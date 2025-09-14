Mehraj Malik पर PSA लगने के बाद उमर अब्दुल्लाह से क्यों खफा हैं महबूबा मुफ्ती?

Mehbooba Mufti: पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) चीफ महबूबा मुफ्ती ने कुपवाड़ा के वारसोन गांव में शोक संवेदना ज़ाहिर करने के दौरान मीडिया से बातचीत में जम्मू-कश्मीर सरकार की कड़ी आलोचना की. उन्होंने खास तौर पर चुने हुए जनप्रतिनिधियों पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट (पीएसए) लगाने की निंदा की.

क्या बोलीं महबूबा मुफ्ती?

महबूबा मुफ्ती ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर सवाल उठाते हुए कहा कि गिरफ्तार आप विधायक मेहराद मलिक को कानूनी मदद देने की बात करने के बजाय उन्हें अपनी ताकत विधानसभा में दिखानी चाहिए. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के पास 50 विधायक हैं, तो वे पीएसए के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव लाकर केंद्र सरकार पर दबाव क्यों नहीं डालते?

लोकतंत्र पर हमला है गिरफ्तारी

उन्होंने विधायक मेहराज मलिक की गिरफ्तारी को लोकतंत्र पर हमला और जनतांत्रिक मूल्यों पर चोट करार दिया है. मलिक को सितंबर में पीएसए के तहत गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद डोडा जिले में विरोध प्रदर्शन, पाबंदियां और इंटरनेट बंदी लागू की गई थी.

बुलाया जाए स्पेशल सेशन

मुफ्ती ने सरकार पर राजनीतिक बदले की भावना से कार्रवाई करने और निर्वाचित प्रतिनिधियों को निशाना बनाने का आरोप लगाया. उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष अब्दुल रहीम राथर से स्पेशल सेशन बुलाने की औपचारिक मांग की ताकि मलिक की गिरफ्तारी और जनप्रतिनिधियों पर पीएसए लगाने की निंदा की जा सके. उनका कहना था कि ऐसा प्रस्ताव पारित होने से केंद्र पर दबाव बनेगा और मुस्तकबिल में दूसरे प्रतिनिधियों के खिलाफ इस तरह का कदम नहीं उठाया जाएगा.

इन लोगों को मिलनी चाहिए कानूनी मदद

पीडीपी प्रमुख ने कहा कि कानूनी मदद असल में उन गरीब कश्मीरी कैदियों को दी जानी चाहिए जो सालों से जेलों में बंद हैं और जिनके परिवार मुकदमों का खर्च नहीं उठा पा रहे. उन्होंने अपनी पार्टी को सरकार से अनुमति न मिलने की पुरानी घटनाओं का भी जिक्र किया और कहा कि यह सब लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने की एक हिस्सा है.