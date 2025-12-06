Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3031083
Zee SalaamIndian Muslim

UK में तेजी से लोग क्यों अपना रहे हैं इस्लाम? IIFL की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

Muslims in UK: यूके में लोग इस्लाम तेजी से कबूल कर रहे हैं. इसके पीछे वजह मन की शांति और पूरी दुनिया में हो रही जंगे हैं. IIFL ने एक रिपोर्ट में इसके पीछे की वजह का बड़ा खुलासा किया है.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Dec 06, 2025, 12:31 PM IST

Trending Photos

UK में तेजी से लोग क्यों अपना रहे हैं इस्लाम? IIFL की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

Muslims in UK: दुनिया भर में जंग और लोगों में अन्याय की बढ़ती भावना ब्रिटिश नागरिकों को इस्लाम की ओर मोड़ रही है. यह बात इंस्टिट्यूट फॉर द इम्पैक्ट ऑफ फेथ इन लाइफ (IIFL) की एक स्टडी में सामने आई. कई लोगों का मानना है कि उन्होंने इस्लाम को इसलिए अपनाया क्योंकि उन्हें मन की शांति चाहिए थी.

क्या कहती है स्टडी?

स्टडी के दौरान, लोगों ने इस्लाम अपनाने का सबसे आम कारण ग्लोबल झगड़ों को बताया. रिसर्चर्स ने कहा कि यह इज़राइल-गाजा झगड़े के दौरान इस्लाम अपनाने वालों की संख्या में बढ़ोतरी के दावों को भी सपोर्ट कर सकता है. रिपोर्ट के मुताबिक, "जो लोग इस्लाम अपनाते हैं, वे अक्सर मकसद की तलाश में ऐसा करते हैं. उन्हें मीडिया पर कम भरोसा होता है और वे दुनिया में अन्याय को देखते हैं.

रिपोर्ट के मुताबिक, इस ग्लोबल स्थिति के बैकग्राउंड में, वे इस्लाम को एक डिसिप्लिन्ड सिस्टम और बेसिक एथिक्स का सिस्टम के तौर पर देखते हैं. यह साफ़ सिद्धांतों और अन्याय से भरी दुनिया में जीवन को मतलब और मकसद देता है.

Add Zee News as a Preferred Source

IIFL ने 2 हजार से ज्यादा लोगों पर सर्वे किया था. ये लोग वह थे जिन्होंने अपना धर्म छोड़कर इस्लाम को अपनाया था. सर्वे से पता चला कि अलग-अलग धर्मों के लोगों के मोटिवेशन और नतीजों में काफी अंतर होता है. इस्लाम अपनाने वालों में से 20% ने दुनिया भर के झगड़ों को अपना मोटिवेशन बताया, जबकि 18% ने मन की शांति को अपने धर्म बदलने का कारण बताया. धर्म बदलने वालों का कहना है कि दुनिया बढ़ते अन्याय से जूझ रही है.

यूके में भेदभाव

हालांकि, मुस्लिम महिलाओं को यहां काफी भेदभाव का सामना करना पड़ता है. हाल ही में पब्लिश एक रिपोर्ट के मुताबिक कई महिलाओं ने हिजाब खीचने, थूकने और धर्म विरोधी नारों का सामना किया है. इनमें से कुछ ने अपने जाने का वक्त बदल लिया और कुछ ने पोशाक बदलकर ट्रेन में सफर करना शुरू कर दिया.

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

TAGS

muslim newsIslam in UK

Trending news

Nitesh Rane
मुसलमान समझ लें ये है हिंदू राष्ट्र, तभी अमन से रह पाएंगे, नितेश राणे का जहरीला बयान
West Bengal Babri Masjid Controversy
अगर हिंदुओं पर हुआ हमला तो हूमायूं कबीर होंगे जिम्मेदार, VHP प्रवक्ता ने लगाएँ आरोप
Mombay
मज़हब में नहीं है लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की बात, HC नें मस्जिद की याचिका की खारिज
Babri Masjid
Babri Masjid के लिए ईंटें लेकर पैदल चल दिए शफीकुल इस्लाम, Video Viral
Bengal Babri Masjid foundation event
कड़ी सुरक्षा के बीच मुर्शिदाबाद में रखी जाएगी बाबरी मस्जिद की नींव
Hindu Sena
'बाबर रोड' को करो 'अयोध्या मार्ग', हिंदू सेना का शगूफा; दिल्ली में लगाए पोस्टर
SMVV
मुस्लिम छात्रों के एडमिशन पर लगे रोक; Jammu में SMVSS का बड़ा प्रदर्शन
Jobat
Jobat Rape Case: कब्रिस्तान में नहीं देंगे आरोपियों को जगह, मुसलमानों का बड़ा फैसला
Yasser Abu Shabab
Hamas का ऑप्शन कहे जाने वाले संगठन का खात्मा? इजराइल देता था पूरा सपोर्ट
Pakistan News
PAK: गरीब परिवार का सहारा था अब्दुल वहाब, पाकिस्तानी फौज पर लगा हत्या का इल्जाम