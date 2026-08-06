/मदरसा शिक्षकों के वेतन में देरी पर अधिकारियों पर होता मुकदमा! 10 साल बाद योगी सरकार ने वापस लिया बिल

बिल खत्म करने को लेकर सीएम ने क्या कहा?

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अब विधानसभा के दोनों सदनों से यह बिल औपचारिक रूप से वापस ले लिया है. इसके साथ ही लगभग एक दशक से चल रही विधायी प्रक्रिया समाप्त हो गई है. सरकार का मानना ​​है कि जब किसी बिल को संवैधानिक मंज़ूरी नहीं मिली हो और वह कभी कानून न बना हो, तो उसे लंबित रखने का कोई औचित्य नहीं है. वहीं, समाजवादी पार्टी (SP) सरकार ने मदरसा शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन से जुड़ी समस्याओं को हल करने के लिए यह बिल पेश किया था. सरकार का मकसद यह पक्का करना था कि कर्मचारियों को समय पर वेतन मिले और भुगतान में बेवजह देरी करने वालों की जवाबदेही तय की जाए.