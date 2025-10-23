कार्तिक मेले में मुस्लिम दुकानदारों का बहिष्कार, यशवीर महारज ने जारी किया नफरती फरमान

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में यशवीर महाराज का एक और फरमान सामने आया है, जिसमें उन्होंने गढ़मुक्तेश्वर और शुक्रताल तीर्थ नगरी में लगने वाले कार्तिक मेले में मुसलमानों को दुकान लगाने पर रोक लगाने की बात कही है. उन्होंने मुस्लिम समाज के लिए घृणित शब्दों का इस्तेमाल करते हुए थूक-मूत्र जिहाद वाले गैंग बताया.

यशवीर महाराज ने मुस्लिम समाज पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गढ़मुक्तेश्वर और शुक्रताल तीर्थ नगरी में लगने वाले कार्तिक मेले में अपना नाम और पहचान छिपाकर दुकान लगाते हैं, जिससे सनातन धर्म के लोगों का धर्म भ्रष्ट होता है. उन्होंने कहा कि मेले में सिर्फ सनातन धर्म के लोगों को वहां जाने और दुकान लगाने का अधिकार है.

यशवीर महाराज कहा कि इस बार मुस्लिम समाज के लोगों को कार्तिक मेले में दुकान नहीं लगाने दी जाएगी. साथ ही उन्होंने हिंदू धर्म के दुकानदारों से अपील की कि कार्तिक मेले में वे लोग अपनी दुकानों पर नेमप्लेट लगाएं. उन्होंने मुस्लिम समाज पर यह भी आरोप लगाया कि मुस्लिम समाज के लोग मेले में दुकान लगाने की आड़ में लव-जिहाद को बढ़ावा देते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

बता दें कि यशवीर महाराज वही शख्स हैं जिन्होंने कावड़ यात्रा के दौरान नेम प्लेट और पहचान जाहिर करने का विवाद शुरू किया था. इस बार उन्होंने कार्तिक मेले से पहले एक विवादित वीडियो जारी करके मुस्लिम समाज के दुकानदारों को इस मेले में दुकान न लगाने देने की बात कही है.

यशवीर महाराज ने कहा कि गढ़मुक्तेश्वर और शुक्रतीर्थ शुक्रताल में कार्तिक मेला लगने जा रहा है और इसमें थूक मूत्र की जिहादी गैंग अपना नाम और पहचान छिपाकर दुकान लगाते हैं, जिसमें प्रसाद आदि की भी दुकाने होती हैं. उन्होंने आगे कहा कि मुस्लिम समाज के दुकानदार मेले में चोरी करते हैं और लव जिहाद को भी बढ़ावा देते हैं.