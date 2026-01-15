ट्रंप के पक्के दोस्तों ने दिया दगा; ईरान पर हमले से पीछे हटा अमेरिका

Advertisement
Iran Protests 2026: ईरान में बेरोज़गारी और महंगाई के खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शन जारी हैं और हजारों लोगों की मौत की खबरें हैं. इस बीच, इजरायली और अरब अधिकारियों ने ट्रंप प्रशासन से अपील की है कि फिलहाल ईरान पर किसी भी सीधे मिलिट्री हमले को टाल दिया जाए.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Jan 15, 2026, 03:09 PM IST

US Iran Tension: ईरान में पिछले दो हफ्तों से बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. इस बीच यह प्रदर्शन हिंसक हो गया है और हजारों की संख्या में लोगों की मौत हो गई. अमेरिका ने चेतावनी दी थी कि अगर ये विरोध प्रदर्शन दबाया जाएगा तो वह हमला करेगा. माना जा रहा था कि अमेरिका एक या दो दिन में तेहरान पर हमला कर सकता है. इस बीच, एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि इज़राइली और अरब अधिकारियों ने ट्रंप प्रशासन से अपील की थी कि ईरान पर सीधे मिलिट्री हमले को फिलहाल टाल दिया जाए.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, इजरायली और अरब अधिकारियों ने ट्रंप प्रशासन से अपील की है कि वे फिलहाल ईरान के खिलाफ सीधे मिलिट्री हमलों से बचें. उनका तर्क है कि देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों के कारण ईरानी सरकार पर काफी दबाव है, लेकिन वह अभी इतनी कमजोर नहीं हुई है कि ऐसे दखल से पूरी तरह गिर जाए. रिपोर्ट्स बताती हैं कि वे चाहते हैं कि वॉशिंगटन पहले ऐसे गैर-मिलिट्री उपायों पर ध्यान दे जो लीडरशिप को कमजोर करें और प्रदर्शनकारियों को मजबूत करें, ताकि भविष्य में कोई भी हमला तेहरान के लिए अपनी ताकत मजबूत करने का मौका बनने के बजाय एक निर्णायक आखिरी झटका हो.

सऊदी ने खुलकर दिया ईरान का साथ
इससे पहले सऊदी अरब ने ईरान को भरोसा दिलाया था कि वह अपनी जमीन से तेहरान पर हमले नहीं होने देगा. इसके अलावा, वह ईरान पर हमला करने वाले किसी भी फाइटर जेट को अपने एयरस्पेस से गुजरने नहीं देगा. सऊदी अरब की तरफ से ईरान को दिया गया यह भरोसा काफी अहम माना जा रहा है. सऊदी विदेश मंत्रालय के एक सूत्र ने AFP को बताया, "हमने ईरान को साफ कर दिया है कि सऊदी अरब उसके खिलाफ किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेगा. इसके अलावा, हम अपनी ज़मीन और एयरस्पेस का इस्तेमाल ईरान पर हमलों के लिए नहीं होने देंगे."

क्या है पूरा मामला
गौरतलब है कि अमेरिका ने ईरान में चल रहे विरोध प्रदर्शनों को लेकर एक अहम बयान जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि अगर ईरान ने प्रदर्शनकारियों को मारा, तो वह देश पर सीधा हमला करेगा. जवाब में ईरान ने कहा कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, तो वह मिडिल ईस्ट में अमेरिकी मिलिट्री बेस को निशाना बनाएगा और इजरायल को पूरी तरह से खत्म कर देगा. ईरान ने यह भी दावा किया है कि तेहरान में हो रहे विरोध प्रदर्शनों के पीछे अमेरिका और इजरायल का हाथ है. ईरान ने कई वीडियो जारी किए हैं जिनमें साफ तौर पर दिख रहा है कि भीड़ में कुछ लोग दूसरे प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चला रहे हैं और ईरानी सैनिकों को मार रहे हैं.

About the Author
author img
Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

