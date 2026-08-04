/UP के मदरसों में बड़ा बदलाव! कामिल-फाजिल पर लगेगी रोक, अब सिर्फ 12वीं तक होगी पढ़ाई

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UP Madrasa News: उत्तर प्रदेश में मदरसा एकुजेशन सिस्टम बड़ा बदलाव होने जा रहा है. योगी सरकार मदरसों की तरफ से दी जाने वाली कामिल (ग्रेजुएशन) और फाजिल (पोस्ट ग्रेजुएशन) डिग्री पर रोक लगाने जा रही है. इसको लेकर आज एक प्रस्ताव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट के सामने पेश किया जाएगा. विधानसभा में यह प्रस्ताव पास होते ही मदरसों में अब सिर्फ 12th क्लास तक पढ़ाई होगी. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार यह फैसला ले रही है.
दरअसल, 5 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने 'अंजुम कादरी और अन्य बनाम भारत संघ' मामले में मदरसा शिक्षा को लेकर एक अहम फैसला सुनाया. कोर्ट ने कहा कि UGC के नियमों का पालन किए बिना मदरसों में हायर एजुकेशन डिग्री कोर्स नहीं चलाए जा सकते. सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को भी रद्द कर दिया, जिसमें 'उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2004' को असंवैधानिक करार दिया गया था. इस अधिनियम की वैधता को बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि मदरसे 'कामिल' और 'फ़ाज़िल' जैसी हायर एजुकेशन डिग्रियां नहीं दे सकते, क्योंकि ये कोर्स UGC के नियमों और उसके रेगुलेटरी दायरे के मुताबिक नहीं हैं.
'कामिल' और 'फ़ाज़िल' में क्या होता है फर्क
गौरतलब है कि मदरसा एजुकेशन सिस्टम में 'कामिल' और 'फ़ाज़िल' कोर्स को लंबे समय से उच्च-स्तरीय शैक्षणिक कार्यक्रम माना जाता रहा है. तीन साल के कामिल कोर्स में अरबी, फ़ारसी और इस्लामिक स्टडीज़ जैसे विषयों की पढ़ाई शामिल है. उत्तर प्रदेश मदरसा एजुकेशन बोर्ड ने कामिल कोर्स को बैचलर डिग्री (BA) के बराबर मान्यता दी थी. कामिल कोर्स पूरा करने के बाद छात्र फ़ाज़िल कोर्स में दाखिला ले सकते हैं. फ़ाज़िल दो साल का एक एडवांस्ड प्रोग्राम है जिसमें संबंधित विषयों की उच्च-स्तरीय पढ़ाई कराई जाती है. मदरसा शिक्षा प्रणाली में इसे पारंपरिक रूप से मास्टर डिग्री (MA) के बराबर माना जाता रहा है.
केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर बवाल
वहीं, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 में होने हैं, लेकिन राज्य में अभी से ही राजनीतिक गतिविधियां तेज़ हो गई हैं. नेताओं के विवादित बयानों को लेकर राजनीति गरमा गई है. इसी बीच, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मदरसों को लेकर एक विवादित बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा, "जहां भी मदरसा है, वहां आतंकवाद पनपता है." उनके इस बयान से राज्य की राजनीति में हंगामा मच गया है. विपक्षी दलों के नेताओं ने मौर्य की टिप्पणी पर कड़ी आपत्ति जताई है.