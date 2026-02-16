Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3111521
Zee SalaamIndian Muslimकौन हैं शिंदे के मुस्लिम विधायक जिनके मंदिर में एंट्री पर हुआ बवाल; गौमूत्र से किया शुद्धिकरण?

कौन हैं शिंदे के मुस्लिम विधायक जिनके मंदिर में एंट्री पर हुआ बवाल; गौमूत्र से किया शुद्धिकरण?

Abdul Sattar News: महाराष्ट्र में शिंदे गुट के एक मुस्लिम MLA के मंदिर में घुसने के बाद विवाद खड़ा हो गया. कुछ लोगों द्वारा कथित तौर पर गोमूत्र से शुद्धिकरण किया. इस घटना के बाद तनाव पैदा हो गया है. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Edited By:  Tauseef Alam|Last Updated: Feb 16, 2026, 02:46 PM IST

Trending Photos

कौन हैं शिंदे के मुस्लिम विधायक जिनके मंदिर में एंट्री पर हुआ बवाल; गौमूत्र से किया शुद्धिकरण?

Shinde Muslim MLA Controversy: महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और शिवसेना (शिंदे गुट) के विधायक अब्दुल सत्तार शिवरात्रि के मौके पर छत्रपति संभाजीनगर मंदिर गए थे. लेकिन, कुछ नौजवानों ने सत्तार के आने पर एतराज जताया और मंदिर को गोमूत्र से शुद्ध कर दिया. नौजवानों का कहना था कि अब्दुल सत्तार सुबह नॉन-वेज खाते हैं और उसके बाद घर से बाहर नहीं निकलते. इसलिए, महाशिवरात्रि पर मंदिर में एक अपवित्र व्यक्ति के आने का विरोध करते हुए इन नौजवानों ने मंदिर पर गोमूत्र छिड़क दिया. यह घटना 15 फरवरी की है.

इस घटना के बाद मंदिर में कुछ समय के लिए तनाव रहा, लेकिन किसी झड़प की कोई खबर नहीं है. पूर्व मंत्री अब्दुल सत्तार ने अभी तक इस घटना पर कोई टिप्पणी नहीं की है. आइए जानते हैं कि कौन है अब्दुल सत्तार? आइए जानते हैं...

कौन हैं अब्दुल सत्तार?
अब्दुल सत्तार, महाराष्ट्र की राजनीति में एक जाने-माने चेहरे हैं. वह छत्रपति संभाजीनगर जिले के सिल्लोड विधानसभा इलाके से तीन बार MLA रह चुके हैं और उन्हें शिवसेना के शिंदे गुट का एक जाना-माना मुस्लिम नेता माना जाता है. अब्दुल सत्तार का जन्म 1 जनवरी 1965 को सिल्लोड में हुआ था. उन्होंने यशवंतराव चव्हाण कॉलेज से ग्रेजुएशन (BA) किया. राजनीति में आने से पहले उन्होंने सिल्लोड में एक छोटी सी साइकिल की दुकान चलाकर अपना करियर शुरू किया.

Add Zee News as a Preferred Source

राजनीतिक सफर की शुरुआत
अब्दुल सत्तार का पॉलिटिकल करियर 1984 के पंचायत चुनावों से शुरू हुआ. उन्होंने पंचायत पॉलिटिक्स में एक्टिव रोल निभाना शुरू किया और धीरे-धीरे लोकल पॉलिटिक्स में अपनी मजबूत पकड़ बना ली. 1994 में वे सिल्लोड म्युनिसिपल काउंसिल के मेयर बने. धीरे-धीरे उनकी पॉलिटिकल पकड़ मज़बूत होती गई और वे कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते गए. अब्दुल सत्तार लंबे समय से कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहे, उसके टिकट पर चुनाव जीते और MLA बने. 

हिंदुत्व को करते हैं प्रमोट
साल 2019 में महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा मोड़ तब आया जब उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और शिवसेना में शामिल हो गए. शिवसेना में शामिल होने के बाद उन्हें उस समय की उद्धव ठाकरे सरकार (2019–2022) में राज्य मंत्री का पद दिया गया. हालांकि, 2022 में शिवसेना के अंदर राजनीतिक घटनाक्रम के दौरान वह एकनाथ शिंदे के साथ बगावत में शामिल हो गए और शिंदे गुट के प्रमुख नेताओं में से एक बन गए. इसके बाद उन्हें शिंदे-फडणवीस सरकार (2023–2024) में कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया. इस दौरान उन्होंने माइनॉरिटी डेवलपमेंट और वक्फ, मार्केटिंग और एग्रीकल्चर जैसे ज़रूरी पोर्टफोलियो संभाले. अभी, वह शिवसेना (शिंदे गुट) के सीनियर लीडर हैं और राज्य की पॉलिटिक्स में एक्टिव रोल निभाते हैं. अब्दुल सत्तार के पॉलिटिकल करियर की एक खास बात यह है कि मुस्लिम लीडर होने के बावजूद, वह खुलकर शिवसेना की हिंदुत्व आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं. 

About the Author
author img
Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

TAGS

Abdul Sattar NewsShinde Muslim MLA ControversyAbdul Sattar temple entry row

Trending news

Abdul Sattar News
कौन हैं शिंदे के मुस्लिम MLA जिनके मंदिर में एंट्री पर हुआ बवाल; गौमूत्र से किया...
muslim news
तालिबान ने कर दिया ऐलान, अगर अमेरिका-ईरान में जंग हुई, तो इस देश का देंगे साथ !
Pakistan News
पाकिस्तान में लापता बलूच छात्रों की लाश मिलने से हड़कंप, मानवाधिकार समूहों की चिंता
muslim news
दिल्ली HC से SDPI प्रेसिडेंट फैजी को मिली बड़ी राहत; PFI से फंड ट्रांसफर का इल्ज़ाम
tarique rahman oath ceremony
तारिक रहमान के शपथ समारोह में जुटेंगे दुनिया के दिग्गज, भारत से कौन होगा मेहमान?
muslim news
Uttar Pradesh: वर्दी में थे रिश्वतखोर, जफरूद्दीन की शिकायत पर 8 पुलिसकर्मी निलंबित
Hyderabad News
Hyderabad: हारून-ताहिर को बछड़े ले जाते रोका, घेरकर पीटा; बाद में उन्हीं पर मुकदमा
Pakistan News
Pakistan: इस्लामिक स्कॉलर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा पर हमला, बाल-बाल बची जान
Bangladesh news
Bangladesh News: तारिक रहमान सरकार में अल्पसंख्यकों की एंट्री, BNP से दो हिंदू सांसद
UAE News
आंखों को हो सकता है नुकसान! रमजान में चांद देखने पर UAE ने क्यों जारी किया अलर्ट