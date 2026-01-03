क्या दो टुकड़ों में टूटेगा यमन? सऊदी अरब के एक्शन से मचा सियासी भूचाल

Yemen News: गाजा में युद्ध शुरू होने के बाद से मिडिल ईस्ट में संघर्ष की आग सुलग रही है. सऊदी ने यमन में UAE समर्थित अलगावादियों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया और एक के बाद एक कई हवाई हमले किए हैं. इन हमलों में UAE के कई मालवाहक जहाज नष्ट हो गए. इसके बाद से ही दोनों के रिश्तों के बीच तल्ख हो गए. इस बीच अल जजीरा के रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यमन के दक्षिणी अलगाववादी आंदोलन ने दो साल के ट्रांज़िशनल पीरियड के बाद उत्तर से आजादी पर एक रेफरेंडम कराने के प्लान का ऐलान किया है, जबकि सऊदी सपोर्टेड सेना पिछले महीने अलगाववादियों द्वारा कब्ज़ा किए गए इलाके को वापस पाने के लिए आगे बढ़ रही है.

2 जनवरी 2026 को सऊदी अरब की सीमा से लगे हद्रामौत प्रांत में सऊदी सपोर्टेड गवर्नर के वफादार बलों और सदर्न ट्रांज़िशनल काउंसिल (STC) के लड़ाकों के बीच झड़पें हुईं. STC ने सऊदी अरब पर बॉर्डर के पास अपनी जगहों पर एयर स्ट्राइक करने का आरोप लगाया. अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक, वादी हद्रामौत और हद्रामौत रेगिस्तान में STC के हेड मोहम्मद अब्दुलमलिक के मुताबिक, अल-खाशा में एक कैंप पर सात एयर स्ट्राइक के बाद सात लोग मारे गए और 20 से ज़्यादा घायल हो गए.

हद्रामौत के गवर्नर सलेम अल-खानबाशी ने कहा कि STC से मिलिट्री बेस वापस लेने की कोशिशों का मकसद बिना किसी तनाव के व्यवस्था बहाल करना था. इस कदम का मकसद दक्षिणी प्रांत में शांतिपूर्ण और सिस्टमैटिक तरीके से जगहों पर कब्जा करना था. उन्होंने एक बयान में कहा, "यह ऑपरेशन जंग का ऐलान या तनाव बढ़ाना नहीं है, बल्कि सिक्योरिटी बचाने और गड़बड़ी रोकने के लिए एक एहतियाती कदम है."

अल जजीरा के मुताबिक, सऊदी अरब ने बाद में सभी पार्टियों से एक फोरम में शामिल होने की अपील की ताकि दक्षिणी मुद्दे के सही हल के लिए एक बड़ा नजरिया बनाया जा सके. क्योंकि तनाव बढ़ता जा रहा था. यह लड़ाई यमन की सऊदी सपोर्टेड सरकार के उस फैसले के बाद हुई जिसमें उसने हद्रामौत में नेशनल शील्ड फोर्सेज के ओवरऑल कमांडर के तौर पर अल-खानबाशी को अपॉइंट किया था और उसे पूर्वी प्रांत में स्टेबिलिटी वापस लाने की कोशिश के तौर पर पूरे मिलिट्री, सिक्योरिटी और एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकार दिए थे. झड़पें शुरू होने के कुछ घंटों बाद, STC ने एक आज़ाद दक्षिणी राज्य घोषित करने की दिशा में दो साल के ट्रांज़िशनल फेज़ की शुरुआत की घोषणा की.

STC प्रेसिडेंट ऐदारोस अलज़ुबिदी ने एक टेलीविजन भाषण में कहा, "हम दो साल तक चलने वाले ट्रांज़िशनल फेज की शुरुआत की घोषणा करते हैं और काउंसिल इंटरनेशनल कम्युनिटी से दक्षिण और उत्तर में संबंधित पार्टियों के बीच बातचीत को स्पॉन्सर करने की अपील करती है." उन्होंने चेतावनी दी कि अगर बातचीत फेल हो जाती है या दक्षिणी यमन पर फिर से हमला होता है, तो ग्रुप तुरंत आज़ादी का ऐलान कर देगा. अलज़ुबिदी ने कहा, "अगर इस अपील पर ध्यान नहीं दिया जाता है या अगर दक्षिण के लोगों, उनकी जमीन या उनकी सेनाओं पर कोई मिलिट्री हमला होता है, तो इस संवैधानिक ऐलान को उस तारीख से पहले तुरंत और सीधे तौर पर लागू माना जाएगा."

