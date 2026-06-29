/जहरीले कैप्सूल मामले में बड़ा खुलासा, मुस्लिम महिलाओं की जागरूकता बनी आरोपी की गिरफ्तारी की वजह

राज्य चुनें
EX-Muslim Fayyaz Premji Poison Capsule Plot Case: मुंबई के डोंगरी में यौम-ए-आशूरा के मौके पर ज़हरीले कैप्सूल बांटने के आरोप में गिरफ्तार किए गए EX-Muslim फैयाज प्रेमजी को लेकर बड़े-बड़े खुलासे हो रहे हैं. वहीं, आरोपी फैयाज प्रेमजी को लेकर यह जानकारी सामने आई है कि कैसे स्थानीय महिलाओं की सतर्कता ने EX-Muslim फैयाज प्रेमजी की साजिश को नाकामयाब बना दिया और आरोपी की गिरफ्तारी में उनकी सतर्कता अहम साबित हुई. स्थानीय महिला अहलाम ने बताया कि आरोपी कैप्सूल को लोगों की ओर फेंक रहा था, जिससे उन्हें शक हुआ क्योंकि नियाज़ का सामान हमेशा सम्मानपूर्वक हाथों से दिया जाता है, फेंककर नहीं.
वहीं, मेहदी हसन ने कहा कि आरोपी का इस्लाम से कोई संबंध नहीं है. उन्होंने बताया कि आरोपी फैयाज प्रेमजी ने पहले एक वीडियो जारी कर दावा किया था कि वह इस्लाम धर्म छोड़ चुका है. महिलाओं की सतर्कता और समय रहते दी गई सूचना के बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है. बता दें कि जुलूस में EX-Muslim फैयाज प्रेमजी द्वारा दिए गए कैप्सूल खाने से सलमान सैयद नाम के एक व्यक्ति की तबीयत बिगड़ गई. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी फैयाज प्रेमजी को गिरफ्तार कर लिया और 14900 कैप्सूल जब्त किए.
15 दिनों में तैयार किए 14900 जहरीले कैप्सूल; निशाने पर थे हजारों लोग
फैयाज प्रेमजी ने 15 दिन पहले डोंगरी में किराए का घर लिया था और वह 50 किलो जिंक फास्फाइड मंगाकर जहरीले कैप्सूल तैयार कर रहा था, ताकि वह जुसूल में लोगों को मार सके. उसके निशाने पर मुहर्रम का जुलूस था. उसने 15 दिनों में 14900 कैप्सूल तैयार किए थे. साथ ही सोशल मीडिया पर लोगों ने सबूत साझा करना शुरू कर दिया है, जिसमें दिख रहा है कि वह ऐसे यूट्यूब चैनलों पर गेस्ट के रूप में मौजूद है, जहां इस्लाम के खिलाफ बातें प्रसारित की जाती हैं. आरोपी फैयाज प्रेमजी खुद उन चैनलों पर इस्लाम के खिलाफ विवादित बातें कही थीं. साथ ही शिया और सुन्नी समुदायों के बीच तफरके को बढ़ाने वाली बातों पर जोर दिया है.