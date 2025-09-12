भारत में नहीं चाहिए एक भी मस्जिद, मदरसा और मुसलमान; यति महाराज ने की हिंदू राष्ट्र की मांग
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2919049
Zee SalaamIndian Muslim

भारत में नहीं चाहिए एक भी मस्जिद, मदरसा और मुसलमान; यति महाराज ने की हिंदू राष्ट्र की मांग

Yati Narsinghanand: विवादित धर्मगुरु महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद ने संविधान के खिलाफ हिंदू राष्ट्र की मांग की है और कहा है कि हिंदुओं के राष्ट्र में एक भी मदरसा, मस्जिद और मुसलमान नहीं होने चाहिए. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Sep 12, 2025, 12:32 PM IST

Trending Photos

भारत में नहीं चाहिए एक भी मस्जिद, मदरसा और मुसलमान; यति महाराज ने की हिंदू राष्ट्र की मांग

Yati Narsinghanand: इस्लाम विरोधी बयानों की वजहों से चर्चा में रहने वाले महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद सरस्वती ने एक बार फिर चर्चाओं में आ गए हैं. उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर संविधान के खिलाफ भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर दी है. साथ ही उन्होंने मुस्लिम समुदाय के खिलाफ एक बार फिर से जहरीले बयान दिए हैं. 

दरअसल, हाल ही में नेपाल में सरकार विरोधी जनआंदोलन हुआ, जिसके बाद नेपाल के प्रधानमंत्री और कई मंत्री देश छोड़कर भागना पड़ा. इसी कड़ी में यति नरसिंहानंद ने गुरुवार (11 सितंबर) को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारत में हिंदू राष्ट्र की मांग की. उन्होंने नेपाल का जिक्र करते हुए कहा कि नेपाल में हिंदुओं की भावनाओं को कुचला गया था. अव वहां के हिंदू जाग चुके हैं और नेपाल फिर से हिंदू राष्ट्र बनेगा. 

उन्होंने भारतीय संविधान के खिलाफ विवादास्पद बयान देते हुए मांग की कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए. उन्होंने कहा कि ईसाइयों के सैकड़ों देश हैं, मुसलमानों का भी देश है, लेकिन हिंदुओं का अपना देश नहीं है. उन्होंने मांग की कि हिंदुओं का एक राष्ट्र हो, जहां एक भी मस्जिद, मदरसा या मुसलमान न हो. इसी बयान को लेकर बवाल खड़ा हो गया है. मुस्लिम समुदाय के लोग यति नरसिंहानंद की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

हिंदू महिलाओं के खिलाफ विवादित टिप्पणी
यति नरसिंहानंद ने कहा कि उनकी सिर्फ एक ही तमन्ना है कि हिंदुओं के लिए एक हिंदू राष्ट्र हो. इस दौरान यति नरसिंहानंद ने विवादास्पद बयान देते हुए कहा कि एक बेटा पैदा करने वाली हिंदू महिला नागिन के बराबर है, क्योंकि वह अपने बेटे का भाई पैदा नहीं करती.

जेल और कोर्ट का काट चुके हैं चक्कर
इससे पहले भी यति नरसिंहानंद अपने विवादित बयानों के लिए चर्चा का विषय बन चुके हैं. वह आए दिन मुस्लिम समुदाय और इस्लाम के अजीम शख्सियत, जैसे पैगंबर मोहम्मद (स.) के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं. नरसिंहानंद अपने विवादित बयानों की वजह से जेल और कोर्ट का चक्कर लगा चुके हैं. इन सब के बावजूद यति नरसिंहानंद अपने विवादित बयानों से बाज नहीं आ रहे हैं.

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

yati narsinghanandHindu Nation Demandmuslim newsToday News

Trending news

yati narsinghanand
भारत में नहीं चाहिए एक भी मस्जिद और मुसलमान; यति महाराज ने की हिंदू राष्ट्र की मांग
UP News
संभल: नफरत के सौदागरों को लग सकती है मिर्ची; गणेश मेला कमेटी ने दरगाह पर चढ़ाई चादर!
Pakistan News
इजरायल को दोस्त समझना है मूर्खता,पाकिस्तानी रक्षा मंत्री की इस्लामिक मुल्कों से अपील
Delhi Violence
खालिद-शरजील-गुलफिशा की SC से इंसाफ की गुहार; जमानत पर आज होगी सुप्रीम सुनवाई
India Pakistan match
शिवसेना के बाद AIMIM ने की Ind-Pak मैच रद्द करने की मांग; दिलाई पहलगाम हमलों की याद
houthi leader resentment on arab country
कतर पर इजरायली बमबारी से गुस्से में यमन, अरब देशों को दिखाया आईना
israel news
ग़ज़ा नरसंहार के खिलाफ फूटा दुनिया का गुस्सा; इज़राइल को हर खेल से बैन की मांग!
Karnataka News
बीजेपी नेता की मुसलमानों को खुलेआम धमकी; कहा- 'चुनौती दोगे तो सिर काट देंगे'
Palestine news
नेतन्याहू के नापाक इरादे जाहिर; हमास नहीं, फिलिस्तीन को मिटाना है टार्गेट!
Delhi Riots 2020 Case
‘FIR एक भद्दा मजाक…’, जमानत न मिलने पर उमर खालिद के वकील का बड़ा बयान
;