3-3 जांच एजेंसियां क्यों नहीं सुलझा पाईं मालेगांव ब्लास्ट की गुत्थी, 37 लोगों को आखिर किसने मारा?

Malegaon Blast 2006: करीब दो दशक पुराने मालेगांव बम धमाका केस में अदालत के फैसले ने न सिर्फ एक लंबे कानूनी विवाद का अंत किया, बल्कि जांच एजेंसियों की कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने हालिया आदेश में चार लोगों को आरोपमुक्त करते हुए राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को कड़ी फटकार लगाई और उसकी जांच को कई मामलों में अविश्वसनीय बताया.

बॉम्बे हाई कोर्ट के बाद सोशल मीडिया पर एक नई बहस छिड़ गई. कई यूजर्स ने इसके पीछे सरकार का हाथ बताया तो कई लोगों ने इसे अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से जोड़कर बताया. इतना ही नहीं, कई नेटीजंस ने कहा कि अगर इस तरह की हिंसा बहुसंख्यक समुदाय के धार्मिक स्थलों के पास होती है, और मृतक भी मुस्लिम की बजाय बहुसंख्यक होते तो क्या तब भी जांच एजेंसियां इसी तरह की कार्रवाई करतीं.

क्या है पूरा मामला?

बता दें, यह पूरा मामला 8 सितंबर 2006 का है, जब महाराष्ट्र के मालेगांव में हमीदिया मस्जिद के पास बम धमाके हुए थे. इन धमाकों में करीब 37 लोगों की जान गई थी और 300 से ज्यादा लोग घायल हुए थे. इस घटना की शुरुआती जांच महाराष्ट्र आतंकवाद विरोधी दस्ता (ATS) ने की थी.

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ATS, CBI और NIA की जांच थ्योरी में झोल?

जांच के बाद ATS ने दावा किया था कि मालेगांव ब्लास्ट केस की नौ लोगों ने मिलकर साजिश रची और विस्फोट को अंजाम दिया. इन लोगों को प्रतिबंधित संगठन SIMI से जुड़ा बताया गया था. जांच में यह भी कहा गया कि कुछ आरोपियों ने पाकिस्तान में बम बनाने का ट्रेनिंग ली थी और पाकिस्तान से मिले आदेश के आधार पर साइकिलों में बम लगाकर धमाके किए.

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हाालांकि, बाद में फरवरी 2007 में केंद्रीय जांच एजेंसी (CBI) ने इस मामले की जांच अपने हाथ में ली और उसने भी पहले की जांच को सही ठहराया. लेकिन अप्रैल 2011 में जब राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को जांच सौंपी गई, तो कहानी पूरी तरह बदल गई. इस एजेंसी ने पहले आरोपियों और कुछ गवाहों के बयान दोबारा दर्ज किए, जिसमें सभी ने अपने पुराने बयान वापस ले लिए. उन्होंने आरोप लगाया कि पहले की जांच के दौरान उनसे जबरन बयान दिलवाए गए थे.

कैसे बदला NIA ने जांच का रूख?

NIA के सामने आरोपियों और गवाहों के बदले हुए बयानों के आधार पर ही 25 अप्रैल 2016 को स्पेशल कोर्ट ने उन नौ आरोपितों को बरी कर दिया. इसके बाद NIA ने एक नई दिशा में जांच शुरू की. NIA ने दावा किया कि यह धमाका कुछ दक्षिणपंथी लोगों ने किया था, जिनकी अगुवाई सुनील जोशी कर रहा था. इस दावे का आधार एक अन्य मामले में आरोपी स्वामी असीमानंद का कथित इकबालिया बयान था. इसी के आधार पर चार नए आरोपित राजेन्द्र चौधरी, लोकेश शर्मा, धन सिंह और मनोहर राम सिंह नरवरिया बनाया गया और बाद में जांच एजेंसियों ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया.

हालांकि, बॉम्बे हाई कोर्ट की बेंच, जिसमें चीफ जस्टिस आलोक चंद्रशेखर और जस्टिस श्याम चांडोक शामिल थे, ने इस पूरी प्रक्रिया पर गंभीर आपत्ति जताई. अदालत ने कहा कि NIA ने एक ऐसी नई कहानी पेश की, जो पहले की दोनों जांच एजेंसियों के नतीजों से बिल्कुल अलग थी. अदालत ने इस बात पर भी हैरानी जताई कि एजेंसी ने अपनी पूरी कहानी मुख्य रूप से बदले हुए बयानों और घटनास्थल की बाद की खोज पर आधारित की है.

"निचली अदालतों ने इस्तेमाल नहीं किया विवेक"

हाई कोर्ट ने यह भी बताया कि जहां पहले की जांच में एक आरोपी को बम लगाने वाला बताया गया था, वहीं बाद की जांच में कहा गया कि वह शख्स घटना के दिन 400 किलोमीटर दूर था. इस तरह के विरोधाभासों ने मामले को और कमजोर कर दिया. पीठ ने स्पष्ट किया कि सिर्फ मुकरे हुए बयानों के आधार पर किसी के खिलाफ मामला नहीं चलाया जा सकता. अदालत ने यह भी कहा कि जो गवाह बार-बार अपना बयान बदलता है, उसकी विश्वसनीयता खत्म हो जाती है. इसके अलावा पहले की जांच में जुटाए गए सबूतों को पूरी तरह नजरअंदाज करना भी सही नहीं था.

आखिर में अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि चारों आरोपितों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त आधार और सुबूत नहीं है. साथ ही, निचली अदालत के जरिये 30 सितंबर 2025 को आरोप तय करने के आदेश को भी रद्द कर दिया गया. अदालत ने कहा कि निचली अदालत ने अपने विवेक का सही इस्तेमाल नहीं किया और ऐसे सबूतों के आधार पर आरोप तय कर दिए, जिन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता.

इस फैसले के साथ ही मालेगांव धमाका मामले में एक लंबा अध्याय खत्म हो गया, लेकिन इसने जांच एजेंसियों के कामकाज और न्याय प्रक्रिया को लेकर कई अहम सवाल भी खड़े कर दिए हैं. मालेगांव ब्लास्ट केस के पीड़ित कोर्ट के फैसले हैरान हैं, उनका कहना है कि जांच एजेंसियां इतने सालों तक क्या सिर्फ बेगुनाहों को परेशान कर रही थीं, जो कोर्ट ने उन्हें छोड़ दिया. पीड़ित परिवारों के मुताबिक, हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद उन्होंने इंसाफ की उम्मीद खो दी है.

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