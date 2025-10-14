'नहीं लूंगा Y कैटेगरी सुरक्षा...', आजम खान ने आखिर ऐसा क्यों कहा? जानें पूरा मामला

Azam Khan Refuses Y Category Security: उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और देश के कद्दावर नेता आजम खान 27 महीने बाद जेल से बाहर आ गए हैं और जेल से बाहर आने के बाद राज्य सरकार ने आजम खान को Y कैटेगरी सुरक्षा दी थी, लेकिन सपा नेता ने Y कैटेगरी सुरक्षा लेने से इनकार कर दिया है, जिससे राजनीतिक उथल-पुथल मच गई है. आजम खान ने कहा कि जब तक उन्हें सरकार की तरफ से लिखित आदेश नहीं मिलेगा, तब तक वो सुरक्षा नहीं लेंगे. उन्होंने कहा, “मुझे अब तक कोई आधिकारिक कागज या आदेश नहीं मिला है.”

देश के कद्दावर नेता आजम खान ने खुद अपनी सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों से कहा कि पहले सरकार का लिखित आदेश लेकर आएं. उन्होंने सवाल उठाया कि जब एक बार का विधायक भी केंद्र सरकार के कमांडो के साथ चल सकता है, तो मुझे सिर्फ Y श्रेणी की सुरक्षा क्यों?” साथ ही खान ने सुरक्षा के खर्च को लेकर भी आपत्ति जताई है. उन्होंने कहा कि वाई कैटेगरी सुरक्षा में गाड़ी और बाकी इंतजामों का खर्च व्यक्ति को खुद उठाना होता है, लेकिन वह इस समय इतनी बड़ी रकम नहीं दे सकते.

'मैं मुर्गी चोर हूं'

पूर्व मंत्री आजम खान ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, "मैं मुर्गी और बकरी चोर हूं. मैं 21 साल की सज़ा काट रहा हूं, तो मुझे सुरक्षा कैसे मिलेगी? मुझे इस पर भरोसा नहीं है. अगर सुरक्षा देनी ही है, तो कम से कम मेरे विरोधियों जितनी तो होनी चाहिए." साथ ही खान ने सुरक्षा के खर्च को लेकर भी आपत्ति जताई है. उन्होंने कहा कि वाई कैटेगरी सुरक्षा में गाड़ी और बाकी इंतजामों का खर्च व्यक्ति को खुद उठाना होता है, लेकिन वह इस समय इतनी बड़ी रकम नहीं दे सकते.

Add Zee News as a Preferred Source

पहले भी ठुकरा चुके हैं सुरक्षा

आजम खान पहले भी सुरक्षा लेने से इनकार कर चुके हैं. सीतापुर जेल से रिहा होने के बाद भी उन्होंने इसे लेने से इनकार कर दिया था. इस बार सरकार ने उन्हें वाई श्रेणी की सुरक्षा दी है, जिसमें छह पुलिस अधिकारी 24 घंटे निगरानी करेंगे. आजम खान 27 महीने बाद जेल से रिहा हुए हैं. उन्हें कई मामलों में सजा मिली थी. साल 2019 के बाद उन पर 100 से ज्यादा केस दर्ज हुए थे, जिनमें लूट, ज़मीन कब्जा, सरकारी संपत्ति से जुड़े आरोप शामिल हैं.

पुलिस की सफाई

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आजम खान की वाई कैटेगरी सुरक्षा पहले से जारी थी, उसे खत्म नहीं किया गया था. अब सिर्फ उसे फिर से एक्टिव किया गया है. एसपी विद्या सागर मिश्रा के मुताबिक, 5 पुलिसकर्मी उनके घर पर और तीन हमेशा उनके साथ रहेंगे.