Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3082256
Zee SalaamIndian Muslimक्या सच में अखिलेश और ओवैसी में होगा गठबंधन, SP नेताओं के धुर विरोधी बयानों से लोग हुए कंफ्यूज

क्या सच में अखिलेश और ओवैसी में होगा गठबंधन, SP नेताओं के धुर विरोधी बयानों से लोग हुए कंफ्यूज

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश में अप्रैल में पंचायत चुनाव होने हैं. इस चुनाव में समाजवादी पार्टी और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बीच गठबंधन को लेकर कंफ्यूजन बढ़ गई है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के सांसद राम शंकर राजभार ने एक ऐसा बयान दिया, जिससे यह चर्चाएँ तेज हो गई कि पंचायत चुनाव में दोनों पार्टियां गठबंधन करके चुनावी मैदान में उतरेगी. वहीं, समाजवादी पार्टी के एक अन्य नेता रविदास मेहरोत्रा ने AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी को भाजपा की B-टीम करार दिया है. इन दोनों बयानों के बाद कन्फ्यूजन बढ़ गई है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Jan 22, 2026, 12:05 AM IST

Trending Photos

क्या सच में अखिलेश और ओवैसी में होगा गठबंधन, SP नेताओं के धुर विरोधी बयानों से लोग हुए कंफ्यूज

Uttar Pradesh News: बिहार विधानसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र के स्थानीय नीकाय चुनाव में ऑल इंजिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के शानदार प्रदर्शन की वजह से विपक्षी खेमे में हलचल मच गई है. उत्तर प्रदेश में आगामी अप्रैल के महीने में पंचायत चुनाव होने हैं. इस बीच समाजवादी पार्टी के सांसद राम शंकर राजभार ने एक ऐसा बयान दिया, जिसके बाद यह चर्चाएँ तेज हो गई कि समाजवादी पार्टी पंचायत चुनाव में AIMIM के साथ गठबंधन कर सकती है. वहीं, समाजवादी पार्टी के एक नेता ने AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी को भाजपा का B-टीम करार दिया. 

समाजवादी पार्टी के नेता रविदास मेहरोत्रा ने AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी को भाजपा की B-टीम बताया है. उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं में डर पैदा करके वोट जीतने की कोशिश करती है, और AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी भाजपा की B-टीम की तरह काम करते हैं. रविदास मेहरोत्रा ने कहा कि ओवैसी ऐसे बयान देते हैं, जिससे देश में हिंदू-मुस्लिम तनाव पैदा होता है. उन्होंने कहा कि ओवैसी मुस्लिम वोटों का बंटवारा कराकर भाजपा को सत्ता में लाने में मदद करते हैं.

वहीं, समाजवादी के सांसद राम शंकर राजभार ने आगामी पंचायत चुनाव में AIMIM के साथ गठबंधन के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी सभी को एक साथ लेकर भाजपा को हराने में लगी है. उन्होंने दोहराते हुए कहा कि मैंने कहा कि जो लोग भी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक (PDA) की इस लड़ाई में जो आएगा, उसका स्वागत किया जाएगा. उन्होंने अपने बयान में कहा कि सब को मालूम है कि भाजपा को सिर्फ समाजवादी पार्टी ही हरा सकती है. इसलिए सभी को इस लड़ाई में भाजपा के खिलाफ एक साथ आना चाहिए. इसी बयान के बाद यह अटकले तेज हो गई है कि समाजवादी पार्टी UP में होने वाले आगामी पंचायत चुनाव में AIMIM के साथ गठबंधन करेगी. 

Add Zee News as a Preferred Source

गौरतलब है कि बीते मंगलवार (20 जनवरी) को समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अपने सभी लोकसभा और राज्यसभा सांसदों के साथ एक मीटिंग की और UP में होने वाले आगामी पंचायत चुनाव की रणनीति को लेकर चर्चाएँ की. इस मीटिंग के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए सांसद राम शंकर राजभार बयान दिया था. वहीं, समाजवादी नेता रविदास मेहरोत्रा के बयान के बाद लोग कन्फ्यूज हो गए हैं कि समाजवादी पार्टी AIMIM के साथ गठबंधन करेगी या नहीं. हालांकि समाजवादी पार्टी की तरफ से गठबंधन के संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं जारी की गई है. 

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

muslim newsAlliance Between Samajwadi Party AIMIMUttar Pradesh newsminority newsToday News

Trending news

Pakistan Joined Gaza Board Of Peace
Gaza में शांति के लिए ट्रंप का नया प्लान, 'बोर्ड ऑफ पीस' में शामिल हुआ पाकिस्ता
muslim news
गोवंश संरक्षण कानून के तहत कोर्ट का बड़ा फैसला, 3 मुस्लिम व्यक्तियों की मिली ये सजा
Taliban Ban Pakistani Medicines
अफगानिस्तान में पाकिस्तानी दवाओं की बिक्री पर रोक, तालिबान के फैसले से बढ़ेगा तनाव?
children in Gaza
Gaza: गर्म कपड़ों के अभाव में माँ की गोद में ठंड से जमकर दम तोड़ रहे गज़ा के मासूम
muslim news
हिजाब पर शिवसेना की पार्षद सबा हारून की बड़ी दलील; जवाब सुन भाग जाएंगे हिजाब विरोधी
muslim news
Sambhal: UP में अदालत और प्रशासन में टकराव; जज के तबादले पर वकीलों का टूटा सब्र
Kerala Bus Viral Video
सेक्सुअल हरासमेंट का वीडियो वायरल करने वाली मुस्लिम लड़की शिमजीथा मुस्तफा गिरफ्तार
muslim news
JMI में ST प्रोफेसर के अपमान के आरोप पर बवाल; पुलिस बोली, अफवाहों पर न दें ध्यान
Gaza News
गाजा को उजाड़ने वाला इजरायल अब बनेगा रहनुमा? ट्रंप प्रस्ताव पर नेतन्याहू राजी
Trump Iran Threat
'ईरान को दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे', तेहरान की धमकी से बौखला गए ट्रंप