Chandra Grahan 2025: चंद्र ग्रहण पर अंधविश्वासों को ख़ारिज करता है इस्लाम; इस बात का देता है हुक्म
Chandra Grahan 2025: आज साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लग रहा है। इसे लेकर समाज में कई अंधविश्वास हैं, लेकिन इस्लाम इन्हें खारिज करता है. इस्लाम के मुताबिक चांद और सूरज अल्लाह की निशानियां हैं. 

Written By  Hussain Tabish|Last Updated: Sep 07, 2025, 09:28 PM IST

Chandra Grahan 2025: अभी से कुछ देर बाद चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है. इसे इस साल का आखिरी चंद्र ग्रहण बताया जा रहा है. विज्ञान के मुताबिक, यह के खगोलीय घटना है, लेकिन इसे लेकर कई तरह की मान्यताएं और अंधविश्वास समाज में फैला हुआ है. इसे शकुन-अपशकुन के तौर पर देखा जाता है. चंद्र ग्रहण के दौरान महिलाओं खासकर प्रेगनेंट महिलाओं को लेकर कई तरह के अंधविश्वास प्रचलित हैं लेकिन इस्लाम में इन अंधविश्वासों को ख़ारिज किया गया है. यहां चांद, सूरज और सभी ग्रहों को अल्लाह/ईश्वर का क्रिएशन माना गया है, जो उनके आदेशों का पालन करते हैं. इस्लाम की मान्यता है कि मानव के जीवन और उसे होने वाले नफा और नुकसान पर इन ग्रहों को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है. यह सूर्य और चंद्र ग्रहण को जन्म और मृत्यु से जोडकर भी नहीं देखता है.

हालांकि,  इस्लाम में सूर्य और चंद्र ग्रहण को क़यामत के दिन की निशानियों में से एक निशानी माना गया है. जब सूर्य, चंद्रमा और तारे सभी अपनी रोशनी खो देंगे. जब दृष्टि धुंधली हो जाएगी और चंद्रमा अंधकार में डूब जाएगा. साथ ही सूर्य और चंद्रमा एक साथ मिल जाएंगे, उस दिन मनुष्य कहेगा. आश्रय कहां है? (अल-क़ियामा 75:7-10)

यह मानना ​​कि आकाशीय पिंडों (सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, तारे) का घटनाओं और लोगों के भाग्य और भाग्य पर अधिकार है, अल्लाह को उसके साथ साझीदार मानकर उसे अस्वीकार करना है. इसे इस्लाम में शिर्क यानी सबसे बड़ा गुनाह माना गया है, जिसे किसी हाल में माफ़ नहीं किया जाएगा. इस्लाम कहता है न तो सूर्य को सजदा करो और न ही चंद्रमा को, बल्कि उस अल्लाह को सजदा करो जिसने उन्हें पैदा किया है. सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, तारे ईश्वर के आदेशों का पालन करते हैं, ये दुनिया में रहने वाले इंसानों के फायदे के लिए है, न कि उनका कुछ नुक्सान या बिगाड़ कर सकते हैं. 

सूर्य और चंद्र ग्रहण इंसानों की आंखें खोलने के लिए है कि ये कोई पूजनीय शक्ति नहीं है. कुराना और हदीस कहता है कि ग्रहण लगने पर प्रार्थना, दान-पुण्य और अल्लाह को याद करने और उससे क्षमा मांगने का वक़्त है. इस वक़्त सामूहिक तौर पर नमाज पढनी चाहिए. हालांकि जो लोग जमात में शामिल नहीं हो सकते, वे अकेले भी नमाज़ पढ़ सकते हैं.  महिलाएं घर पर या जमात में शामिल होकर नमाज़ पढ़ सकती हैं.

अल-कुसुफ़ की नमाज़ का वक्त
ग्रहण की नमाज़ का समय पूरे ग्रहण काल ​​तक रहता है. ग्रहण के दौरान नमाज़ शुरू करनी चाहिए, हालांकि ग्रहण ख़त्म होने के बाद भी इसे समाप्त किया जा सकता है. नमाज़ के बाद खुत्बा दिया जाता है, चाहे ग्रहण अभी भी जारी हो या नहीं. ग्रहण के बाद, नमाज़ की अनिवार्यता और वक़्त दोनों ख़त्म हो जाता है और इसलिए ग्रहण के वक़्त के अलावा सलातुल-कुसुफ़ पढ़ने से मना किया गया है. इमाम अबू हनीफ़ा और अहमद से रिवायत है  कि ग्रहण की नमाज़ उस समय नहीं पढ़ी जा सकती जब नमाज़ सामान्य रूप से निंदनीय हो, यानी जब सूरज उग रहा हो, सूरज सर पर हो या डूब रहा हो, या जब वह अपने चरम पर पहुंच रहा हो. 

सलातुल-कुसुफ़ की मियाद
ग्रहण की नमाज़ सामान्य दैनिक, साप्ताहिक या वार्षिक नमाज़ों से लंबी होनी चाहिए. पैगंबर (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) द्वारा अदा की जाने वाली ग्रहण की नमाज़ बहुत लंबी थी. यह ग्रहण शुरू होने के तुरंत बाद शुरू होती थी और ग्रहण खतम होने के बाद ख़त्म होती थी. उनकी नमाज़ की पाहली रिकात सूरत अल-बक़रा जितनी लंबी" होती थी. इसके अलावा, क़ियाम, रुकू और सजदे भी लम्बे होते थे. हालाँकि, इमाम को हमेशा अपनी जमात की क्षमताओं का ध्यान रखना चाहिए, और उनमें से बुज़ुर्ग और कमज़ोर लोगों के लिए नमाज़ को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहिए.

Islam and Chandra GrahanLunar Eclipse in IslamSalat al KhusufSalat al Kusuf

