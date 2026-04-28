योगी सरकार की लिस्ट में "मुस्लिम IAS-IPS नाम तो हैं", पर नहीं मिली अहम जिम्मेदारियां

UP Muslim IAS IPS Officers Posting Row: देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में सरकार पर मुसलमानों को हाशिये पर धकेलने के आरोप लगते रे हैं. वहीं, अब तबादलों की लंबी सूची जारी कर अपनी प्रशासनिक सक्रियता दिखाने वाली योगी सरकार एक नए विवाद में घिरती नजर आ रही है. आरोप है कि बड़े पैमाने पर हुए तबादलों के बावजूद मुस्लिम अधिकारियों को अहम जिम्मेदारियों और अहम ओहदों से दूर रखा गया है, जिससे सरकार की नीयत पर सवाल उठ रहे हैं.

हाल ही में बीजेपी की अगुवाई वाली योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के 64 आईएएस और कई आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं. लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में मुस्लिम अधिकारियों की हिस्सेदारी बेहद कम दिखाई दे रही है. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में कुल 542 आईएएस अधिकारियों में सिर्फ 6 ही मुस्लिम हैं, जबकि 471 आईपीएस अधिकारियों में उनकी संख्या और भी कम बताई जा रही है.

इंकलाब में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, दो मुस्लिम आईएएस अधिकारी, जिनमें कामरान रिजवी और मन्नान अख्तर, इस समय केंद्र में डेप्यूटेशन पर तैनात हैं. वहीं सीनियर अधिकारी मासूम अली सरवर योजना विभाग में सचिव के पद पर पोस्टेड हैं और उनके पास उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड के सीईओ का अतिरिक्त जिम्मा भी है.

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इसके अलावा जहीर बिन सगीर लंबे समय से प्रशासकीय विभाग में विशेष सचिव बने हुए हैं. जुनैद अहमद झांसी में मुख्य विकास अधिकारी (CDO) और शाहिद अहमदी श्रावस्ती में CDO के पद पर तैनात हैं. रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि किसी भी मुस्लिम आईएएस अधिकारी को जिला अधिकारी या कमिश्नर जैसी बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई है.

आईपीएस अधिकारियों की बात करें तो मोहम्मद मुश्ताक ललितपुर में पुलिस अधीक्षक (SP), कासिम आबिदी कानपुर में डिप्टी कमिश्नर और सैयद अली अब्बास आगरा में पुलिस उपायुक्त (DCP) के रूप में काम कर रहे हैं. इसके अलावा करीब 14 आईपीएस अधिकारी ऐसी तैनाती पर हैं, जिन्हें ज्यादा अहम नहीं माना जा रहा. अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व रजिस्ट्रार मोहम्मद इमरान भी अब तक अच्छी जिम्मेदारी मिलने का इंतजार कर रहे हैं.

अन्य अधिकारियों में जकी अहमद केंद्र में पोस्टेड हैं, जबकि अब्दुल हमीद नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट में आईजी, अनीस अहमद अंसारी पीएसी में डीआईजी, शहाब राशिद खान को यूपी 112 में डीआईजी की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. इसी कड़ी में मोहम्मद इमरान को डीआईजी हेडक्वार्टर, सलमान ताज पाटिल स्पेशल ब्रांच में, रईस अख्तर तकनीकी विभाग में एसपी, हिफजुर्रहमान स्पेशल पर्सनल एंड एम्प्लॉई वेलफेयर में तैनात हैं.

इसके अलावा मुस्लिम पुलिस अधिकारियों में मोहम्मद तारिक मानवाधिकार आयोग में, मोहम्मद इरफान अंसारी एसपी हेडक्वार्टर में, साद मियां खाना डीसीपी गौतमबुद्धनगर, अजीजुलहक को एसपी हेडक्वार्टर, अरीबा नौमान एडिशनल एसपी झांसी और मोहम्मद आफताब आलम प्रतापगढ़ में एएसपी के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं.

इस मुद्दे पर पूर्व डीजीपी ओपी सिंह ने कहा कि नियुक्ति और तैनाती में मजहब या जाति का कोई नियम नहीं होता, लेकिन पहले एक अनौपचारिक व्यवस्था के तहत सभी वर्गों की भागीदारी का ध्यान रखा जाता था. उनका कहना है कि पहले राजनीतिक स्तर पर इस संतुलन को बनाए रखा जाता था. इससे मुस्लिम अफसरों को भी अहम पदों पर काम करने का मौका मिलता था, लेकिन अब यह व्यवस्था कमजोर होती दिख रही है.

इसे मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री सलाहुद्दीन मोहसिन ने योगी सरकार को आड़े हाथों लिया. उन्होंने कहा कि भले ही कोई लिखित रिजर्वेशन न हो, लेकिन आबादी के हिसाब से सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देने की परंपरा रही है. उन्होंने बताया कि मुलायम सिंह यादव के मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान पुलिस और प्रशासन में मुस्लिम अधिकारियों को अहम जिम्मेदारियां दी जाती थीं.

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