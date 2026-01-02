UP में मुसलमानों के आस्था पर भी पहरा; सैयद सालार और अन्य के बाद देवरिया मजार के उर्स पर प्रतिबंध

Advertisement
Zee SalaamIndian MuslimUP में मुसलमानों के आस्था पर भी पहरा; सैयद सालार और अन्य के बाद देवरिया मजार के उर्स पर प्रतिबंध

Deoria Mazar Urs Ban: बीते साल की तरह नए साल में भी उत्तर प्रदेश के योगी सरकार ने देवरिया की एक मजार पर उर्स पर पाबंदी लगा दी है. बीजेपी नेता शलभ मणि त्रिपाटी की शिकायत पर देवरिया में अब्दुल शाह गनी की मजार पर होने वाला दो दिवसीय उर्स प्रशासन ने रोक दिया है. मजार को सरकारी बंजर भूमि पर अवैध बताते हुए नोटिस चस्पा किया गया. इससे पहले भी यूपी में कई उर्स और मेलों पर सुरक्षा व कानून व्यवस्था के नाम पर पाबंदी लग चुकी है.

 

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Jan 02, 2026, 07:44 PM IST

Deoria News: उत्तर प्रदेश में बीते कुछ समय से सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (BJP) और उससे जुड़े हिंदूवादी संगठनों पर यह आरोप लगते रहे हैं कि वे अक्सर मुसलमानों के धार्मिक स्थलों और मदरसों को लेकर विवाद खड़ा करते हैं. इसी तरह का एक और मामला अब देवरिया जनपद से सामने आया है, जहां एक मजार पर होने वाले उर्स आयोजन को प्रशासन ने रोक दिया है.

देवरिया जनपद के सदर कोतवाली थाना क्षेत्र में ओवरब्रिज के नीचे अब्दुल शाह गनी की मजार स्थित है. इस मजार पर हर साल दो दिनों का उर्स आयोजित किया जाता रहा है. लेकिन इस बार यह आयोजन नहीं होगा. जिला प्रशासन ने उर्स के आयोजन पर रोक लगा दी है और मजार परिसर में बाकायदा नोटिस चस्पा कर दिया गया है.

प्रशासन ने मजार को बताया अवैध
बताया गया है कि कुछ महीने पहले देवरिया के पूर्व सदर विधायक शलभ मणि त्रिपाठी ने इस मजार को लेकर आपत्ति दर्ज कराई थी. उन्होंने दावा किया था कि यह मजार सरकारी भूमि पर बनी हुई है. इसके बाद जिला प्रशासन ने मामले की जांच कराई. प्रशासन की जांच में यह सामने आया कि मजार सरकारी बंजर भूमि पर बनाई गई है और अवैध घोषित कर दिया. 

इसी दौरान जब पूर्व सदर विधायक शलभ मणि त्रिपाणी को यह जानकारी मिली कि हर साल की तरह इस बार भी मजार पर उर्स आयोजन की तैयारी की जा रही है, तो उन्होंने इस पर फिर आपत्ति जताई. इसके बाद सदर विधायक ने प्रमुख सचिव को पत्र लिखकर सवाल उठाया कि सरकारी बंजर भूमि पर किसी भी तरह का धार्मिक आयोजन कैसे किया जा सकता है? इस पत्र के बाद जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए उर्स आयोजन पर रोक लगाने का फैसला किया.

प्रशासन की ओर से रोक लगाए जाने के बाद मजार के उर्स से जुड़े खजांची ने भी एक वीडियो जारी किया है. वीडियो के जरिए उन्होंने लोगों को जानकारी दी कि इस बार उर्स का आयोजन स्थगित कर दिया गया है. प्रशासन के जरिये जारी नोटिस में साफ तौर पर कहा गया है कि मजार पर होने वाले दो दिवसीय उर्स का आयोजन इस बार नहीं किया जाएगा. 

बीते साल कई उर्स और मेलों पर लगी पाबंदी
बता दें, इससे पहले उत्तर प्रदेश में साल 2025 के दौरान कई सदियों पुरानी मुस्लिम धार्मिक परंपराओं से जुड़े उर्स और मेलों को स्थानीय प्रशासन ने कानून-व्यवस्था और सुरक्षा का हवाला देकर इजाजत नहीं दी. इनमें सबसे बड़ा मामला बहराइच जिले की सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह से जुड़ा है, जहां हर साल जेठ महीने में लगने वाला ऐतिहासिक मेला-उर्स इस बार नहीं हो सका.

बहराइच स्थित इस दरगाह पर मई से जून तक एक महीने चलने वाले उर्स में लाखों हिंदू और मुस्लिम अकीदतमंद शामिल होते रहे हैं. दरगाह प्रबंधन समिति ने 15 मई से 15 जून 2025 तक आयोजन की इजाजत मांगी थी, लेकिन जिला प्रशासन ने कानून-व्यवस्था और स्थानीय खुफिया रिपोर्ट का हवाला देकर इजाजत देने से इनकार कर दिया. मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच पहुंचा, जहां अदालत ने भी मेले पर रोक को बरकरार रखा, हालांकि दरगाह के भीतर धार्मिक गतिविधियों की इजाजत दी गई.

इसी तरह संभल में नेजा मेला, अयोध्या के खानपुर मसोधा में दादा मियां मजार का उर्स और बाराबंकी के फूलपुर गांव में 75 साल पुराना उर्स भी 2025 में रद्द कर दिया गया. इन मामलों में प्रशासन ने संभावित सांप्रदायिक तनाव और सुरक्षा जोखिम का हवाला दिया. वहीं, अब नए साल पर देवरिया में भी महज अवैध भूमि मजार का हवाला देकर उर्स पर पाबंदी लगा दी गई. जिसके बाद एक बार फिर योगी सरकार मुसलमानों के खिलाफ एकतरफा कार्रवाई करने के आरोप लगने लगे हैं. 

