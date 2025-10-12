आजम खान को क्यों दी गई है Y कैटेगरी की सिक्योरिटी, जानें क्या है पीछे की कहानी?

Azam Khan News: सपा के सीनियर नेता और यूपी के पूर्व मंत्री आजम खान को Y कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है. लंबे समय तक कानूनी उलझनों और जेल में रहने के बाद जमानत पर रिहा हुए आजम खान की सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन ने यह महत्वपूर्ण कदम उठाया है. उनके घर पर लगातार मिलने वालों की भीड़ को देखते हुए यह फैसला किया गया है.

आजम खान को पहले भी Y कैटेगरी की सुरक्षा दी गई थी, लेकिन कोर्ट द्वारा दोषी करार दिए जाने के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द होने के साथ ही सुरक्षा भी वापस ले ली गई थी. इसके बाद उनकी सुरक्षा को कुछ समय के लिए बहाल किया गया था, लेकिन सीतापुर जेल में बंद होने के दौरान उनकी सुरक्षा फिर से हटा दी गई थी. अब 23 महीने जेल में बिताने के बाद आजम खान जमानत पर रिहा हुए हैं. पुलिस प्रशासन ने उनकी सुरक्षा को फिर से बहाल करने का फैसला किया है.

पुलिस प्रशासन के मुताबिक आजम खान को वाई श्रेणी की सुरक्षा के तहत गार्ड और गनर तैनात किए गए हैं. जेल से रिहा होने के दिन पुलिस प्रशासन ने उनकी सुरक्षा के लिए जवानों को भेजा था, लेकिन उस समय आजम खान ने सुरक्षा लेने से इनकार कर दिया था. उन्होंने पुलिस लाइन से आए गार्ड और गनर को वापस भेज दिया था. हालांकि, अब प्रशासन ने फिर से उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए Y कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है.

Add Zee News as a Preferred Source

क्यों दी गई है Y कैटेगरी की सुरक्षा

आजम खान के जेल से रिहा होने के बाद उनके रामपुर स्थित आवास पर समर्थकों और शुभचिंतकों का तांता लगा हुआ है. लगातार बढ़ रही भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने का निर्णय लिया. यह कदम न सिर्फ उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है, बल्कि क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी जरूरी माना जा रहा है. सपा नेता आजम खान लंबे समय से उत्तर प्रदेश की सियासत में एक प्रभावशाली चेहरा रहे हैं. उनकी रिहाई और सुरक्षा बहाली को लेकर सियासी गलियारों में भी चर्चाओं का बाजार गर्म है.

इनपुट-आईएएनएस