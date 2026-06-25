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Bank Holiday June 2026: देश और दुनिया भर में मुहर्रम के जुलूस निकाले जा रहे हैं. मुहर्रम के दिन स्कूल, कॉलेज और सरकारी दफ़्तर बंद रहते हैं. हो सकता है आप सोच रहे हों कि इस शनिवार बैंक बंद रहेंगे या खुले. आज हम आपको बताएंगे कि बैंक कब बंद रहेंगे और आपको अपने बैंकिंग के काम कब निपटा लेने चाहिए. आइए जानते हैं.
दरअसल, अगर 26 जून 2026 को आपके राज्य में मुहर्रम के कारण बैंक बंद रहते हैं, तो इसके बाद लगातार दो और दिन भी बैंक बंद रहेंगे. 27 जून को महीने का चौथा शनिवार है, जिस दिन बैंकों में नियमित अवकाश रहता है. इसके बाद 28 जून को रविवार होने की वजह से साप्ताहिक छुट्टी रहेगी. यानी जिन राज्यों में मुहर्रम पर बैंक बंद रहेंगे, वहां ग्राहकों को लगातार तीन दिनों तक बैंकिंग सेवाओं में दिक्कत आ सकती है. ऐसे में जरूरी बैंकिंग काम पहले ही निपटा लेना बेहतर रहेगा. मुहर्रम की छुट्टी को लेकर लोगों में कुछ अनिश्चितता है. यह अनिश्चितता इसलिए है क्योंकि इस्लामिक छुट्टियां चंद्र कैलेंडर पर आधारित होती हैं. त्योहार मनाना चांद दिखने पर निर्भर करता है. अगर चांद दिख जाता है, तो छुट्टी उसी दिन होती है, वरना इसे अगले दिन मनाया जाता है.
26 जून को रहेगी छुट्टी
RBI के राज्यवार बैंक हॉलिडे कैलेंडर के मुताबिक, देश के ज्यादातर राज्यों में 26 जून 2026 को मुहर्रम के अवसर पर बैंक छुट्टी निर्धारित है. हालांकि, RBI ने यह भी साफ किया है कि मुहर्रम की छुट्टी चांद दिखने पर निर्भर करती है. अगर किसी राज्य सरकार या स्थानीय प्रशासन की तरफ से चांद के आधार पर अलग अधिसूचना जारी की जाती है, तो बैंक अवकाश की तारीख में बदलाव हो सकता है. ऐसे में कुछ राज्यों में बैंक 26 जून के बजाय किसी अन्य दिन बंद रह सकते हैं. इसलिए ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने राज्य के स्थानीय प्रशासन, संबंधित बैंक या बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी नोटिफिकेशन जरूर देखें.
कब नजर आया था मुहर्रम का चांद?
इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक, साल 2026 में मुहर्रम की शुरुआत 16 जून से मानी जा रही है. मुहर्रम का 10वां दिन यौमे आशूरा कहलाता है, जिसे इस्लाम में विशेष महत्व प्राप्त है. माना जाता है कि इसी दिन कर्बला की जंग में पैगंबर मुहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों ने शहादत दी थी. उनकी कुर्बानी, सत्य और न्याय के लिए संघर्ष की याद में दुनिया भर के मुसलमान आशूरा मनाते हैं. लेकिन, आशूरा की अंतिम तारीख चांद दिखने पर निर्भर करती है. इस साल इसके 26 जून 2026 को पड़ने की संभावना है.