बजरंग दल नहीं, आतंकवादी की तरह काम करो; नरसिंहानंद के भड़काऊ बयान पर मचा बवाल

Yati Narsinghanand Controversy: कट्टरपंथी यति नरसिंहानंद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में नरसिंहानंद हिंदू समाज को आतंकवादी संगठन ISIS की तरह संगठन बनाने का आह्वान कर रहा है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Dec 31, 2025, 11:26 AM IST

Yati Narsinghanand Controversy: मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने का आदि कट्टरपंथी महमंडलेश्वर यति नरसिंहानंद ने एक बार फिर समाज में जहर बोने की कोशिश की है. नरसिंहानंद ने हाल ही में एक वीडियो जारी किया, जिसमें वह हिंदुओं से आतंकवादी संगठन ISIS की तरह बनने का आह्वान कर रहा है. इस वीडियो के वायरल होने के बाद बवाल खड़ा हो गया है. लोग नरसिंहानंद को देश की शांति के लिए खतरा बता रहे हैं. 

दरअसल, बीते 29 दिसंबर को गाजियाबाद हिंदू रक्षा दल के सदस्यों ने हिंदू समाज के घर-घर जाकर अवैध हथियार बांटे और जरूरत पड़ने पर मुस्लिम समाज पर हमला करने के लिए उकसाया. इस घटना का वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने कार्रवाई की और अवैध हथियार बांटने वाले हिंदू रक्षा दल के 10 सदस्यों को गिरफ्तार किया. इस कार्रवाई के बाद यति नरसिंहानंद ने एक भड़काऊ वीडियो जारी किया है. इसी वीडियो में वह हिंदू समाज के लोगों को आतंकवादी संगठन ISIS की तरह काम करने का आह्वान कर रहा है. 

नरसिंहानंद ने की आत्मघाती दस्ता तैयार करने का आह्वान
नरसिंहानंद ने कहा कि हिंदू रक्षा दल के चीफ पिंकी चौधरी और उनके कार्यकर्ताओं ने कुछ तलवारें बांटी. नरसिंहानंद ने कहा कि जब हथियार बांटना ही था तो ऐसे हथियार बांटते, जो आतंकवादियों के हथियार से उन्नत और अच्छे हो. उन्होंने हिंदू समाज को उकसाते हुए कहा कि अब तलवारों से कुछ नहीं होने वाला, अब तो हिंदुओं को आत्मघाती दस्ते बनाना चाहिए. 

आतंकवादी संगठन ISIS की तरह काम करें हिंदू संगठन- नरसिंहानंद
उन्होंने कहा कि अब हिंदुओं को बजरंग दलल जैसे संगठन छोड़कर ऐसा संगठन बनाना चाहिए, जैसे आतंकवादी संगठन ISIS है. उन्होंने कहा कि कम से कम हिंदू संगठनों की कार्यप्रणाली ISIS जैसी होनी चाहिए. नरसिंहानंद ने कहा कि हिंदू समाज प्रशासन और पुलिस के भरोसे जीवित नहीं रहेगा. 

गौरतलब है कि यति नरसिंहानंद के वीडियो पर बवाल खड़ा हो गया है. लोगों ने सोशल मीडिया पर यति का भड़काऊ वीडियो शेयर किया और पुलिस से कार्रवाई की मांग की. हालांकि इस मामले में अभी तक यति को गिरफ्तार नहीं किया गया है. 

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

yati narsinghanand controversyToday News

