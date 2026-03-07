Advertisement
Opinion: तरुण कुमार की हत्या पर गुस्सा जायज, लेकिन सांप्रदायिक रंग देकर उत्पात मचाने वालों को छूट क्यों?

Opinion: तरुण कुमार की हत्या पर गुस्सा जायज, लेकिन सांप्रदायिक रंग देकर उत्पात मचाने वालों को छूट क्यों?

Hindu Groups on Tarun Kumar Case: दिल्ली के उत्तम नगर में होली के दिन 26 साल के तरुण कुमार की हत्या के बाद इलाके में तनाव फैल गया. पुलिस ने इस मामले में अब तक आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार यह पुरानी रंजिश का मामला है, लेकिन कुछ संगठनों ने इसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की और इलाके में तोड़फोड़ की.

 

Written By  Shabnam Hasan|Last Updated: Mar 07, 2026, 11:37 PM IST

Delhi Tarun Kumar Case: रमजान का पाक महीना चल रहा है. आमतौर पर इस महीने को रहमत, इंसानियत और भाईचारे का प्रतीक माना जाता है. दूसरे 11 महीनों से अलग इस महीने में मुसलमानों को रहमदिल बनने, इंसानियत की शमां रौशन करने और अपने किरदार को बेहतर बनाने की सीख दी जाती है. रमजान को सिर्फ रोजा रखने का महीना नहीं बल्कि अपनी जिंदगी को संवारने, ईमान को मजबूत करने और इंसानियत का असली मतलब समझने का समय माना जाता है. 

यही एहसास इंसान के दिल में हमदर्दी पैदा करता है और दूसरों के लिए मेहरबान बनने की सीख देता है. लेकिन होली के दिन दिल्ली के उत्तम नगर इलाके से सामने आए एक कत्ल ने कई लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया. सवाल यह उठ रहा है कि क्या महज होली के रंगों की कुछ छींटें किसी की जान लेने की वजह बन सकती हैं. बताया जा रहा है कि होली के दिन 26 साल तरुण कुमार की बेरहमी से हत्या कर दी गई, जिसके बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया.

इस्लाम में यह माना जाता है कि अगर किसी के कपड़ों पर खून की एक बूंद भी लग जाए तो उसकी नमाज नहीं हो सकती, लेकिन इस घटना को लेकर यह सवाल उठ रहा है कि रंगों के छींटों को धोने के लिए खून से अपने हाथ और दामन रंग लिए गए. होली वाले दिन तरुण के साथ जो हुआ, उसे लेकर इलाके में काफी आक्रोश देखने को मिला और लोगों ने इस घटना को अस्वीकार्य बताया.

बताया गया कि मामूली सी बात पर एक मुस्लिम परिवार की ओर से तरुण पर जानलेवा हमला किया गया, जिसने पूरे मामले को गंभीर बना दिया. इस घटना को लेकर लोगों का कहना है कि यह इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए. तरुण की मौत के बाद उत्तम नगर इलाके के लोग सड़कों पर उतर आए और उन्होंने तरुण को इंसाफ दिलाने की मांग की. लोगों ने प्रशासन पर दबाव बनाया कि इस मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए.

वहीं, 26 साल के तरुण कुमार की हत्या के मामले में पुलिस ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है. पुलिस ने इस मामले में चार और आरोपियों को गिरफ्तार किया है. अब तक इस केस में कुल आठ लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और एक नाबालिग को भी हिरासत में लिया गया है. हालांकि जब भी कोई मामला हिंदू और मुस्लिम समुदाय से जुड़ा होता है तो कुछ तथाकथित हिंदूवादी संगठनों की सक्रियता भी सामने आने लगती है. इस मामले में भी ऐसा ही देखने को मिला.

पुलिस का कहना है कि यह मामला पूरी तरह सांप्रदायिक नहीं है. पुलिस के मुताबिक, दोनों परिवारों के बीच कूड़ा, पानी और पार्किंग को लेकर दशकों पुरानी रंजिश रही है. इसके बावजूद तरुण की मौत को इलाके में सांप्रदायिक तनाव पैदा करने का जरिया बनाया गया. बताया जा रहा है कि एक कट्टरपंथी हिंदूवादी सियासी संगठन के कुछ सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन के दौरान दो गाड़ियों में आग लगा दी. इनमें एक कार और एक मोटरसाइकिल शामिल थीं. इसके अलावा कई अन्य गाड़ियों के शीशे भी तोड़ दिए गए.

उत्तम नगर मेट्रो स्टेशन, स्थानीय थाने और हस्तसाल कॉलोनी के बाहर लगातार दूसरे दिन भी विरोध प्रदर्शन जारी रहा. प्रदर्शनकारियों ने मुख्य सड़कों को जाम कर दिया, जिससे इलाके में ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हो गई. तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए कई स्थानीय दुकानदारों को अपनी दुकानें बंद करनी पड़ीं.

इस पूरे घटनाक्रम के बीच यह भी कहा जा रहा है कि तरुण के हत्यारों को कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए. साथ ही यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या उन लोगों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जिन्होंने इस घटना का सहारा लेकर दिल्ली के उत्तम नगर को सांप्रदायिक तनाव की आग में झोंकने का काम किया. इस मामले को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी को भी नहीं है, चाहे वह हत्या करने वाला हो या फिर उस घटना के नाम पर समाज में वैमनस्य फैलाने की कोशिश करने वाला हो.

