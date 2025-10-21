राइटर रोशन ने बिग बॉस स्टार फरहाना को बताया आतंवादी, फैंस ने सोशल मीडिया पर मचाया बवाल

Roshan Gary comment on Farhana: रियलिटी शो बिग बॉस 19 की कंटेस्टेंट फरहाना को राइटर और टैलेंट मैनेजर रोशन गैरी द्वारा टेररिस्ट कहने पर विवाद खड़ा हो गया है. सोशल मीडिया पर लोगों ने रोशन गैरी की जमकर क्लास लगा दी. कई सोशल मीडिया यूजर्स ने रोश गैरी के इस आपत्तिजनक टिप्पणी पर विरोध व्यक्त किया और कहा कि फरहाना का बैकग्राउंड कश्मीर से जुड़ा हुआ है इसलिए उन्हें टार्गेट किया गया.

दरअसल, बिग बॉस कंटेस्टेंट अमाल मलिक और फरहाना के बीच बिग बॉस के घर में एक टास्क को लेकर तीखी झड़प हो गई. इसी कड़ी में अमाल मलिक की चाची रोशन गैरी ने एक टॉक शो में फरहाना को आतंकवादी करार दिया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर रोशन गैरी को आलोचना झेलनी पड़ रही है.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बिग बॉस में फरहाना और अमाल के बीच तनाव तब और तेज हो गया, जब अमाल ने कथित तौर पर फरहाना की प्लेट फेंक दी. इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर फरहाना और अमाल के फैंस आपस में भीड़ गए. वहीं, रोशन गैरी द्वारा फरहाना पर की गई हालिया टिप्पणी ने इस विवाद को और हवा देने का काम किया है.

कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने लिखा कि रोशन गैरी द्वारा फरहाना को आतंकवादी बताना नैतिक सीमाओं को पार करता है. सोशल मीडिया पर लोगों ने लिखा कि कश्मीरियों के खिलाफ पहले से ही स्थापित नकारात्मक धारनाओं को इस कमेंट की वजह से और मजबूती मिलेगी. एक्टिविस्ट्स और नेटिज़न्स ने इस कमेंट को इस्लामोफोबिक और खतरनाक बताया है.

कुछ लोगों ने लिखा कि फरहाना को आतंकवादी सिर्फ उसके कश्मीरी होने की वजह से बोला जा रहा है. लोगों ने कहा कि मुंबई में रहने वाले मुसलमान किसी तरह खुद को बेहतर समझते हैं और वे ठीक यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं. लोगों ने कहा कि यह शर्म की बात है कि अपने ही देश के एक नागरिक को आतंकवादी कहा जा रहा है.