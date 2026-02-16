कौन हैं शिंदे के मुस्लिम विधायक जिनके मंदिर में एंट्री पर हुआ बवाल; गौमूत्र से किया शुद्धिकरण?

Shinde Muslim MLA Controversy: महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और शिवसेना (शिंदे गुट) के विधायक अब्दुल सत्तार शिवरात्रि के मौके पर छत्रपति संभाजीनगर मंदिर गए थे. लेकिन, कुछ नौजवानों ने सत्तार के आने पर एतराज जताया और मंदिर को गोमूत्र से शुद्ध कर दिया. नौजवानों का कहना था कि अब्दुल सत्तार सुबह नॉन-वेज खाते हैं और उसके बाद घर से बाहर नहीं निकलते. इसलिए, महाशिवरात्रि पर मंदिर में एक अपवित्र व्यक्ति के आने का विरोध करते हुए इन नौजवानों ने मंदिर पर गोमूत्र छिड़क दिया. यह घटना 15 फरवरी की है.

इस घटना के बाद मंदिर में कुछ समय के लिए तनाव रहा, लेकिन किसी झड़प की कोई खबर नहीं है. पूर्व मंत्री अब्दुल सत्तार ने अभी तक इस घटना पर कोई टिप्पणी नहीं की है. आइए जानते हैं कि कौन है अब्दुल सत्तार? आइए जानते हैं...

कौन हैं अब्दुल सत्तार?

अब्दुल सत्तार, महाराष्ट्र की राजनीति में एक जाने-माने चेहरे हैं. वह छत्रपति संभाजीनगर जिले के सिल्लोड विधानसभा इलाके से तीन बार MLA रह चुके हैं और उन्हें शिवसेना के शिंदे गुट का एक जाना-माना मुस्लिम नेता माना जाता है. अब्दुल सत्तार का जन्म 1 जनवरी 1965 को सिल्लोड में हुआ था. उन्होंने यशवंतराव चव्हाण कॉलेज से ग्रेजुएशन (BA) किया. राजनीति में आने से पहले उन्होंने सिल्लोड में एक छोटी सी साइकिल की दुकान चलाकर अपना करियर शुरू किया.

Add Zee News as a Preferred Source

राजनीतिक सफर की शुरुआत

अब्दुल सत्तार का पॉलिटिकल करियर 1984 के पंचायत चुनावों से शुरू हुआ. उन्होंने पंचायत पॉलिटिक्स में एक्टिव रोल निभाना शुरू किया और धीरे-धीरे लोकल पॉलिटिक्स में अपनी मजबूत पकड़ बना ली. 1994 में वे सिल्लोड म्युनिसिपल काउंसिल के मेयर बने. धीरे-धीरे उनकी पॉलिटिकल पकड़ मज़बूत होती गई और वे कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते गए. अब्दुल सत्तार लंबे समय से कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहे, उसके टिकट पर चुनाव जीते और MLA बने.

हिंदुत्व को करते हैं प्रमोट

साल 2019 में महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा मोड़ तब आया जब उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और शिवसेना में शामिल हो गए. शिवसेना में शामिल होने के बाद उन्हें उस समय की उद्धव ठाकरे सरकार (2019–2022) में राज्य मंत्री का पद दिया गया. हालांकि, 2022 में शिवसेना के अंदर राजनीतिक घटनाक्रम के दौरान वह एकनाथ शिंदे के साथ बगावत में शामिल हो गए और शिंदे गुट के प्रमुख नेताओं में से एक बन गए. इसके बाद उन्हें शिंदे-फडणवीस सरकार (2023–2024) में कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया. इस दौरान उन्होंने माइनॉरिटी डेवलपमेंट और वक्फ, मार्केटिंग और एग्रीकल्चर जैसे ज़रूरी पोर्टफोलियो संभाले. अभी, वह शिवसेना (शिंदे गुट) के सीनियर लीडर हैं और राज्य की पॉलिटिक्स में एक्टिव रोल निभाते हैं. अब्दुल सत्तार के पॉलिटिकल करियर की एक खास बात यह है कि मुस्लिम लीडर होने के बावजूद, वह खुलकर शिवसेना की हिंदुत्व आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं.