क्या है ईद मिलादुन्नबी; मुसलमान क्यों और कैसे मनाते हैं पैगम्बर मोहम्मद का जन्मदिन?
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2906250
Zee SalaamIndian Muslim

क्या है ईद मिलादुन्नबी; मुसलमान क्यों और कैसे मनाते हैं पैगम्बर मोहम्मद का जन्मदिन?

Eid-e-Milad-un-Nabi: ईद मिलादुन्नबी पूरी दुनिया में बड़े धूम-धाम से मनाई जाती है. इस खबर में हम आपको बताएंगे कि ईद मिलादुन्नबी में क्या होता है और ईद मिलादुन्नबी क्यों मनाई जाती है. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Sep 02, 2025, 04:52 PM IST

Trending Photos

क्या है ईद मिलादुन्नबी; मुसलमान क्यों और कैसे मनाते हैं पैगम्बर मोहम्मद का जन्मदिन?

Eid-e-Milad-un-Nabi: मुसलमानों का पवित्र महीना रबी उल अव्वल शुरू हो गया है. यह महीना इस्लाम और मुसलमानों के लिए काफी अहमियत रखता है, क्योंकि इसी महीने में इस्लाम के आखिरी पैगम्बर मोहम्मद (स.) की विलादत (जन्म) हुई थी. पैगम्बर मोहम्मद की विलादत सऊदी अरब के मक्का शहर के कुरैश खानदान में 12 रबी उल अव्वल 530 ई. को हुई थी. पैगम्बर मोहम्मद (स.) के दुनिया में आने के 40 वर्ष बाद अल्लाह ने कुरआन को नाजिल किया. पैगम्बर मोहम्मद (स.) ने अपनी जिंदगी में अरब समेत दुनिया के बड़े क्षेत्र पर इस्लाम को फैलाया. उन्होंने तत्कालीन अरब समाज में क्रांतिकारी बदलाव लाया. ईश्वर के बहुदेववाद के खिलाफ उन्होंने एकेश्वरवाद के सिद्धांत को फैलाया.. 

दुनिया भर में इंसानों के बीच हर तरह की गैर- बराबरी को समाप्त किया. महिलाओं को पुरुषों के बराबर सम्मान दिया. समाज के गरीब और वंचित समुदाय के उत्थान के लिए जकात जैसे व्यवस्था और बराबरी का सन्देश दिया. 

दुनिया भर के मुसलमान हर वर्ष पैगम्बर मोहम्मद (स.) की विलादत की याद में खुशियां मनाते हैं. इस दिन को ईद मिलादुन्नबी के रूप में मनाया जाता है. 

Add Zee News as a Preferred Source

इस साल 6 सितंबर को ईद मिलादुन्नबी मनाई जाएगी.  इस दिन दुनिया भर में मुस्लिम समुदाय के लोग पैगम्मबर मोहम्मद (स.) की शिक्षाओं को लोगों को बताते हैं. कुछ लोग इस दिन रोजा भी रखते है. दान पुण्य करते हैं. कुछ लोग इस दिन जुलूस भी निकालते हैं. 

हालांकि, ईद मिलादुन्नबी सभी मुसलमान सेलिब्रेट नहीं करते हैं.. इसको लेकर मतभेद है. कुछ लोग इसे आडम्बर मानते हैं.. मुसलमानों का वहाबी और देवबंदी फिरका ईद मिलादुन्नबी नहीं मनाता है, और इसे एक तरह का आडम्बर मानता है. उनकी दलील है कि पैगम्बर साहब ने खुद अपने जीवन में जन्मदिन मनाने से रोका था. उन्होंने कहा था कि ये यहूदियों का तरीका है, क्यूंकि यहूदी जन्मदिन मनाते हैं. 

मुसलमानों में वैसे भी जन्मदिन मनाने का कोई कल्चर नहीं है. वहीँ दूसरी तरफ भारत और दुनिया में बरेलवी या सूफी मत के मुसलमान पैगम्बर साहब का जन्मदिन धूमधाम से मनाते हैं. इसके पीछे उनके अपने तर्क हैं. हालांकि , पिछले कुछ सालों में ईद मिलादुन्नबी मनाने वालों की तादाद काफी बढ़ गयी है, लोग इसे उत्सव की तरह मनाने लगे हैं. मुस्लमान का एक तबका मानता है कि ये भारतीय संस्कृति के असर के कारण भारतीय इस्लाम है, जहाँ हिन्दुओं देवी- देवताओं के जन्मदिन से प्रभावित होकर लोग ईद मिलादुन्नबी मनाने लगे हैं.

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

Prophet Muhammad birthdayEid E Milad un Nabimuslim newsToday News

Trending news

Prophet Muhammad birthday
क्या है ईद मिलादुन्नबी; मुसलमान क्यों और कैसे मनाते हैं पैगम्बर मोहम्मद का जन्मदिन?
Uttar Pradesh news
औरंगजेब और अफाक ने बरसाईं गोलियां, फ़िल्मी हीरो की तरह बच गया सद्दाम!
Afghanistan news
अफगानिस्तान की सड़कों पर हाड़ कंपा देने वाला हादसा, 8 मुसाफिरों की दर्दनाक मौत
India Afghanistan Scholarship 2025
तालिबान पर मेहरबान भारत सरकार; 1,000 अफगानी छात्रों को स्कॉलरशिप का ऐलान
Javed Akhtar
मुसलमान के लिए मैं काफ़िर, हिन्दू भगाते हैं पाकिस्तान;क्यों छलका जावेद अख्तर का दर्द
Assam
Assam में मौलान असद मदनी क्यों बोले, मैं बांग्लादेश जाने के लिए हूं तैयार?
Palestine news
नेतन्याहू की सेना ने वेस्ट बैंक पर बोला धावा; हेब्रोन शहर के मेयर को किया गिरफ्तार
Hardoi
Hardoi: मोबाइल छीना तो नदी में लगा ली इकरा ने छलांग; पिता ने बताया पूरा मामला
Pakistan
Pakistan की खूबसूरत इन्फ्लुएंसर सामिया के अपहरण की कोशिश, आरोपी हसन गिरफ्तार
Delhi News
उमर, शरजील इमाम समेत 7 को नहीं मिली जमानत; दिल्ली हाई कोर्ट सुनाया बड़ा फैसला
;