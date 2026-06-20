Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Zee Salaam
  • /Indian Muslim
  • /पूर्व MLA जहांगीर खान के बाद पत्नी फरीना बीबी भी गिरफ्तार, फाल्टा विवाद ने पकड़ा तूल

पूर्व MLA जहांगीर खान के बाद पत्नी फरीना बीबी भी गिरफ्तार, फाल्टा विवाद ने पकड़ा तूल

Sarina Bibi Arrest: पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के पूर्व विधायक जहांगीर खान की गिरफ्तारी के बाद उनकी पत्नी सरीना बीबी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान सड़क जाम और पुलिस के साथ हुई झड़प में उनकी भूमिका थी. मामले में कई अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी हो चुकी है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jun 20, 2026, 10:02 AM IST|Updated: Jun 20, 2026, 10:02 AM IST
पूर्व MLA जहांगीर खान के बाद पत्नी फरीना बीबी भी गिरफ्तार, फाल्टा विवाद ने पकड़ा तूल

About the Author

Zeeshan Alam

Zeeshan Alam

.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
पूर्व MLA जहांगीर खान के बाद पत्नी फरीना बीबी भी गिरफ्तार, फाल्टा विवाद ने पकड़ा तूल
Sarina Bibi Arrest11 min ago
2
ujjain news17 min ago
3
NEET Exam 2026 Guidelines58 min ago
4
Maharashtra news1 hr ago
5
Mumbai News1 hr ago