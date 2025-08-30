यूट्यूबर कनिका शर्मा करेंगी शाकिब सैफी से शादी; फैंस खुश, विरोधियों को इस बात की लगी मिर्ची!
यूट्यूबर कनिका शर्मा करेंगी शाकिब सैफी से शादी; फैंस खुश, विरोधियों को इस बात की लगी मिर्ची!

Delhi News: यूट्यूबर कनिका शर्मा ने अपने साथी यूट्यूबर शाकिब सैफी के साथ शादी करने का इरादा जाहिर करते हुए सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड किया. इस वीडियो के बाद दोनों यूट्यूबर्स के फैंस और विरोधी सोशल मीडिया पर आपस में भिड़ गए हैं. कुछ लोग इस फैसले को सही तो कुछ इसे गलत बता रहे हैं. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Aug 30, 2025, 12:54 PM IST

यूट्यूबर कनिका शर्मा करेंगी शाकिब सैफी से शादी; फैंस खुश, विरोधियों को इस बात की लगी मिर्ची!

Delhi News: भारत में एक तरफ अंतरधार्मिक विवाह को लव जिहाद का हिस्सा बताया जा रहा है. वहीं, दो अलग-अलग धर्मों के मशहूर यूट्यूबर्स अंतरधार्मिक शादी करने का इरादा जाहिर किया है. उन्होंने बकायदा एक वीडियो सोशल मीडिया पर अप्लोड किया और अपने दर्शकों को बताया कि वे शादी करना चाहते हैं. यह वीडियो सोशल मीडिया पर कई दिनों से वायरल हो रहा है. दोनों यूट्यूबर्स के चाहने वाले खुशी जाहिर कर रहे हैं. वहीं, कुछ लोग इसे भी लव-जिहाद का हिस्सा बता रहे हैं और अंतरधार्मिक विवाह करने के फैसले का विरोध कर रहे हैं. 

दरअसल, कनिका शर्मा और शाकिब सैफी नाम के दो यूट्यूबर्स कई वर्षों से एक साथ सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं. वे दोनों कॉमेडी वीडियो बनाते हैं. आपस में काम करने की वजह से दोनों में नजदीकियां बढ़ीं और एक दूसरे को पसंद करने लगे. इसी कड़ी में यूट्यूबर कनिका शर्मा सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड करती हैं, जिसमें वह अपने फैंस से पूछ रही हैं कि वह शाकिब सैफी से शादी करना चाहती है, क्या उन्हें कर लेना चाहिए?

यूट्यूबर कनिका शर्मा ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि वह एक ब्राह्मण परिवार से है और शाकिब सैफी एक मुस्लिम परिवार से है. उन्होंने अपने फैंस से सवाल पूछते हुए कहा कि क्या हमे शादी कर लेना चाहिए?

अब इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर खूब चर्चे हो रहे हैं. यूट्यूबर कनिका और शाकिब सैफी दोनों की जोड़ी खूब पसंद की जाती है. सोशल मीडिया पर उनके फैंस दोनों की शादी करने के फैसले का समर्थन कर रहे हैं. वहीं कुछ लोग इस फैसले का विरोध कर रहे हैं. विरोधियों का कहना है कि एक हिंदू समुदाय की युवती को किसी मुस्लिम समुदाय के युवक से शादी नहीं करनी चाहिए. हालांकि अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि वे दोनों कब शादी करने वाले हैं.

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

