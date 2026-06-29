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जहरीले कैप्सूल मामले में बड़ा खुलासा, मुस्लिम महिलाओं की जागरूकता बनी आरोपी की गिरफ्तारी की वजह

EX-Muslim Fayyaz Premji Poison Capsule Plot Case: मुंबई के डोंगरी में यौम-ए-आशूरा के जुलूस के दौरान ज़हरीले कैप्सूल बांटने के आरोप में गिरफ्तार फैयाज प्रेमजी को लेकर नए खुलासे सामने आए हैं. स्थानीय महिलाओं की सतर्कता से उसकी कथित साजिश समय रहते उजागर हो गई. पुलिस ने बड़ी मात्रा में कैप्सूल जब्त कर मामले की जांच तेज कर दी है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jun 29, 2026, 12:01 AM IST|Updated: Jun 29, 2026, 12:01 AM IST
जहरीले कैप्सूल मामले में बड़ा खुलासा, मुस्लिम महिलाओं की जागरूकता बनी आरोपी की गिरफ्तारी की वजह
Image Credit: AI निर्मित फोटोSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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