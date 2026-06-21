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भारतीय जनता पार्टी (BJP) खुद को दुनिया की सबसे बड़ी सियासी पार्टी होने का दावा करती है. भारत के 17 के राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों में बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, और उसके सहयोगी दलों की भी चार से पांच राज्यों में सरकार है. इतना ही नहीं, देशभर में बीजेपी के 1800 से ज्यादा विधायक, 240 सांसद और 115 से ज्यादा राज्यसभा सांसद हैं. केंद्र में वह सबसे बड़ी पार्टी है, और एनडीए की अगुवाई में मोदी सरकार नीति निर्धारण में अहम भूमिका अदा कर रही है.
भारतीय सियासत जाति धर्म आधारित मानी जाती है, और इसका उदाहरण अक्सर चुनाव में देखने को मिलता है. बीजेपी कट्टर दक्षिणपंथी विचारधारा की समर्थक है. पार्टी के कद्दावर नेता अक्सर सार्वजनिक मंचों और मीडिया में यह खुलेआम कहते रहे हैं कि उन्हें चुनाव में अल्पसंख्यकों खासकर मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए.
मुस्लिम वोटों को ना-ना करने से लेकर हां-हां करने तक
विपक्षी दल, अक्सर सांप्रदायिक और धुव्रीकरण की सियासत करने का आरोप लगाते रहे हैं. यूपी के जगदीशपुर से बीजेपी विधायक सुरेश पासी ने जनवरी 2026 में कहा कि वह कभी मस्जिद नहीं गए, न जाएंगे और मुसलमानों के घर वोट मांगने भी नहीं जाएंगे. उन्होंने यहां तक कहा कि उन्हें मुस्लिम वोट की जरूरत नहीं है. बाद में पार्टी ने उनके बयान से दूरी बना ली.
इससे पहले 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा ने कहा था कि उन्हें एक भी मुस्लिम वोट नहीं चाहिए. हालांकि उन्होंने यह भी जोड़ा था कि कुछ "राष्ट्रवादी मुसलमान" विकास कार्यों के आधार पर समर्थन दे सकते हैं. वहीं, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार चुनाव के ऐसे लोगों को "नमक हराम" कहा जो सरकारी योजनाओं का लाभ लेते हैं लेकिन बीजेपी को वोट नहीं देते. इसके अलावा पश्चिम बंगाल के बीजेपी नेता अर्जुन सिंह और उत्तर प्रदेश के पूर्व विधायक संगीत सोम सहित कई क्षेत्रीय नेता भी समय-समय पर मुस्लिम वोटों को लेकर आपत्तिजनक बयान देते रहे हैं.
देश की 85 फीसदी पसमांदा वोट बैंक पर बीजेपी की नजर
यूपी में बीजेपी के कई नेता अक्सर मुसलमानों के खिलाफ आपत्तिजनक विवादित बयान देते रहे हैं. हालांकि, बीते कुछ सालों में पार्टी का नैरेटिव बदला है. बीजेपी आलाकमान और रणनीतिकारों को यह डर सताने लगा है कि बहुसंख्य वोटर्स हमेशा उसके फेवर में नहीं रहेंगे. इसली उसने मुस्लिम वोटरों से किनारा करने के बावजूद "पसमांदा" मुसलमानों को अपने पाले में लागने की जुगत शुरू कर दी है. ऐसा माना जाता है कि भारत में 80 से 85 फीसदी पसमांदा मुसलमान हैं, और वह अशरफ (ऊंची जाति) से आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हैं.
बीजेपी ने पसमांदा मुसलमानों यानी मुस्लिम समाज के पिछड़े और आर्थिक रूप से वंचित तबके तक पहुंच बनाने की अपनी बड़ी सियासी रणनीति साल 2022 से शुरू की. इसकी शुरुआत जुलाई 2022 में हैदराबाद में हुई बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से मानी जाती है. इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से कहा था कि वे सिर्फ हिंदू समाज ही नहीं, बल्कि दूसरे समुदायों के गरीब और पिछड़े वर्गों, खासकर पसमांदा मुसलमानों से भी जुड़ें और उनके बीच जाकर काम करें.
बीजेपी ने शुरू किया पसमांदा वोटर्स को रिझाने के लिए खास अभियान
इसके बाद बीजेपी ने कई राज्यों में पसमांदा समुदाय तक पहुंच बनाने के लिए अभियान शुरू किए. पार्टी ने "पसमांदा स्नेह यात्रा" और दूसरे संपर्क कार्यक्रम चलाए. उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और दिल्ली जैसे राज्यों में पसमांदा नेताओं को संगठन में जिम्मेदारियां दी गईं और कुछ को मंत्री पद भी मिला. उत्तर प्रदेश में दानिश आजाद अंसारी को मंत्री बनाया गया. वह यूपी में एक मात्र मुस्लिम मंत्री हैं.
जून 2023 में भोपाल में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने फिर पसमांदा मुसलमानों का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि इस समुदाय के लोगों को लंबे समय तक नजरअंदाज किया गया और अब विकास की राजनीति के जरिए उन्हें आगे लाने की कोशिश हो रही है. इसके बाद 2023 और 2024 में, खासकर लोकसभा चुनाव से पहले, प्रधानमंत्री मोदी ने कई भाषणों और इंटरव्यू में पसमांदा मुसलमानों का जिक्र किया.
मुस्लिम पसमांदा मुसलमानों को रिझाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद भले ही बीजेपी के कई नेता इसके समर्थन में बयानबाजी करते रहे हैं, लेकिन चुनाव में यह हिस्सेदारी दूर-दूर तक दिखाई नहीं पड़ता है. साल 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने सिर्फ मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया था. पार्टी ने डॉ. अब्दुल सलाम को केरल की मलप्पुरम लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया था, लेकिन वह चुनाव हार गए. इतना ही नहीं, यूपी, बिहार और हालिया दिनों बंगाल चुनाव में भी किसी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया.
बीजेपी का राजस्थान में मिशन पसमांदा का आगाज
हालिया कुछ दिनों से बीजेपी ने राजस्थान से पसमांदा मुस्लिम वोट बैंक को अपने पाले में करने के लिए खास मुहिम शुरू की है. राजस्थान में कांग्रेस की मुस्लिम वोटर्स के बीच अच्छी पैठ मानी जाती है. बीजेपी की रणनीति इसमें सेंध लगाना है. इसी कड़ी में शनिवार (20 जून) से 40 विधानसभा सीटों पर संवाद कार्यक्रम शुरू किया है. इसका मकसद हिंदू वोटों के सहारे चुनावी कामयाबी हासिल करने वाली पार्टी अब सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े मुस्लिम समुदायों यानी पसमांदा मुसलमानों तक सीधी पहुंच बनाने की कोशिश कर रही है.
जुलाई से बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा राज्य की 40 विधानसभा सीटों पर चौपाल और संवाद कार्यक्रम शुरू करेगा. इन क्षेत्रों में करीब 25 लाख मुस्लिम मतदाता हैं, जिनमें लगभग 20 लाख पसमांदा वर्ग से जुड़े बताए जाते हैं. राजस्थान में पसमांदा समाज के तहत मेव, कायमखानी, अंसारी, मनिहार, तेली, नाई और कई अन्य पिछड़े मुस्लिम समुदाय आते हैं. बीजेपी की रणनीति इन छोटे-छोटे सामाजिक समूहों तक पहुंचकर स्थानीय नेतृत्व तैयार करने और उनके बीच अपनी सियासी स्वीकार्यता बढ़ाने की है.
पार्टी केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की भजनलाल सरकार की योजनाओं का प्रचार करते हुए यह संदेश देगी कि सरकारी लाभ धर्म नहीं, बल्कि पात्रता के आधार पर दिए गए हैं. सियासी जानकारों के मुताबिक, यह अभियान सिर्फ वोट हासिल करने की कोशिश नहीं, बल्कि मुस्लिम समाज के भीतर बीजेपी की छवि बदलने और भविष्य के निकाय, पंचायत और विधानसभा चुनावों के लिए नया सामाजिक आधार तैयार करने की रणनीति का हिस्सा है. हालांकि, कांग्रेस के पारंपरिक मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाना बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा.
किन राज्यों में मुस्लिम आबादी की है निर्णायक भूमिका?
साल 2011 की जनगणना के मुताबिक, लक्षद्वीप, जम्मू-कश्मीर, असम, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, कर्नाटक, दिल्ली और महाराष्ट्र ऐसे राज्य और केंद्रशासित प्रदेश हैं, जहां मुस्लिम आबादी 10 फीसदी से ज्यादा है. इनमें सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और महाराष्ट्र में है. अलग रिपोर्टों और संगठनों के मुताबिक, इन राज्यों में कुल मुस्लिम आबादी का करीब 75 फीसदी से 80 फीसदी हिस्सा पसमांदा मुसलमानों का है. यही वजह है कि राजनीतिक दल, खासकर बीजेपी, अब इस बड़े सामाजिक और चुनावी वर्ग तक पहुंच बनाने पर जोर दे रही है.