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मदरसा शिक्षकों के वेतन में देरी पर अधिकारियों पर होता मुकदमा! 10 साल बाद योगी सरकार ने वापस लिया बिल

UP Madrasa Salary Bill 2016: योगी सरकार ने मदरसा शिक्षकों और कर्मचारियों की सैलरी से जुड़ा वह बिल वापस ले लिया है, जिसे समाजवादी पार्टी की सरकार के कार्यकाल में 2016 में पास किया गया था. कानूनी और संवैधानिक आपत्तियों के कारण यह बिल कभी लागू नहीं हो पाया.

Edited ByTauseef Alam
Published: Aug 06, 2026, 09:53 AM IST|Updated: Aug 06, 2026, 09:53 AM IST
मदरसा शिक्षकों के वेतन में देरी पर अधिकारियों पर होता मुकदमा! 10 साल बाद योगी सरकार ने वापस लिया बिल

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

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