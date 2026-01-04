कौन हैं न्यायमूर्ति ए. मोहम्मद मुस्ताक? जिन्हें बनाया गया सिक्किम हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस

Advertisement
Zee SalaamIndian Muslimकौन हैं न्यायमूर्ति ए. मोहम्मद मुस्ताक? जिन्हें बनाया गया सिक्किम हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस

Sikkim High Court New Chief Justice: जस्टिस ए. मोहम्मद मुश्ताक को सिक्किम हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है. वे संवैधानिक मूल्यों और मानवाधिकारों पर अपने फैसलों के लिए जाने जाते हैं और उम्मीद है कि उनकी नियुक्ति से न्यायिक नेतृत्व मजबूत होगा.

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Jan 04, 2026, 09:22 AM IST

Justice A Mohammed Mustaque: केंद्र सरकार ने शनिवार को केरल हाई कोर्ट के जज जस्टिस ए. मोहम्मद मुश्ताक को सिक्किम हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त करने की मंजूरी दे दी. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट में केंद्रीय कानून और न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल ने घोषणा की कि राष्ट्रपति ने भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) से सलाह के बाद केरल हाई कोर्ट के जज जस्टिस मोहम्मद मुश्ताक अयूमंथकथ को सिक्किम हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया है. यह नियुक्ति उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से प्रभावी होगी.

यह नियुक्ति CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश के अनुरूप है, जिसने पहले केरल हाई कोर्ट के जस्टिस ए. मोहम्मद मुश्ताक को सिक्किम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में प्रस्तावित किया था. जस्टिस मोहम्मद मुश्ताक का जन्म 1 जून, 1967 को हुआ था और वे केरल के कन्नूर जिले के थाना के रहने वाले हैं. उन्होंने वीबी कॉलेज ऑफ लॉ, उडुपी से बैचलर ऑफ लॉ की डिग्री हासिल की और बाद में एमजी यूनिवर्सिटी से लेबर लॉ में एलएलएम किया.

उन्होंने 1 अक्टूबर 1989 को एक वकील के रूप में नामांकन कराया और सात साल तक कन्नूर में विभिन्न अदालतों और वैधानिक प्राधिकरणों के समक्ष प्रैक्टिस की. एक वकील के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने मुकदमेबाजी वकील और मध्यस्थ के रूप में काम किया और केरल मध्यस्थता केंद्र में मध्यस्थ के रूप में भी कार्य किया. उनके प्रैक्टिस के क्षेत्रों में दूरसंचार, बौद्धिक संपदा और सूचना प्रौद्योगिकी कानून के अलावा सिविल, वाणिज्यिक, संवैधानिक, प्रशासनिक, सेवा और आपराधिक कानून शामिल थे.

IIAM के भी रह चुके हैं फैकल्टी
उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन (IIAM) में मध्यस्थता प्रशिक्षण के लिए फैकल्टी सदस्य के रूप में भी काम किया और ICADR और IIAM के लिए पैनल मध्यस्थ थे. जस्टिस मोहम्मद मुश्ताक ने 23 जनवरी, 2014 को केरल हाई कोर्ट के अतिरिक्त जज के रूप में शपथ ली और 10 मार्च 2016 से स्थायी जज के रूप में नियुक्त हुए. उन्होंने केरल हाई कोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस के रूप में भी काम किया है

केंद्र सरकार ने क्या कहा?
इस बीच केंद्र ने गुरुवार को कहा कि राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 222 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मेघालय हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सौमेन सेन को केरल हाई कोर्ट में उसके चीफ जस्टिस के रूप में स्थानांतरित कर दिया है. यह ट्रांसफर मौजूदा चीफ जस्टिस नितिन मधुकर जामदार के 9 जनवरी, 2026 को रिटायर होने के बाद किया जा रहा है.

