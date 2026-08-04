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UP के मदरसों में बड़ा बदलाव! कामिल-फाजिल पर लगेगी रोक, अब सिर्फ 12वीं तक होगी पढ़ाई

UP Madrasa News: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार मदरसों की शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव करने की तैयारी कर रही है. मदरसों में चलाए जा रहे 'कामिल' और 'फ़ाज़िल' कोर्स को बंद करने का प्रस्ताव कैबिनेट के सामने रखा जाएगा. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Edited ByTauseef Alam
Published: Aug 04, 2026, 12:27 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 12:27 PM IST
UP के मदरसों में बड़ा बदलाव! कामिल-फाजिल पर लगेगी रोक, अब सिर्फ 12वीं तक होगी पढ़ाई

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

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