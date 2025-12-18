CM Nitish ने जिस मुस्लिम महिला का नकाब खींचा, अब उसने लिया बड़ा फैसला

Bihar News: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नकाब खींचने वाली हरकत पर काफी बवाल हो रहा है. अब जिस महिला डॉक्टर का नकाब खींचा गया उसने बड़ा फैसला लिया है. डॉक्टर का कहना है कि वह अब सरकारी नौकरी नहीं ज्वाइन करेंगी.
Bihar News: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जरिए नियुक्ति पत्र बांटने वाले प्रोग्राम के दौरान एक महिला डॉक्टर का नक़ाब खींचे जाने की घटना के बाद बड़ा बवाल मचा हुआ है. नीतीश कुमार की इस हरकत की हर कोई आलोचना कर रहा है. अब इस महिला ने एक बड़ा फैसला लिया है. उनका कहना है कि वह अब सरकारी सेवा में शामिल नहीं होंगी.
नुसरत परवीन उन आयुष डॉक्टरों में शामिल थीं, जिन्हें अपाइंटमेंट लेटर दिए गए थे. कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनका नक़ाब खींच दिया, जिससे उनका चेहरा आंशिक रूप से सबके सामने आ गया. इस घटना के समय वहां मौजूद कुछ लोगों को हंसते हुए भी देखा गया, जबकि उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार को रोकने की कोशिश की.
यह कार्यक्रम सोमवार, 15 दिसंबर को मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित किया गया था, जहां आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी से जुड़े कुल 1,283 आयुष डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र दिए गए. नुसरत परवीन को 20 दिसंबर को अपनी सेवा जॉइन करनी थी, लेकिन उनके परिवार के अनुसार उन्होंने अब नौकरी न करने का फैसला कर लिया है.
परिवार के लोग उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं. नुसरत के भाई कोलकाता में एक सरकारी लॉ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं. उन्होंने एक मीडिया संस्थान से बात करते हुए कहा कि वह नौकरी जॉइन नहीं करने के अपने फैसले पर अड़ी हुई हैं. हम उन्हें समझा रहे हैं कि गलती किसी और की है, ऐसे में उन्हें खुद को क्यों नुकसान पहुंचाना चाहिए.
इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. मुख्य विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने मुख्यमंत्री के व्यवहार पर सवाल उठाते हुए उनकी मानसिक स्थिति पर भी टिप्पणी की, RJD ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा,"नीतीश जी को क्या हो गया है? उनकी मानसिक स्थिति दयनीय हो गई है या उन्होंने पूरी तरह RSS की विचारधारा अपना ली है.