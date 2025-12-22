Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3050167
Zee SalaamIndian Muslim

PM मोदी, RSS और अजमेर दरगाह की सदियों पुरानी रिवायत से हिंदू सेना को क्यों है दिक्कत?

Hindu Sena on Ajmer Dargah Chadar Poshi by PM Modi: अजमेर शरीफ दरगाह में ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स पर प्रधानमंत्री की चादरपोशी को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. हिंदू सेना ने चादर चढ़ाने पर रोक की मांग की, जबकि विरोध के बावजूद पीएम की ओर से अमन की चादर पेश की गई. RSS से जुड़े संगठनों के जरिये दरगाह पर चादरपोशी करने के बावजूद हिंदू सेना के जरिये विरोध करने पर कई तरह के सवाल खड़े होने लगे हैं. 

 

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Dec 22, 2025, 11:55 PM IST

Trending Photos

अजमेर दरगाह पर चादरपोशी से हिंदू सेना को परेशानी (फाइल फोटो)
अजमेर दरगाह पर चादरपोशी से हिंदू सेना को परेशानी (फाइल फोटो)

Ajmer Sharif Dargah News: देशभर में इस समय कई हिंदूवादी संगठन लगातार मुस्लिम त्योहारों, धार्मिक स्थलों और परंपराओं का विरोध करते नजर आ रहे हैं. वहीं, अब अजमेर शरीफ दरगाह में ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स के मौके पर एक बार फिर आस्था, परंपरा और सियासत आमने-सामने दिखाई पड़ रहे हैं. अजमेर दरगाह को मंदिर बताकर विवाद खड़ा करने वाले एक संगठन ने अब यहां पर प्रधानमंत्री के चादरपोशी पर रोक लगाने की मांग की है.  

हिंदू सेना नाम के संगठन के विरोध के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से अमन की चादर अजमेर दरगाह पर पेश की गई, जिसे केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू लेकर अजमेर शरीफ दरगाह पहुंचे. कड़ी सुरक्षा के बीच जन्नती दरवाजे से होकर चादर चढ़ाई गई और पीएम का देश के नाम संदेश पढ़कर सुनाया गया. इस दौरान दरगाह कमेटी, अंजुमन सैय्यद जादगान, खुद्दाम-ए-ख्वाजा और बीजेपी के सीनियर नेता मौजूद रहे. खुद्दामों ने देश में अमन-चैन की विशेष दुआ की.

इसी बीच, विवाद का दूसरा सिरा हिंदू सेना से जुड़ा है. संगठन ने दावा किया है कि अजमेर शरीफ दरगाह की जगह प्राचीन संकट मोचन महादेव मंदिर था. इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने सितंबर 2024 में सिविल कोर्ट में याचिका दायर कर दरगाह को मंदिर घोषित करने, ASI सर्वे और हिंदुओं को पूजा का अधिकार देने की मांग की. नवंबर 2024 में कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया. फिलहाल पूरा मामला लंबित है. 

Add Zee News as a Preferred Source

ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्ला अलेह की 814वें उर्स से पहले दिसंबर 2025 में हिंदू सेना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिये दरगाह पर चादर पोशी की रिवायत पर रोक लगाने की मांग की है. इतना ही नहीं हिंदू सेना ने आजाद भारत के इतिहास के बाद प्रधानमंत्री के जरिये की जाने चादरपोशी की रिवायत पर हमेशा के लिए रोक लगाने की मांग करते हुए अजमेर कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की. हालांकि, शीर्ष अदालत ने इस मामले पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है.

भारत के सभी हिंदूवादी संगठनों का जुड़ाव राष्ट्रीय स्वंय सेवक संघ (RSS) से रहा है. इसी तरह की RSS से जुड़ा राष्ट्रीय मुस्लिमर मंच के संरक्षक इंद्रेश कुमार की ओर से सालों से उर्स पर चादर भेजने की रिवायत निभाई जा रही है. इससे पहले 2 जनवरी 2025 को 813वें उर्स पर 40 फीट लंबी चादर पेश की गई, जिसे सद्भावना और भाईचारे का प्रतीक माना जाता है. 

अब सवाल उठता है कि क्या हिंदू सेना, प्रधानमंत्री और आरएसएस से बड़ी है? एक ओर पीएम मोदी की ओर से अमन का पैगाम और सरकारी प्रतिनिधित्व के साथ चादर, दूसरी ओर आरएसएस से जुड़े मंच की सालों पुरानी रिवायत और तीसरी ओर हिंदू सेना की कानूनी आपत्तियां. अजमेर शरीफ का यह प्रसंग न सिर्फ अदालतों में, बल्कि देश की सियासत और सामाजिक ताने-बाने में भी गूंज रहा है. विपक्षी दलों का आरोप है कि सांप्रदायिक तनाव पैदा करने वाीले हिंदूवादी संगठनों को बैक डोर से बीजेपी सरकार और RSS का सहयोग मिलता है.

यह भी पढ़ें: मुसलमान 'जय श्री राम' बोले तो अच्छा, लेकिन चंदन लगा दे तो बुरा; गौरक्षक ने नाबालिग को किया अपमानित

About the Author
author img
Salaam Tv Digital Team

TAGS

Ajmer Sharif Dargah NewsPM ModiAjmer Dargarh UrsHindu Senamuslim news

Trending news

Bihar News
तिब्बी कॉलेज के प्रिंसिपल बने CM नीतीश के ढाल; नुसरत को सुनाया फरमान, जानें क्या कहा
Somalia News
सूखे ने तोड़ी सोमालिया की कमर, 46 लाख लोग संकट में; UN ने बजाया खतरे का अलार्म
Assam news
VGR-PGR जमीन विवाद में वेस्ट कार्बी आंगलोंग सुलगा, KAAC चीफ का घर जला; 3 घायल
Delhi News
डर-नफरत फैलाने वालों से सावधान! बांग्लादेश संकट पर JIH का अल्पसंख्यक सुरक्षा पर जोर
UP News
मुसलमान 'जय श्री राम'बोले तो अच्छा, लेकिन बच्चे ने चंदन लगाया तो देश हो गया बर्बाद!
UP News
अब्बाजान से लेकर फातिहा तक; गलती किसी और की भी हो तो मुस्लिमों को लपेट लेते हैं योगी
madhya pradesh news
MP हिंसा पर हुआ बड़ा खुलासा, करणी सेना के साथ मिलकर पुलिस ने किया मुसलमानों पर पथराव
Himachal Pradesh News
मुस्लिम फेरीवाले पर 'भारत माता की जय' बोलने का दबाव; जवाब सुनकर भागे फर्जी देशभक्त!
Uttar Pradesh news
मुस्लिम रेजिडेंट डॉक्टर पर जूनियर स्टूडेंट का धर्मांतरण की कोशिश का इल्जाम
Bangladesh news
हिंसा की आग में जलता बांग्लादेश, शरीफ उस्मान हाडा की हत्या के बाद NCP नेता को गोली