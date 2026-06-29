/जहरीले कैप्सूल मामले में बड़ा खुलासा, मुस्लिम महिलाओं की जागरूकता बनी आरोपी की गिरफ्तारी की वजह

15 दिनों में तैयार किए 14900 जहरीले कैप्सूल; निशाने पर थे हजारों लोग

फैयाज प्रेमजी ने 15 दिन पहले डोंगरी में किराए का घर लिया था और वह 50 किलो जिंक फास्फाइड मंगाकर जहरीले कैप्सूल तैयार कर रहा था, ताकि वह जुसूल में लोगों को मार सके. उसके निशाने पर मुहर्रम का जुलूस था. उसने 15 दिनों में 14900 कैप्सूल तैयार किए थे. साथ ही सोशल मीडिया पर लोगों ने सबूत साझा करना शुरू कर दिया है, जिसमें दिख रहा है कि वह ऐसे यूट्यूब चैनलों पर गेस्ट के रूप में मौजूद है, जहां इस्लाम के खिलाफ बातें प्रसारित की जाती हैं. आरोपी फैयाज प्रेमजी खुद उन चैनलों पर इस्लाम के खिलाफ विवादित बातें कही थीं. साथ ही शिया और सुन्नी समुदायों के बीच तफरके को बढ़ाने वाली बातों पर जोर दिया है.