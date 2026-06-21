किन राज्यों में मुस्लिम आबादी की है निर्णायक भूमिका?

साल 2011 की जनगणना के मुताबिक, लक्षद्वीप, जम्मू-कश्मीर, असम, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, कर्नाटक, दिल्ली और महाराष्ट्र ऐसे राज्य और केंद्रशासित प्रदेश हैं, जहां मुस्लिम आबादी 10 फीसदी से ज्यादा है. इनमें सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और महाराष्ट्र में है. अलग रिपोर्टों और संगठनों के मुताबिक, इन राज्यों में कुल मुस्लिम आबादी का करीब 75 फीसदी से 80 फीसदी हिस्सा पसमांदा मुसलमानों का है. यही वजह है कि राजनीतिक दल, खासकर बीजेपी, अब इस बड़े सामाजिक और चुनावी वर्ग तक पहुंच बनाने पर जोर दे रही है.