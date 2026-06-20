प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हुए इसी संघर्ष के मामले में फरीना बीबी की गिरफ्तारी हुई है. इस मामले में अब तक 27 अन्य लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है. बता दें कि प्रदर्शन के दौरान हुए संघर्ष पर मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने एक विवादित बयान देते हुए कहा था कि इस मामले में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा और उन पर देशद्रोह के तहत मुकदमे दर्ज किए जाएंगे. उन्होंने चेतावनी दी कि फाल्टा में कानून का राज स्थापित हो गया है, अगर कोई सोचता है कि वह कानून अपने हाथ में लेगा, तो ऐसा नहीं चलेगा. उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की गुंडागर्दी, जंगलीपन की इजाजत नहीं दी जाएगी.