UP News: निजी परिसर में नमाज़ पढ़ने से क्यों रोका; बरेली DM- SP को फटकार, HC ने माँगा जवाब

Collective Juma Prayer In Private premises in No illegal Act: उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के मोहम्मदगंज में एक घर में सामूहिक तौर पर जुमे की नमाज़ पढ़ने से रोकने और नमाजियों को हिरासत में लेने पर उत्तर प्रदेश पुलिस फँस चुकी है. इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बरेली DM- SP को फटकार लगाते हुए इसे अदालत का अवमानना करार दिया है, और दोनों से जवाब माँगा है.  

Written By  Hussain Tabish|Last Updated: Feb 17, 2026, 02:45 PM IST

नई दिल्ली: बरेली में एक निजी घर में जुमे की नमाज़ पढ़ने पर कुछ लोगों के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस के जरिये मुकदमा दर्ज करने का मामला देशभर में सुर्ख़ियों में रहा था. देशभर में लोगों ने यूपी पुलिस की इस कार्रवाई की आलोचना की थी. अब इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बरेली एसएसपी और डीएम को फटकार लगाते हुए अवमानना का नोटिस जारी कर जवाब माँगा है. साथ ही हाईकोर्ट ने कहा है कि  निजी परिसर के अंदर सामूहिक नमाज बगैर सरकारी इजाजत के पढ़ी जा सकती है. अपनी ही ज़मीन या घर में नमाज़ पढ़ने के लिए किसी को सरकार से इज़ाज़त लेने की ज़रूरत क्यों होगी ? 

गौरतलब है कि 16 जनवरी 2026 को बरेली के मोहम्मदगंज में एक घर में सामूहिक रूप से कुछ लोगों ने जुमे की नमाज पढ़ी थी. इसका पहले विडियो वायरल किया गया, उसके बाद पुलिस ने नमाज़ पढ़ने वाले सभी लोगों के खिलाफ शांति भंग करने का मुकदमा दर्ज कर लिया. इसमें कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया था, हालांकि बाद में उन्हें छोड़ दिया गया. 

उत्तर प्रदेश के इस कार्रवाई पर देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस की थूथू हुई. भारत बदनाम हुआ कि वहां अल्पसंख्यकों को अपने ही घर में नमाज़ तक नहीं पढ़ने दिया जा रहा है. मुस्लिम द्वेष से पीड़ित पुलिस और प्रशासन को जब तक होश आया, तब तक जितनी बदनामी होनी थी वो हो चुकी.  

तारिक खान नाम के युवक ने इस मामले को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर पुलिस की कार्रवाई को चुनौती दी. याची की दलील है कि घर भीतर सामूहिक नमाज़ पढ़ने पर रोका गया. पुलिस ने नमाज़ पढने वाले लोगों को अवैध तरीके से हिरासत में लिया. ये सब गैर- कानूनी है. ऐसा करके राज्य ने अपने नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों को कुचलने का प्रयास किया है.  

हाईकोर्ट ने इसे सीधा देश के कानून और नागरिकों को मिले संवैधानिक अधिकारों में हस्तक्षेप माना. साथ कोर्ट ने इसे अदालत का अवमानना भी माना क्यूंकि  हाईकोर्ट ने पूर्व में ऐसा ही एक आदेश क्रिश्चियन प्रार्थना से जुड़े मामले में दिया था कि अपने निजी परिसर में किया गया सामूहिक धार्मिक अनुष्ठान कोई गैर- कानूनी अमल नहीं है, न ही इसके लिए किसी से इज़ाज़त लेने की ज़रूरत है.

अदालत का ये आदेश और फैसला सामूहिक नमाज़ पढ़ने के मामले में भी लागू होता है. लेकिन पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर और नमाजियों को हिरासत में लेकर न सिर्फ कानून तोड़ा है बल्कि अदालत का अवमाना भी किया है. हाईकोर्ट ने मामले में डीएम और एसएसपी को कड़ी फटकार लगाते हुए अवमानना नोटिस भी जारी किया है. अगली सुनवाई 11 मार्च को होगी, जिसमें दोनों अधिकारियों को कोर्ट में अपना पक्ष रखना है. 

कोर्ट के इस फैसले से पीड़ित पक्ष ने राहत की सांस ली है. वहीँ, इस फैसले अब उन लोगों को भी राहत मिली है, जो रमजान में अपने निजी परिसर में सामूहिक तरीके से तरावीह की नमाज़ अदा करते हैं. पिछले साल कुछ अतिवादी हिन्दू संगठनों के कार्यकर्त्ता ने अपने निजी परिसर में भी सामूहिक तरावीह की नमाज़ पढने से लोगों को रोक दिया था और हंगामा किया था. 

