमिग्रेशन, पुलिसिंग और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे अहम मामलों की जिम्मेदारी संभालता है.
शबाना महमूद का जन्म 1980 में बर्मिंघम में पाकिस्तानी मूल के परिवार में हुआ. अपने बचपन का कुछ समय उन्होंने सऊदी अरब में बिताया और फिर वापस ब्रिटेन लौट आईं. उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लिंकन कॉलेज से कानून की पढ़ाई की और बैरिस्टर के तौर पर पेशेवर मामलों में काम किया.
उन्होंने 2010 में राजनीति में कदम रखा और बर्मिंघम लेडीवुड से सांसद चुनी गईं. इसी के साथ वे ब्रिटेन की पहली मुस्लिम महिला सांसदों में से एक बनीं. जेरेमी कॉर्बिन के नेतृत्व में उन्होंने लेबर पार्टी की फ्रंटबेंच से दूरी बना ली , लेकिन कीयर स्टारमर के नेतृत्व में फिर से सक्रिय राजनीति में लौटीं. स्काई न्यूज़ के मुताबिक, महमूद सख्त डिपोर्टेशन (विदेशियों की वापसी) नीतियों का समर्थन करती हैं और बच्चों के शोषण के मामलों पर काफी मुखर रही हैं.
2023 में उन्हें शैडो जस्टिस सेक्रेटरी बनाया गया, लेबर पार्टी की 2024 की चुनावी जीत के बाद वे जस्टिस सेक्रेटरी और लॉर्ड चांसलर बनीं. इस दौरान उन्होंने जेलों में भीड़ कम करने के लिए कैदियों की समय से पहले रिहाई जैसी योजनाएं लागू कीं.
होम सेक्रेटरी के तौर पर अब शबाना महमूद को कई बड़ी चुनौतियों का सामना करना होगा. इनमें शरणार्थी मामलों की लंबित फाइलें निपटाना, डिपोर्टेशन केस, ग्रूमिंग गैंग की जांच और पुलिस सुधार की तत्काल जरूरत शामिल है.
शबाना महमूद का यह पदभार संभालना लेबर पार्टी की रणनीतिक प्राथमिकताओं को दिखाता है. पार्टी ऐसे मतदाताओं से जुड़ना चाहती है जो अपराध और कानून-व्यवस्था पर सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं.