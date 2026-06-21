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क्या बीजेपी को सता रहा हिंदू वोट बैंक खिसकने का डर, जो अब पसमांदा मुसलमानों को रिझाने में जुटी है?

BJP on Muslim Pasmanda Samaj: बीजेपी, जो लंबे समय तक मुस्लिम वोट बैंक से दूरी बनाकर सियासत करती रही, उसके कई नेता सार्वजनिक मंचों से अक्सर कहते रहे हैं कि उन्हें मुसलमानों के वोटों की जरुरत नहीं है. हालांकि, साल 2022 से पीएम मोदी ने पसमांदा मुसलमानों को भी अपने पाले में करने के लिए जोर देना शुरू किया है. इसके बाद बीजेपी पदाधिकारियों ने मुस्लिम समाज के बड़े तबके में सियासी स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए नई मुहिम शुरू की है.

Written ByRaihan Shahid
Published: Jun 21, 2026, 04:16 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 04:18 PM IST
क्या बीजेपी को सता रहा हिंदू वोट बैंक खिसकने का डर, जो अब पसमांदा मुसलमानों को रिझाने में जुटी है?
Image Credit: मुसलमानों से परहेज करने वाली बीजेपी की पसमांदा वोट बैंक पर नजर

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