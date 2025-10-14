Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2961451
Zee SalaamIndian Muslim

'नहीं लूंगा Y कैटेगरी सुरक्षा...', आजम खान ने आखिर ऐसा क्यों कहा? जानें पूरा मामला

Azam Khan Refuses Y Category Security: आजम खान 27 महीने बाद जेल से रिहा हुए हैं. उन्हें कई मामलों में सजा मिली थी. साल 2019 के बाद उन पर 100 से ज्यादा केस दर्ज हुए थे. आजम खान की रिहाई के बाद सरकार ने Y Category Security दी थी.

Written By  Zee Salaam Web Desk|Last Updated: Oct 14, 2025, 04:42 PM IST

Trending Photos

'नहीं लूंगा Y कैटेगरी सुरक्षा...', आजम खान ने आखिर ऐसा क्यों कहा? जानें पूरा मामला

Azam Khan Refuses Y Category Security: उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और देश के कद्दावर नेता आजम खान 27 महीने बाद जेल से बाहर आ गए हैं और जेल से बाहर आने के बाद राज्य सरकार ने आजम खान को Y कैटेगरी सुरक्षा दी थी, लेकिन सपा नेता ने Y कैटेगरी सुरक्षा लेने से इनकार कर दिया है, जिससे राजनीतिक उथल-पुथल मच गई है. आजम खान ने कहा कि जब तक उन्हें सरकार की तरफ से लिखित आदेश नहीं मिलेगा, तब तक वो सुरक्षा नहीं लेंगे. उन्होंने कहा, “मुझे अब तक कोई आधिकारिक कागज या आदेश नहीं मिला है.”

देश के कद्दावर नेता आजम खान ने खुद अपनी सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों से कहा कि पहले सरकार का लिखित आदेश लेकर आएं. उन्होंने सवाल उठाया कि जब एक बार का विधायक भी केंद्र सरकार के कमांडो के साथ चल सकता है, तो मुझे सिर्फ Y श्रेणी की सुरक्षा क्यों?” साथ ही खान ने सुरक्षा के खर्च को लेकर भी आपत्ति जताई है. उन्होंने कहा कि वाई कैटेगरी सुरक्षा में गाड़ी और बाकी इंतजामों का खर्च व्यक्ति को खुद उठाना होता है, लेकिन वह इस समय इतनी बड़ी रकम नहीं दे सकते.

'मैं मुर्गी चोर हूं'

पूर्व मंत्री आजम खान ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, "मैं मुर्गी और बकरी चोर हूं. मैं 21 साल की सज़ा काट रहा हूं, तो मुझे सुरक्षा कैसे मिलेगी? मुझे इस पर भरोसा नहीं है. अगर सुरक्षा देनी ही है, तो कम से कम मेरे विरोधियों जितनी तो होनी चाहिए." साथ ही खान ने सुरक्षा के खर्च को लेकर भी आपत्ति जताई है. उन्होंने कहा कि वाई कैटेगरी सुरक्षा में गाड़ी और बाकी इंतजामों का खर्च व्यक्ति को खुद उठाना होता है, लेकिन वह इस समय इतनी बड़ी रकम नहीं दे सकते.

Add Zee News as a Preferred Source

पहले भी ठुकरा चुके हैं सुरक्षा
आजम खान पहले भी सुरक्षा लेने से इनकार कर चुके हैं. सीतापुर जेल से रिहा होने के बाद भी उन्होंने इसे लेने से इनकार कर दिया था. इस बार सरकार ने उन्हें वाई श्रेणी की सुरक्षा दी है, जिसमें छह पुलिस अधिकारी 24 घंटे निगरानी करेंगे. आजम खान 27 महीने बाद जेल से रिहा हुए हैं. उन्हें कई मामलों में सजा मिली थी. साल 2019 के बाद उन पर 100 से ज्यादा केस दर्ज हुए थे, जिनमें लूट, ज़मीन कब्जा, सरकारी संपत्ति से जुड़े आरोप शामिल हैं.

पुलिस की सफाई
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आजम खान की वाई कैटेगरी सुरक्षा पहले से जारी थी, उसे खत्म नहीं किया गया था. अब सिर्फ उसे फिर से एक्टिव किया गया है. एसपी विद्या सागर मिश्रा के मुताबिक, 5 पुलिसकर्मी उनके घर पर और तीन हमेशा उनके साथ रहेंगे.

About the Author
author img
Zee Salaam Web Desk

TAGS

Azam Khan newsAzam Khan securityAzam Khan Refuses Y Category Security

Trending news

Uttar Pradesh Crime News
मुजफ्फरनगर में मुंतलिब की पीट-पिटकर हत्या, बाइक टक्कर के बाद चल रही थी दुश्मनी
Azam Khan news
'नहीं लूंगा Y कैटेगरी सुरक्षा...', आजम खान ने आखिर ऐसा क्यों कहा? जानें पूरा मामला
Bangladesh news
बांग्लादेश में इस्लामिक पार्टियों की हुंकार, यूनुस सरकार के खिलाफ फूंका बिगुल
Pakistan News
Pakistan एयर फॉर्स ने बलूचिस्तान में की बमों की बारिश, बिछ गई लोगों की लाशें
MP Udit Raj on Asaduddin Owaisi
बिहार चुनाव में INDIA गठबंधन को जीरो पर आउट कर देंगे ओवैसी; बदले के लिए बनाया प्लान!
Mohammad Arif
Bollywood में मिली शोहरत और इज्ज़त, फिर भी सब कुछ छोड़ मौलाना बन गया ये एक्टर
Muslim Women make diya
दिवाली पर आर्थिक बहिष्कार के बीच मुस्लिम महिलाओं ने पेश की धार्मिक सौहार्द की मिसाल
NCPUl
Urdu के सहारे क्या हो रहा सावरकर का प्रचार? NCPUL पर उठे बड़े सवाल
Cairo Peace Summit
मिस्र के राष्ट्रपति से विशेष दूत कीर्ति वर्धन की मुलाकात, सोशल मीडिया पर दी जानकारी
Uttarakhand news
'छिदा कान' लव जिहाद का सबूत, निजी प्रॉपर्टी में नमाज से हिंदू संगठनों की शांति भंग?