धार्मिक लिबास और नफरती दिमाग! नरसिंहानंद ने हिंदू औरतों को डराने के लिए उगला मुसलमानों के खिलफ ज़हर

Yati Narsinghanand: जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद सरस्वती अपने विवादित बोल के लिए मशहूर हैं. यति नरसिंहानंद आए दिन देश के माहौल को खराब करने और सांप्रदायिक तनाव पैदा करने वाले बयान देता रहते हैं. उन्होंने हाल ही में भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने और भारत को मुस्लिम, मदरसा और मस्जिदों से मुक्त कराने की मांग की थी. इस बयान पर भी काफी विवाद हुआ था. अब उन्होंने एक बार फिर से मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाते हुए बड़ी बात कह दी है.

महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद सरस्वती ने मुस्लिम समुदाय को बदनाम करने वाले बयान दिए. उन्होंने हिंदू समुदाय में मुसलमानों के प्रति खौफ पैदा करते हुए कहा कि ज्यादा बच्चा पैदा करो, वरना एक दिन मुस्लिम समुदाय के लोग आपको मारकर आपके घरों पर कब्ज़ा कर लेंगे. उन्होंने आगे कहा कि मुस्लिम समुदाय के लोग हिंदू बहन, बेटियों को मंडियों में बेचेंगे और बलात्कार करेंगे. उन्होंने यह भी कहा कि मुस्लिम समुदाय के लोग हिंदू बहन, बेटियों को रखैल बनाकर रखेंगे.

यति नरसिंहानंद के इस बयान पर बवाल खड़ा हो गया है. मुस्लिम समुदाय का कहना है कि नरसिंहानंद मुस्लिम समुदाय की छवि को खराब करने की कोशिश कर रहा है और मुसलमानों को बलातकारी बताने की कोशिश कर रहा है. ऐसे में यति नरसिंहानंद को लेकर कई सवाल लाजिमी हो जाते हैं. जैसे, वह एक धार्मिक पद पर होने के बावजूद इतने निचले स्तर की भाषा का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं. यहां तक कि वह हिंदू महिलाओं के लिए भी कई बार विवादित टिप्पणी कर चुके हैं.

दूसरा सवाल यह है की इतने जहरीले व्यक्ति को किस आधार पर धार्मिक पद पर बैठाया गया, जबकि यह व्यक्ति हर वक्त देश में नफरत और तफरका फैलाने वाले बयान देता रहता है. हालांकि यति नरसिंहानंद के खिलाफ कई बार कार्रवाई हो चुकी है. वह अपने विवादित बयानों की वजह से जेल और कोर्ट का जक्कर लगा चुके हैं.