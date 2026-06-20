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Sarina Bibi Arrest: पश्चिम बंगाल के फाल्टा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक और तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जहांगीर खान को पिछले दिनों पुलिस ने गिरफ्तार किया और उन्हें खुलेआम हाफ पैंट में सड़कों पर परेड कराई. खबर है कि पूर्व विधायक जहांगीर खान की पत्नी "सरीना बीबी" को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. सरीना बीबी पर पुलिस ने कई गैर जमानती और गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज की थीं.
रिपोर्ट के मुताबिक डायमंड हार्बर पुलिस ने फरीना बीबी को आज (20 जून) को गिरफ्तार किया. पुलिस को यह जानकारी मिली थी कि सरीना बीबी भागने के लिए कैब बुक की थी, ताकि वह पुलिस की गिरफ्तारी से बच सके. लेकिन पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया. दरअसल, सरीना बीबी ने अपने पति जहांगीर खान की रिहाई के लिए प्रदर्शन किया. इस दौरान पत्नी सरीना बीबी और पार्टी के समर्थकों ने सड़क को जाम कर दिया. इस बीच पुलिस बल और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई. पुलिस ने लाठीचार्ज की, जिसके बाद प्रदर्शनकारी तितर-बितर हुए.
प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हुए इसी संघर्ष के मामले में फरीना बीबी की गिरफ्तारी हुई है. इस मामले में अब तक 27 अन्य लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है. बता दें कि प्रदर्शन के दौरान हुए संघर्ष पर मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने एक विवादित बयान देते हुए कहा था कि इस मामले में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा और उन पर देशद्रोह के तहत मुकदमे दर्ज किए जाएंगे. उन्होंने चेतावनी दी कि फाल्टा में कानून का राज स्थापित हो गया है, अगर कोई सोचता है कि वह कानून अपने हाथ में लेगा, तो ऐसा नहीं चलेगा. उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की गुंडागर्दी, जंगलीपन की इजाजत नहीं दी जाएगी.
उन्होंने चेतावनी दी कि सरकार किसी को नहीं बख्शेगी, जिन लोगों ने पुलिस बल पर हमला किया है, उनकी प्रॉपर्टी ज़ब्त करके नीलाम कर दी जाएगी. सबक सिखाया जाएगा कि कोई भी कभी पुलिस, सरकारी कर्मचारियों और पैरामिलिट्री फोर्स पर हमला नहीं कर सकता."