Zee SalaamIndian Muslim

Hamas का ऑप्शन कहे जाने वाले संगठन का खात्मा? इजराइल देता था पूरा सपोर्ट

Gaza News: यासर अबू शबाब की गाजा में हत्या हो गई है. यह शख्स उस संगठन का लीडर था जो खुद को हमास का ऑप्शन मानता था. यानी अगर हमास गाजा से हटता है तो यह सगंठन उसकी जगह लेता. खास बात यह है कि इसे इजराइल का पूरा समर्थन हासिल था.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Dec 06, 2025, 09:21 AM IST

Hamas का ऑप्शन कहे जाने वाले संगठन का खात्मा? इजराइल देता था पूरा सपोर्ट

Who is Yasser Abu Shabab: गाज़ा के मिलिशिया नेता यासिर अबू शबाब की हत्या होने के बाद शायद नेतन्याहू दुखी होंगे. क्योंकि इस मिलिशिया को इजराइल का पूरा समर्थन हासिल था. यह शख्स कहानी का अंतिम अध्याय है, जो खुद को इज़राइल के समर्थन के साथ हमास के विकल्प के तौर पर पेश करना चाहता था, लेकिन ज्यादातर फिलिस्तीनियों के बीच उसे इजराइल के सहयोगी के तौर पर देखा जाता था

कौन है यासर अबू शबाब?

यासर दक्षिणी गाज़ा की बदुईन तराबीन जनजाति से ताल्लुक रखता था. 30 साल के नेता को पिछले साल एक मिलिशिया के नेता के रूप में उभरने तक गाज़ा में बहुत कम लोग जानते थे. इस ग्रुप का नाम शुरू में एंटी-टेरर सर्विस था, जिसे बाद यह पॉपुलर फोर्सेस के तौर पर फेमस हो गया. यह अच्छी तरह हथियारबंद करीब100 लड़ाकों का एक ग्रुप था, जो इज़राइल-कंट्रोल गाजा के इलाकों में सक्रिय था.

ग्रुप का रोल कभी सामने नहीं आया

यह समूह अपराधी गिरोह और इज़राइली प्रॉक्सी फोर्स के बीच कहीं खड़ा था, लेकिन खुद को एक फिलिस्तीनी राष्ट्रवादी समूह बताता था जो हमास के खिलाफ लड़ रहा था. यह ब्रांडिंग इज़राइल के लिए फायदेमंद थी, हालांकि ग्रुप के लिए उनकी अंतिम योजना कभी साफ नहीं हुई.

ड्रग्स के मामलों में कई साल रहा जेल

फिलिस्तीनियों के बीच अबू शबाब की छवि इसलिए कमजोर थी क्योंकि उसे पहले गाज़ा में फिलिस्तीनी प्रशासन ने ड्रग्स से जुड़े मामलों में कई साल जेल में रखा था. वह गाज़ा जंग की शुरुआत में ही जेल से भाग निकला था.

यासर को अपने ही नहीं करते थे पसंद

इसके बाद उसने इजराइल के साथ गठजोड़ किया, जिसने गाज़ा में 70,120 से अधिक लोगों को नरसंहार किया. जिससे अधिकांश फिलिस्तीनियों ने उसे पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया था. यहां तक कि उसकी मौत के बाद उसकी अपनी जनजाति ने भी बयान जारी कर कहा कि उसकी मौत हमारे इतिहास के एक काले अध्याय का अंत है.

यासर अबू शबाब की विचारधारा को समझना मुश्किल है. कई जानकारों का कहना है कि वह किसी राजनीतिक सोच से ज्यादा शक्ति और नियंत्रण की इच्छा से प्रेरित था. उसके समूह का एंटी-टेररिज़्म नामकरण भी विडंबनापूर्ण था, क्योंकि उसके बारे में आईएसआईएल से जुड़े होने की रिपोर्टें मौजूद हैं. प्रधानमंत्री ने इसी साल कहा था कि वह गाजा के शसत्र कबीलों का इस्तेमाल हमास के खिलाफ लड़ाई में कर रहे हैं.

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

TAGS

Yasser Abu Shababmuslim newshindi news

