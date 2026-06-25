दरअसल, अगर 26 जून 2026 को आपके राज्य में मुहर्रम के कारण बैंक बंद रहते हैं, तो इसके बाद लगातार दो और दिन भी बैंक बंद रहेंगे. 27 जून को महीने का चौथा शनिवार है, जिस दिन बैंकों में नियमित अवकाश रहता है. इसके बाद 28 जून को रविवार होने की वजह से साप्ताहिक छुट्टी रहेगी. यानी जिन राज्यों में मुहर्रम पर बैंक बंद रहेंगे, वहां ग्राहकों को लगातार तीन दिनों तक बैंकिंग सेवाओं में दिक्कत आ सकती है. ऐसे में जरूरी बैंकिंग काम पहले ही निपटा लेना बेहतर रहेगा. मुहर्रम की छुट्टी को लेकर लोगों में कुछ अनिश्चितता है. यह अनिश्चितता इसलिए है क्योंकि इस्लामिक छुट्टियां चंद्र कैलेंडर पर आधारित होती हैं. त्योहार मनाना चांद दिखने पर निर्भर करता है. अगर चांद दिख जाता है, तो छुट्टी उसी दिन होती है, वरना इसे अगले दिन मनाया जाता है.