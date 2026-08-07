/यमन में हूतियों के हमले से मचा कोहराम, ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल हमले में 18 फौजियों की मौत

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Yemen Conflict 2026: यमन में जारी तनाव के बीच एक बार फिर हिंसा ने तबाही का मंजर दिखाया है. हूती ग्रुप के एक बड़े हमले में यमनी सरकारी फोर्सेज के 18 सुरक्षाकर्मियों की जान चली गई. हमले में एक अधिकारी समेत 17 सैनिक भी मारे गए, जबकि कई दीगर जवान जख्मी हो गए. यमन की फौज ने इस हमले की जानकारी दी है.
यमन की फौज के मुताबिक, हूती बागियों ने यह हमला बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन के जरिए किया. इस हमले में सरकारी सुरक्षा बलों को निशाना बनाया गया. हमले के बाद इलाके में तनाव और बढ़ गया है. जख्मी जवानों को इलाज के लिए भेजा गया है, जबकि सुरक्षा हालात पर नजर रखी जा रही है.
यह हमला ऐसे वक्त में हुआ है, जब इलाके में पहले से ही तनाव बढ़ता जा रहा है. ईरान समर्थित हूती ग्रुप ने यमन के अंदर अपनी सैन्य गतिविधियों के साथ-साथ समुद्री ठिकानों को निशाना बनाने की कार्रवाई भी तेज कर दी है. खास तौर पर सऊदी अरब से जुड़े समुद्री रास्तों पर हूती हमलों का सिलसिला बढ़ा है.
इससे पहले गुरुवार (7 जुलाई) को हूती ग्रुप ने दावा किया था कि उसने अदन की खाड़ी में सऊदी अरब के तेल टैंकर "डेजी" पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया. हूतियों ने अपने बयान में कहा कि मिसाइल हमले में जहाज को निशाना बनाया गया और उसे अपना रास्ता बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा.
हूती ग्रुप ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर जारी बयान में कहा कि यह कार्रवाई सऊदी अरब के खिलाफ लाल सागर और बाब अल-मंदब स्ट्रेट में समुद्री नाकाबंदी लागू करने की मुहिम का हिस्सा है. ग्रुप ने दावा किया कि वह अपनी मांगें पूरी होने तक सऊदी के तेल जहाजों को निशाना बनाता रहेगा. हूती बागियों की तरफ से कहा गया है कि यह कार्रवाई उनके बताए गए "नाकाबंदी के बदले नाकाबंदी" के सिद्धांत के तहत की गई है. हालांकि, इस दावे की आजादाना तौर पर तस्दीक नहीं हुई है.
इससे एक दिन पहले भी हूतियों ने उत्तरी लाल सागर में यानबू के तट के पास सऊदी तेल टैंकर "वफा" पर बैलिस्टिक मिसाइल हमले का दावा किया था. हूती प्रवक्ता याह्या सारी ने कहा था कि यह एक सटीक हमला था, और मिसाइल अपने टार्गेटड ठिकाने पर ही गिरी. उन्होंने यह भी दावा किया कि 22 जुलाई से शुरू किए गए समुद्री अभियान के बाद ग्रुप ने अब तक आठ सऊदी तेल टैंकरों को निशाना बनाया है.
दूसरी जानिब, समंदरी सलामती से मुतल्लिक ब्रिटेन के इदारे यूनाइटेड किंगडम मेरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस ने 5 अगस्त को यमन और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के करीब टैंकरों पर हमलों के घटनाओं की दो अलग-अलग जानकारी दी थी. इदारे के मुताबिक, दोनों वाकियात में जहाजों पर मौजूद तमाम अफराद महफूज रहे और पर्यावरण को किसी भी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचा है. फिलहाल इन मामलों की तहकीकात अभी जारी है.