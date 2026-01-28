यासीन मलिक टेरर फंडिंग केस में बड़ा अपडेट, दिल्ली हाईकोर्ट ने NIA को 4 हफ्ते दिए

Yasin Malik Terror Funding Case: दिल्ली हाई कोर्ट ने NIA को टेरर फंडिंग केस में कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक को मौत की सज़ा देने की याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए चार और हफ़्ते का समय दिया है. इस मामले में अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होगी. जस्टिस नवीन चावला और रविंदर डुडेजा की बेंच ने बुधवार को इस मामले की सुनवाई की. बेंच ने एजेंसी के अनुरोध को मंज़ूर करते हुए कहा, "अपीलकर्ता के वकील को चार हफ़्ते का और समय दिया जाता है." कोर्ट ने अपील को आगे की सुनवाई के लिए 22 अप्रैल को लिस्ट किया है.

एजेंसी ने ट्रायल कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें मलिक को टेरर फंडिंग के आरोपों में उम्रकैद की सज़ा सुनाई गई थी. ट्रायल कोर्ट ने उसे दोषी ठहराते हुए कहा था कि यह मामला दुर्लभ से दुर्लभतम श्रेणी में नहीं आता जिसके लिए मौत की सज़ा दी जानी चाहिए. एजेंसी का तर्क है कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए मौत की सज़ा ही सही सज़ा है.

नवंबर 2025 में पिछली सुनवाई के दौरान NIA ने अपील की सुनवाई के लिए इन-कैमरा कार्यवाही की मांग की थी. कोर्ट ने संकेत दिया था कि एजेंसी द्वारा औपचारिक रूप से याचिका दायर करने के बाद इस अनुरोध पर विचार किया जाएगा. NIA ने कार्यवाही के लिए एक प्राइवेट वर्चुअल सुनवाई लिंक की भी मांग की थी. यासीन मलिक, जो तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए थे, ने अपील के फैसले में लगभग तीन साल की देरी के कारण मानसिक परेशानी की शिकायत की थी. अपने हलफनामे में यासीन मलिक ने कहा है कि 1990 से केंद्र में सत्ता में रही छह अलग-अलग सरकारों ने कश्मीर की समस्याओं को हल करने के लिए उनसे बातचीत की थी.

Add Zee News as a Preferred Source

यह पूरा मामला 2017 के टेरर फंडिंग केस से जुड़ा है, जिसमें मलिक पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से हवाला के जरिए फंडिंग लेने और जम्मू-कश्मीर में अशांति फैलाने का आरोप है. NIA ने दावा किया कि मलिक ने 1990 के दशक में कई हत्याओं और अपहरणों में भूमिका निभाई थी, जिसमें चार भारतीय वायु सेना अधिकारियों की हत्या भी शामिल है. एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि ऐसे मामले 'दुर्लभ से दुर्लभतम' श्रेणी में आते हैं और मलिक को मौत की सज़ा दी जानी चाहिए.

इनपुट -IANS