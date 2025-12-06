UK में तेजी से लोग क्यों अपना रहे हैं इस्लाम? IIFL की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

Muslims in UK: दुनिया भर में जंग और लोगों में अन्याय की बढ़ती भावना ब्रिटिश नागरिकों को इस्लाम की ओर मोड़ रही है. यह बात इंस्टिट्यूट फॉर द इम्पैक्ट ऑफ फेथ इन लाइफ (IIFL) की एक स्टडी में सामने आई. कई लोगों का मानना है कि उन्होंने इस्लाम को इसलिए अपनाया क्योंकि उन्हें मन की शांति चाहिए थी.

क्या कहती है स्टडी?

स्टडी के दौरान, लोगों ने इस्लाम अपनाने का सबसे आम कारण ग्लोबल झगड़ों को बताया. रिसर्चर्स ने कहा कि यह इज़राइल-गाजा झगड़े के दौरान इस्लाम अपनाने वालों की संख्या में बढ़ोतरी के दावों को भी सपोर्ट कर सकता है. रिपोर्ट के मुताबिक, "जो लोग इस्लाम अपनाते हैं, वे अक्सर मकसद की तलाश में ऐसा करते हैं. उन्हें मीडिया पर कम भरोसा होता है और वे दुनिया में अन्याय को देखते हैं.

रिपोर्ट के मुताबिक, इस ग्लोबल स्थिति के बैकग्राउंड में, वे इस्लाम को एक डिसिप्लिन्ड सिस्टम और बेसिक एथिक्स का सिस्टम के तौर पर देखते हैं. यह साफ़ सिद्धांतों और अन्याय से भरी दुनिया में जीवन को मतलब और मकसद देता है.

IIFL ने 2 हजार से ज्यादा लोगों पर सर्वे किया था. ये लोग वह थे जिन्होंने अपना धर्म छोड़कर इस्लाम को अपनाया था. सर्वे से पता चला कि अलग-अलग धर्मों के लोगों के मोटिवेशन और नतीजों में काफी अंतर होता है. इस्लाम अपनाने वालों में से 20% ने दुनिया भर के झगड़ों को अपना मोटिवेशन बताया, जबकि 18% ने मन की शांति को अपने धर्म बदलने का कारण बताया. धर्म बदलने वालों का कहना है कि दुनिया बढ़ते अन्याय से जूझ रही है.

यूके में भेदभाव

हालांकि, मुस्लिम महिलाओं को यहां काफी भेदभाव का सामना करना पड़ता है. हाल ही में पब्लिश एक रिपोर्ट के मुताबिक कई महिलाओं ने हिजाब खीचने, थूकने और धर्म विरोधी नारों का सामना किया है. इनमें से कुछ ने अपने जाने का वक्त बदल लिया और कुछ ने पोशाक बदलकर ट्रेन में सफर करना शुरू कर दिया.