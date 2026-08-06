/मदरसा शिक्षकों के वेतन में देरी पर अधिकारियों पर होता मुकदमा! 10 साल बाद योगी सरकार ने वापस लिया बिल

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UP Madrasa Salary Bill 2016: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मदरसों से जुड़ा वह बिल वापस ले लिया है, जिसे अखिलेश यादव के कार्यकाल में पेश किया गया था. 'उत्तर प्रदेश मदरसा (टीचर्स और दूसरे कर्मचारियों को वेतन का भुगतान) बिल, 2016' को विधानसभा और विधान परिषद दोनों सदनों से वापस ले लिया गया है. इसके साथ ही लंबे समय से लंबित इस बिल की विधायी प्रक्रिया समाप्त हो गई है.
यह बिल 2016 में तत्कालीन समाजवादी पार्टी सरकार के कार्यकाल के दौरान पेश किया गया था. इसका मकसद एक ऐसी व्यवस्था बनाना था जिससे मदरसों में काम करने वाले शिक्षकों और दूसरे कर्मचारियों को समय पर वेतन मिल सके. SP सरकार का तर्क था कि नई व्यवस्था से वेतन भुगतान में देरी नहीं होगी और ऐसी देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जा सकेगी. इस बिल का सबसे चर्चित पहलू वह प्रावधान था जिसके तहत मदरसा शिक्षकों और कर्मचारियों को समय पर वेतन न मिलने की स्थिति में जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की जा सकती थी. इस और कुछ दूसरे प्रावधानों को लेकर कानूनी और संवैधानिक सवाल उठाए गए थे.
विधानसभा और विधान परिषद से पास होने के बाद बिल को मंजूरी के लिए तत्कालीन गवर्नर राम नाइक के पास भेजा गया. गवर्नर ने कुछ प्रावधानों पर आपत्ति जताई और मंज़ूरी देने के बजाय, इसे विचार के लिए राष्ट्रपति के पास भेज दिया. राष्ट्रपति के पास पहुंचने पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बिल की समीक्षा की. इस प्रक्रिया के दौरान, इसके कई प्रावधानों को लेकर कानूनी और संवैधानिक आपत्तियां सामने आईं. इसके बाद केंद्र ने सुझाव दिया कि बिल को वापस ले लिया जाए. इन्हीं वजहों से 2016 में दोनों सदनों से पास होने के बावजूद यह बिल कानून नहीं बन सका. इसके प्रावधान कभी लागू नहीं किए गए और यह मामला लगभग एक दशक तक लंबित रहा.
बिल खत्म करने को लेकर सीएम ने क्या कहा?
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अब विधानसभा के दोनों सदनों से यह बिल औपचारिक रूप से वापस ले लिया है. इसके साथ ही लगभग एक दशक से चल रही विधायी प्रक्रिया समाप्त हो गई है. सरकार का मानना है कि जब किसी बिल को संवैधानिक मंज़ूरी नहीं मिली हो और वह कभी कानून न बना हो, तो उसे लंबित रखने का कोई औचित्य नहीं है. वहीं, समाजवादी पार्टी (SP) सरकार ने मदरसा शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन से जुड़ी समस्याओं को हल करने के लिए यह बिल पेश किया था. सरकार का मकसद यह पक्का करना था कि कर्मचारियों को समय पर वेतन मिले और भुगतान में बेवजह देरी करने वालों की जवाबदेही तय की जाए.
गृह मंत्रालय क्यों भेजा गया बिल
हालांकि, अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज करने जैसे प्रावधानों से कानूनी विवाद खड़े हो गए. सवाल उठाए गए कि क्या ऐसे उपाय मौजूदा प्रशासनिक और कानूनी ढांचे के अनुरूप थे. गवर्नर की आपत्तियों, राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेजे जाने और केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा समीक्षा के बाद यह मामला लंबे समय तक लंबित रहा. हालांकि इस दौरान उत्तर प्रदेश में सरकार बदल गई, लेकिन बिल को अंतिम मंजूरी नहीं मिली. अब योगी सरकार द्वारा इसे वापस लेने के साथ ही 2016 के मदरसा वेतन बिल का अध्याय समाप्त हो गया है.