इस ऐलान को यमन की इंटरनेशनल लेवल पर मान्यता प्राप्त सरकार या हूती मूवमेंट के मानने की उम्मीद कम है, जिसका उत्तरी यमन के बड़े हिस्से और राजधानी सना पर कंट्रोल है. अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक, इस कदम को रेड लाइन बताया गया है क्योंकि इससे देश की एकता को खतरा है. रियाद और इंटरनेशनल लेवल पर मान्यता प्राप्त यमन सरकार ने यूनाइटेड अरब अमीरात पर STC को सपोर्ट करने और हथियार देने का आरोप लगाया है, जिससे वह पिछले महीने हद्रामौत और अल-महरा प्रांतों के कुछ हिस्सों पर कब्ज़ा करने में कामयाब रहा.

सऊदी अरब ने चेतावनी दी है कि इन इलाकों में STC की बढ़ती मौजूदगी उसकी नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है. UAE ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि वह सऊदी अरब की सिक्योरिटी के लिए कमिटेड है. UAE ने शुक्रवार को कन्फर्म किया कि उसके आखिरी सैनिक यमन से चले गए हैं, यह ऐलान एक हफ़्ते पहले हुआ था जब उसने अपनी बची हुई सेना को वापस बुलाने का ऐलान किया था.

एक सरकारी अधिकारी ने कहा, "UAE ने अपनी काउंटरटेररिज़्म सेना की मौजूदगी खत्म कर दी है." अधिकारी ने आगे कहा कि वह "बातचीत, तनाव कम करने और इंटरनेशनल लेवल पर सपोर्टेड प्रोसेस के लिए कमिटेड है, क्योंकि यही शांति का एकमात्र टिकाऊ रास्ता है." सऊदी अरब, UAE और STC सभी रियाद द्वारा हूतियों का सामना करने के लिए बनाए गए गठबंधन का हिस्सा हैं, लेकिन STC की बढ़ती अलगाववादी कार्रवाइयों और अमीराती सपोर्ट के आरोपों ने गठबंधन के अंदर तनाव बढ़ा दिया है.

प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल के हेड रशद अल-अलीमी ने सरकार के फैसलों का विरोध करने के खिलाफ चेतावनी देते हुए कहा कि अमीराती सेना को वापस बुलाना गठबंधन के रास्ते को सही करने का हिस्सा है. उन्होंने कहा, "UAE मिलिट्री की मौजूदगी खत्म करने का फैसला के रास्ते को सही करने और उसकी जॉइंट लीडरशिप के साथ कोऑर्डिनेशन में लिया गया और इस तरह से लिया गया जिससे यह पक्का हो सके कि देश के बाहर के लोगों को कोई भी सपोर्ट बंद हो जाए." STC ने ज़ोर देकर कहा है कि उसके लड़ाके दक्षिणी प्रांतों में ही रहेंगे, जहां सऊदी अरब और यमन सरकार उन्हें छोड़ना चाहती है.

बाद में यमन में सऊदी अरब के राजदूत ने STC नेता ऐदारुस अल-ज़ुबैदी पर सऊदी डेलीगेशन को अदन ले जा रहे प्लेन को लैंडिंग की इजाजत देने से मना करने का आरोप लगाया. राजदूत मोहम्मद अल-जबर ने एक्स पर कहा, "कई हफ़्तों से और कल तक, किंगडम ने दक्षिणी ट्रांज़िशनल काउंसिल के साथ तनाव खत्म करने की पूरी कोशिश की. लेकिन उसे ऐदारुस अल-ज़ुबैदी की तरफ से लगातार मनाही और ज़िद का सामना करना पड़ा."

दोनों पक्षों के एक-दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने की वजह से अदन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ़्लाइट्स रोक दी गईं. STC के कंट्रोल वाली ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने सऊदी अरब पर एयर ब्लॉकेड लगाने का आरोप लगाया, जबकि सऊदी सूत्रों ने इस दावे से इनकार किया. यमन के एक राष्ट्रपति सलाहकार ने कहा कि सरकार ने इंस्पेक्शन लगाया था. अल जज़ीरा की रिपोर्ट के अनुसार, STC द्वारा कथित मनी स्मगलिंग को रोकने के लिए अदन से एक फ्लाइट रूट पर सेक्शन की शर्तें लगाई गईं.