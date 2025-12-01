Hijab पहनने से किया इंकार, तो पिता और भाइयों ने उतारा मौत के घाट

Women killed by her father and brothers: एक महिला की उसके पिता और दो भाइयों ने इसलिए हत्या कर दी क्योंकि वह हिजाब पहनने से मना करती थी और साथ ही मेकअप आदि करती थी. परिवार का कहना था कि वह वेस्टर्न कल्चर फॉलो करती है जो उनके लिए शर्म की बात है.
Women killed by her father and brothers: नीदरलैंड्स में अभियोजकों ने शुक्रवार को एक मुस्लिम पिता और उसके दो बेटों के लिए 25 साल तक की जेल की मांग की है. उन पर आरोप है कि उन्होंने अपनी 18 साल के रिश्तेदार रयान अल नज्जार को इसलिए मार डाला क्योंकि उन्हें लगता था वह वेस्टर्न कल्चर फॉलो कर रही है और अपने परिवार को शर्मिंदा कर रही है.
28 मई 2024 को उत्तरी नीदरलैंड्स के जोरे इलाके में एक झील से रयान अल नज्जार की लाश मिली उसके हाथ और पैर कसकर बंधे हुए थे. वह छह दिन पहले लापता हुई थी. जांच के बाद अधिकारियों ने उसके पिता और दो भाइयों (उस समय उम्र 22 और 24 वर्ष) को गिरफ्तार कर हत्या के आरोप में चार्ज किया.
अभियोजन सेवा ने कहा कि उन्होंने रयान को एक बोझ की तरह देखा जिसे हटाना जरूरी था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह एक युवा महिला थी जो अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहती थी.
अधिकारियों ने बताया कि यह परिवार एक कड़े इस्लामी माहौल से आता था, रयान को इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि वह सार्वजनिक या समान परिस्थितियों में हिजाब पहनने से इनकार करती थी.
अभियोजकों के अनुसार, रयान की मौत की सीधी वजह वह लाइव TikTok वीडियो बना, जिसमें वह बिना हिजाब और मेकअप के साथ दिखाई दी थी. परिवार के नजरिए में यह वीडियो परंपरागत मूल्यों के खिलाफ था और उन्हें शर्मिंदा कर रहा था. जैसे ही परिवार को यह वीडियो पता चला, उन्होंने रयान की तलाश शुरू की कर दी. अभियोजन पक्ष के मुताबिक, उसके भाई रॉटरडैम गए और उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ एक सुनसान जगह ले गए. वहां उनके पिता भी आ गए. यहीं उसकी हत्या कर दी गई.
NL Times के अनुसार, आरोपित भाइयों के नाम मोहम्मद अल नज्जार और मुहनद हैं, जबकि पिता का नाम खालिद (53) है. तीनों पर हत्या का आरोप है, जबकि पिता पर हत्या की साजिश रचने का आरोप है. अधिकारी कहते हैं कि खालिद हत्या के बाद संभवतः सीरिया भाग गया है.