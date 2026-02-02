इटावा में उर्स का प्रोग्राम हुआ रद्द; मजार के रास्ते में सरकार ने बोये कांटे और खोद दिया गड्ढा!

Etawah Mazar News: उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के धार्मिक त्योहारों और स्थलों को लेकर लगातार विवाद सामने आ रहे हैं. आलम यह है कि प्रदेश के कई ऐतिहासिक मजारों पर सालों से लगने वाले उर्स और धार्मिक त्योहारों पर पाबंदी लगा दी गई है. इसी तरह का एक मामला इटावा से सामने आया है. जिले में मौजूद सालों पुरानी एक मजार को कथित तौर वन भूमि पर अवैध कब्जा कर स्थापित करने का आरोप लगाते हुए, यहां लगने वाले उर्स को रद्द कर दिया गया है.

मिली जानकारी के मुताबिक, इटावा जिले में स्थित फिशर वन क्षेत्र में बनी एक मजार को लेकर सोमवार (2 फरवरी) को होने वाला उर्स रद्द कर दिया गया है. उर्स की इजाजत न मिलने के बाद प्रशासनिक स्तर पर सख्ती बढ़ा दी गई है और मजार तक पहुंचने के सभी रास्तों को पूरी तरह बंद कर दिया गया है. मौके पर वन विभाग की ओर से निगरानी बढ़ा दी गई है और किसी को भी मजार की ओर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है.

कथित फिशर वन क्षेत्र में बनी इस मजार पर हर साल उर्स का आयोजन किया जाता रहा है, लेकिन इस बार इजाजत नहीं मिलने की वजह से इंतजामिया ने उर्स को रद्द कर दिया है. इस उर्स में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में अकीदतमंद पहुंचते हैं, जिनमें हिंदू मुस्लिम के साथ अन्य समुदाय के लोग भी शामिल होते हैं. हालांकि, मजार पर उर्स मनाने जाने वाले अकीदतमंदों को रोकने के लिए प्रशासन की सख्ती सवालों के घेरे में हैं.

बताया जा रहा है कि मजार की ओर जाने वाले मुख्य रास्ते पर पहले से ही करीब 5-5 फीट गहरे गड्ढे खोद दिए गए हैं, जिनमें कांटेदार बबूल के पेड़ काटकर डाल दिए गए हैं, ताकि कोई भी शख्स आगे न जा सके. इसके साथ ही वन विभाग की ओर से मौके पर सूचना बोर्ड भी लगाया गया है और दो वन कर्मियों की ड्यूटी तैनात कर दी गई है.

दरअसल, इस पूरे मामले की शुरुआत मुख्यमंत्री कार्यालय में की गई एक शिकायत से हुई. शिकायत में कहा गया था कि फिशर वन क्षेत्र में पिछले कई सालों से एक मजार बनी हुई है, जो कथित तौर पर आक्रांता मोहम्मद गौरी के सेनापति से जुड़ी बताई जा रही है. इस शिकायत के बाद प्रशासन हरकत में आया और मजार की देखरेख करने वाले शख्स समेत अब तक तीन लोगों को नोटिस जारी कर जरुरी कागजात मांगे गए.

हालांकि, नोटिस पाने वालों की ओर से अब तक कोई वैध कागजात पेश नहीं किए गए हैं. उनका कहना है कि हर साल उर्स के आयोजन की इजाजत मिलती रही है और उसी आधार पर आयोजन किया जाता रहा है. इस बार इजाजत हीं मिलने की वजह से उर्स नहीं किया जा रहा है. प्रशासन और वन विभाग की इस कार्रवाई को अकीदतमंदों ने एक तरफ करार देते हुए गंभीर आरोप लगाया है.

वन विभाग के आरोपों पर स्थानीय लोगों ने सवाल खड़ा करते हुए कहा कि अगर यह मजार मोहम्मद गौरी के सेनापति से जुड़ी हुई थी, तो क्या उस समय वन विभाग मौजूद था. उनका कहना है कि मोहम्मद गौरी, 1175 ईस्वी में भारत आया था. उसके सेनापति का नाम कुतबुद्दीन ऐबक था और मौत के बाद उसे लाहौर में दफ्न किया गया था. इसी तरह से कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति और बाद में सत्ता संभालने वाले शमसुद्दीन इल्तुतमिश को दिल्ली में दफनाया गया. ऐसे में इस मजार को अक्रांता का मजार बताकर हटाना या उर्स से रोकना एक साजिश है, यह मजार सालों पुरानी है.

इस मामले पर मुस्लिम समाज से जुड़े लोगों का कहना है कि किसी अराजक तत्व के जरिये शिकायत की गई थी. उनका दावा है कि यह मजार पिछले आठ सौ साल से मौजूद है और हर साल नियमित रूप से उर्स का आयोजन किया जाता रहा है. मुस्लिम समाज के लोगों ने कहा कि इस साल इजाजत नहीं मिली है, इसलिए उन्होंने खुद ही उर्स का आयोजन नहीं किया. साथ ही वन विभाग की ओर से नोटिस देकर 5 फरवरी तक कागजात पेश करने को कहा गया है, जिसका वे कानूनी तरीके से जवाब देंगे. उनका कहना है कि वे इस पूरे मामले को कानून के तहत लड़ेंगे.

वहीं, इस मामले में क्षेत्रीय रेंजर का कहना है कि मजार से जुड़ा विवाद अब कोर्ट में दायर किया जा चुका है. रेंजर के मुताबिक, संबंधित पक्षों को 5 फरवरी तक का समय दिया गया है और उस दिन उन्हें आकर अपने कागजात पेश करने होंगे. अगर तय समय तक जरूरी दस्तावेज नहीं दिखाए जा सके, तो आगे जो भी फैसला होगा, वह नियमों के मुताबिक लिया जाएगा.

रेंजर ने यह भी बताया कि फिलहाल इस मामले को लेकर एक निगरानी समिति की टीम गठित की गई है. सुरक्षा और निगरानी के मद्देनजर मजार तक किसी भी शख्स के जाने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है. रास्तों में गड्ढे खोदकर कांटेदार पेड़ डाले गए हैं, जिससे इस समय मजार तक कोई भी नहीं पहुंच पा रहा है.

