मुस्लिम बहुल अररिया विधानसभा पर कौन होगा काबिज, कांग्रेस और AIMIM में सीधा मुकाबला?

Araria election result 2025: बिहार चुनाव के रुझान सामने आने शुरू हो चुके हैं. कुछ ही देर में अररिया विधानसभा सीट की रुझान भी सामने आ जाएगी. अररिया विधानसभा सीट मुस्लिम प्रभाव वाले सीटों में एक है, इसलिए इस सीट पर प्रमुख पार्टियों ने मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिए थे. अब यह देखना होगा कि यहां से कांग्रेस के मौजूदा विधायक अबिदुर रहमान दोबारा जीतते हैं या मुस्लिमों की पहचान वाली पार्टी AIMIM के उम्मीदवार मोहम्मद मंजूर को यहां से जीत मिलेगी. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Nov 14, 2025, 10:27 AM IST

मुस्लिम बहुल अररिया विधानसभा पर कौन होगा काबिज, कांग्रेस और AIMIM में सीधा मुकाबला?

Araria election result 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के रुझान सामने आने शुरू हो चुके हैं. बिहार के मुस्लिम बहुल सीटों में एक अररिया विधानसभा सीट पर मुकाबला दिलचस्प देखने को मिल सकता है. इस सीट पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं, इसीलिए कई पार्टियों ने इस सीट से मुस्लिम समुदाय से आने वाले नेताओं को टिकट दिए हैं. अररिया विधानसभा सीट पर 10 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा है. कुछ ही देर में यह साफ हो जाएगा कि अररिया विधानसभा की जनता किसे अपना आशीर्वाद दी है. 

अररिया विधानसभा सीट पर मुख्य रूप से कांग्रेस के मौजूदा विधायक अबिदुर रहमान, जेडीयू की शगुफ्ता अजीम और AIMIM के मोहम्मद मंजूर आलम के बीच मुकाबला है. इस सीट पर प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज ने भी एक मुस्लिम उम्मीदवार फरहत बेगम को चुनावी मैदान में उतारा था. 

अब कुछ ही देर में यह साफ हो जाएगा कि कांग्रेस के मौजूदा विधायक अबिदुर रहमान फिर से इस गद्दी पर बने रहेंगे या फिर AIMIM के मोहम्मद मंजूर को जीत मिलेगी. इस सीट पर AIMIM ने जमकर प्रचार किया था और मुस्लिम वोटरों को साधने की कोशिश की थी. अब देखना होगा कि AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की भाषणों का असर इस सीट पर होगा या फिर से अररिया की जनता कांग्रेस के साथों में इस विधानसभा का भविष्य सौंपेगी. 

वहीं, नीतीश कुमार की पार्टी JDU ने भी इस सीट के समीकरण को देखते हुए यहां से मुस्लिम उम्मीदवार को चुनाव लड़ाया. JDU की टिकट पर यहां से शगुफ्ता अजीम ने चुनाव लड़ा है. बिहार के महिला वोटरों में JDU की अच्छी पकड़ है. लेकिन वक्फ संशोधन कानून का समर्थन करने और भाजपा से गठबंधन करने की वजह से मुस्लिम वोटरों में JDU के खिलाफ भी नाराजगी है. इन सब के बावजूद बिहार विधानसभा चुनाव में JDU और BJP की नेतृत्व वाली NDA गठबंधन को 14.70% वोट मिले हैं. 

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

