/कामिल-फाजिल डिग्रियों पर लगने जा रही है रोक, योगी हुकूमत के फैसले से हजारों तलबा की राह मुश्किल!

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Uttar Pradesh Madarsa News: उत्तर प्रदेश में मदरसा तालीमी निजाम को लेकर योगी हुकूमत एक और बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है. ऐसा लगता है कि सरकार अब मदरसों की तालीम का दायरा नए सिरे से तय करना चाहती है. अगर कल यानी बुधवार को होने वाली प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में इस पर मुहर लग जाती है तो मदरसों से कामिल और फाजिल जैसी आला तालीम की डिग्रियों का सिलसिला हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा. इतना ही नहीं, पहले जारी की जा चुकी इन डिग्रियों को भी निरस्त करने की तैयारी की जा रही है.
राजधानी लखनऊ में मंगलवार (4 अगस्त) को वजीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ की सदारत में होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में इस तजवीज पर आखिरी फैसला लिया जा सकता है. हुकूमत, उत्तर प्रदेश मदरसा एजुकेशन एक्ट-2004 में तरमीम करने जा रही है. इस बदलाव का मकसद अदालत-ए-उज्मा के उस फैसले की तामील करना है, जिसमें मदरसों की ओर से कामिल और फाजिल जैसी आला तालीम की डिग्रियां देने पर एतराज जताया गया था.
अगर तजवीज मंजूर हो जाती है तो उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड एजुकेशन के तहत चलने वाले मदरसे अब सिर्फ 12वीं तक की तालीम ही दे सकेंगे. कानून में मौजूद डिग्री से जुड़े तमाम प्रावधान हटा दिए जाएंगे. हालांकि यह बदलाव तभी लागू होगा, जब मंत्रिमंडल इसकी बाकायदा मंजूरी दे देगा.
सुप्रीम कोर्ट मदरसा एजुकेश बोर्ड एक्ट-2004 को सही माना, लेकिन रखी ये शर्त
यह पूरा मामला 5 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट के उस अहम फैसले से जुड़ा है, जो अंजुम कादरी और दीगर बनाम भारत सरकार मामले में सुनाया गया था. अदालत ने उत्तर प्रदेश मदरसा एजुकेश बोर्ड एक्ट-2004 को संवैधानिक बुनियाद पर सही माना, लेकिन साफ कहा कि मदरसे, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (UGC) के नियमों का पालन किए बिना कामिल और फाजिल जैसी आला तालीम की डिग्रियां जारी नहीं कर सकते.
अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि हायर एजुकेशन से जुड़े सिलेबस यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के दायरे से बाहर नहीं चलाए जा सकते. साथ ही, इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस पुराने फैसले को भी पलट दिया गया, जिसमें मदरसा मदरसा एजुकेश बोर्ड एक्ट-2004 को असंवैधानिक करार दिया गया था.
क्या है कामिल और फाजिल डिग्री?
कामिल और फाजिल, मदरसा तालीम के पारंपरिक आला दर्जे के सिलेबस माने जाते हैं. कामिल तीन साल का कोर्स है, जिसमें अरबी, फारसी और इस्लामी तालीम जैसे मजामीन पढ़ाए जाते हैं. उत्तर प्रदेश मदरसा एजुकेशन बोर्ड इसे ग्रेजुएशन के बराबर मानती रही है. इसके बाद फाजिल का दो साल का सिलेबस होता है, जिसमें इस्लामी और उससे जुड़े आला दर्जे के मजामीन पढ़ाए जाते हैं. इसे परंपरागत तौर पर पोस्टग्रेजुएशन के बराबर समझा जाता रहा है.