क्या सच में अखिलेश और ओवैसी में होगा गठबंधन, SP नेताओं के धुर विरोधी बयानों से लोग हुए कंफ्यूज

Uttar Pradesh News: बिहार विधानसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र के स्थानीय नीकाय चुनाव में ऑल इंजिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के शानदार प्रदर्शन की वजह से विपक्षी खेमे में हलचल मच गई है. उत्तर प्रदेश में आगामी अप्रैल के महीने में पंचायत चुनाव होने हैं. इस बीच समाजवादी पार्टी के सांसद राम शंकर राजभार ने एक ऐसा बयान दिया, जिसके बाद यह चर्चाएँ तेज हो गई कि समाजवादी पार्टी पंचायत चुनाव में AIMIM के साथ गठबंधन कर सकती है. वहीं, समाजवादी पार्टी के एक नेता ने AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी को भाजपा का B-टीम करार दिया.

समाजवादी पार्टी के नेता रविदास मेहरोत्रा ने AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी को भाजपा की B-टीम बताया है. उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं में डर पैदा करके वोट जीतने की कोशिश करती है, और AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी भाजपा की B-टीम की तरह काम करते हैं. रविदास मेहरोत्रा ने कहा कि ओवैसी ऐसे बयान देते हैं, जिससे देश में हिंदू-मुस्लिम तनाव पैदा होता है. उन्होंने कहा कि ओवैसी मुस्लिम वोटों का बंटवारा कराकर भाजपा को सत्ता में लाने में मदद करते हैं.

वहीं, समाजवादी के सांसद राम शंकर राजभार ने आगामी पंचायत चुनाव में AIMIM के साथ गठबंधन के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी सभी को एक साथ लेकर भाजपा को हराने में लगी है. उन्होंने दोहराते हुए कहा कि मैंने कहा कि जो लोग भी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक (PDA) की इस लड़ाई में जो आएगा, उसका स्वागत किया जाएगा. उन्होंने अपने बयान में कहा कि सब को मालूम है कि भाजपा को सिर्फ समाजवादी पार्टी ही हरा सकती है. इसलिए सभी को इस लड़ाई में भाजपा के खिलाफ एक साथ आना चाहिए. इसी बयान के बाद यह अटकले तेज हो गई है कि समाजवादी पार्टी UP में होने वाले आगामी पंचायत चुनाव में AIMIM के साथ गठबंधन करेगी.

गौरतलब है कि बीते मंगलवार (20 जनवरी) को समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अपने सभी लोकसभा और राज्यसभा सांसदों के साथ एक मीटिंग की और UP में होने वाले आगामी पंचायत चुनाव की रणनीति को लेकर चर्चाएँ की. इस मीटिंग के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए सांसद राम शंकर राजभार बयान दिया था. वहीं, समाजवादी नेता रविदास मेहरोत्रा के बयान के बाद लोग कन्फ्यूज हो गए हैं कि समाजवादी पार्टी AIMIM के साथ गठबंधन करेगी या नहीं. हालांकि समाजवादी पार्टी की तरफ से गठबंधन के संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं जारी की गई है.