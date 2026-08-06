/जिनके पुरखों ने अंग्रेजों से भीख मांगी थी, वे अब मदरसों पर उठा रहे सवाल: अरशद मदनी

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नई दिल्ली: भाजपा नेता और उनके समर्थकों के जरिये मदरसों को आतंकवाद पैदा करने की फैक्ट्री बताने के बाद पूरे मुस्लिम समाज में बेहद नाराजगी है. नेता से लेकर उलेमा तक ऐसे बयानों से आहत हैं. दुःख इस बात का भी है कि एक अपने देश से मुल्कबदर एक लेखिका भारत के मदरसों को लेकर इस तरह का बयान देती है, और सरकार में शामिल लोग उसकी हिमायत करते हैं.
जमीयत उलेमा-ए-हिंद के नेशनल प्रेसिडेंट अरशद मदनी ने गुरुवार को इलज़ाम लगाया है कि मुल्कभर में पॉलिटिकल माइलेज के लिए मुसलमानों और उनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को बार-बार टारगेट किया जा रहा है. एआईएमआईएम ने भी इस तरह के बयानों की आलोचना की है.
उनका ये बयान मदरसों पर एक दिन पहले उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य के उस बयान से शुरू हुए विवाद के बाद आया है जिसमें मौर्य ने कहा था कि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में मदरसे अन-ऑफिशियली तौर पर आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं. मौर्य ने यह भी इलज़ाम लगाया था कि ऐसे इंस्टीट्यूशन में पढ़े छात्र देशभक्ति नहीं दिखाते और इसके बजाय उनकी सोच आतंकवादी जैसी हो जाती है.
उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने यह बयान मुल्कबदर बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन की मदरसों पर बैन लगाने की मांग की हिमायत करते हुए की थी. तसलीमा ने मदरसों को जिहादी फैक्ट्री बताया था.
मदनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर मदरसों पर लगाए गए इल्जामों पर सख्त ऐतराज जताया है, और इस तरह की तनकीद करने वालों को कम्युनल नैरेटिव को बढ़ावा देने वाला बताया है. मदनी ने लिखा, "मदरसों को आतंकवाद का अड्डा बताना सांप्रदायिकता और भेदभाव की हद है." उन्होंने आगे लिखा कि ऐसे इलज़ाम लगाने वालों को मदरसों पर सवाल उठाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, जिसमें मुल्क को आज़ाद कराने और उसे गढ़ने में अपना कीमती योगदान दिया है. उन्होंने कहा, यह बहुत अजीब बात है कि जिनके सियासी पुरखों ने मुल्क की आज़ादी की लड़ाई के दौरान अंग्रेजों से लड़ने के बजाए उनसे रहम की भीख मांगी थी, वे अब मदरसों को आतंकवाद का अड्डा बताने की कोशिश कर रहे हैं."
मदनी ने इलज़ाम लगाया कि मुसलमानों और मदरसों पर बार-बार चुनावी और राजनीतिक मकसद से सांप्रदायिक फूट डालने के लिए बेबुनियाद इलज़ाम लगाए जाते हैं. मदरसों के करिकुलम और यहाँ के स्टूडेंट्स की देशभक्ति पर सवाल उठाना और इसे आतंकवाद अड्डा बताने का मकसद नफरत और अविश्वास फैलाना है. ऐसे बयान मुल्क के सियासी ताने-बाने और संवैधानिक मूल्यों के लिए नुकसानदेह हैं.इस तरह के गैर-ज़िम्मेदाराना बयान मुल्क के सांप्रदायिक सद्भाव के लिए खतरा है.
एआईएमआईएम ने कहा, बीजेपी को मुसलमानों से दिक्कत
एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अख्तरुल इमाम ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी को मुसलमानों से दिक्कत है और उन्हें मदरसों का इतिहास नहीं पता. अख्तरुल इमाम ने दावा किया कि आजादी की लड़ाई में मदरसों ने अहम भूमिका निभाई थी.वहीं, इस पूरे विवाद पर बिहार में भी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं. आरजेडी विधायक गौतम कृष्ण और जेडीयू विधायक राम सेवक सिंह ने भी इस मुद्दे पर अपनी-अपनी राय रखी है.