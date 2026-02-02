Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3095866
Zee SalaamIndian Muslimइटावा में उर्स का प्रोग्राम हुआ रद्द; मजार के रास्ते में सरकार ने बोये कांटे और खोद दिया गड्ढा!

इटावा में उर्स का प्रोग्राम हुआ रद्द; मजार के रास्ते में सरकार ने बोये कांटे और खोद दिया गड्ढा!

UP Forest Department stop Etawah Urs: उत्तर प्रदेश की एक मजार पर खतरा मंडराने लगा है. इटावा के कथित फिशर वन क्षेत्र में मौजूद एक पुरानी मजार पर उर्स की इजाजत न मिलने से आयोजन रद्द कर दिया गया है. प्रशासन ने मजार तक जाने के रास्ते बंद कर दिए हैं. मुस्लिम समाज ने कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए इसे कानूनी रूप से चुनौती देने की बात कही है.

 

Edited By:  Raihan Shahid|Last Updated: Feb 02, 2026, 09:59 PM IST

Trending Photos

इटावा मजार को लेकर हंगामा
इटावा मजार को लेकर हंगामा

Etawah Mazar News: उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के धार्मिक त्योहारों और स्थलों को लेकर लगातार विवाद सामने आ रहे हैं. आलम यह है कि प्रदेश के कई ऐतिहासिक मजारों पर सालों से लगने वाले उर्स और धार्मिक त्योहारों पर पाबंदी लगा दी गई है. इसी तरह का एक मामला इटावा से सामने आया है. जिले में मौजूद सालों पुरानी एक मजार को कथित तौर वन भूमि पर अवैध कब्जा कर स्थापित करने का आरोप लगाते हुए, यहां लगने वाले उर्स को रद्द कर दिया गया है.  

मिली जानकारी के मुताबिक, इटावा जिले में स्थित फिशर वन क्षेत्र में बनी एक मजार को लेकर सोमवार (2 फरवरी) को होने वाला उर्स रद्द कर दिया गया है. उर्स की इजाजत न मिलने के बाद प्रशासनिक स्तर पर सख्ती बढ़ा दी गई है और मजार तक पहुंचने के सभी रास्तों को पूरी तरह बंद कर दिया गया है. मौके पर वन विभाग की ओर से निगरानी बढ़ा दी गई है और किसी को भी मजार की ओर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है.

कथित फिशर वन क्षेत्र में बनी इस मजार पर हर साल उर्स का आयोजन किया जाता रहा है, लेकिन इस बार इजाजत नहीं मिलने की वजह से इंतजामिया ने उर्स को रद्द कर दिया है. इस उर्स में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में अकीदतमंद पहुंचते हैं, जिनमें हिंदू मुस्लिम के साथ अन्य समुदाय के लोग भी शामिल होते हैं. हालांकि, मजार पर उर्स मनाने जाने वाले अकीदतमंदों को रोकने के लिए प्रशासन की सख्ती सवालों के घेरे में हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: बांकेबिहारी मंदिर में मुस्लिम को रेलिंग लगाने का ठेका देने पर मचा बवाल; समिति ने कहा मामले को तूल न दें

बताया जा रहा है कि मजार की ओर जाने वाले मुख्य रास्ते पर पहले से ही करीब 5-5 फीट गहरे गड्ढे खोद दिए गए हैं, जिनमें कांटेदार बबूल के पेड़ काटकर डाल दिए गए हैं, ताकि कोई भी शख्स आगे न जा सके. इसके साथ ही वन विभाग की ओर से मौके पर सूचना बोर्ड भी लगाया गया है और दो वन कर्मियों की ड्यूटी तैनात कर दी गई है.

दरअसल, इस पूरे मामले की शुरुआत मुख्यमंत्री कार्यालय में की गई एक शिकायत से हुई. शिकायत में कहा गया था कि फिशर वन क्षेत्र में पिछले कई सालों से एक मजार बनी हुई है, जो कथित तौर पर आक्रांता मोहम्मद गौरी के सेनापति से जुड़ी बताई जा रही है. इस शिकायत के बाद प्रशासन हरकत में आया और मजार की देखरेख करने वाले शख्स समेत अब तक तीन लोगों को नोटिस जारी कर जरुरी कागजात मांगे गए.

हालांकि, नोटिस पाने वालों की ओर से अब तक कोई वैध कागजात पेश नहीं किए गए हैं. उनका कहना है कि हर साल उर्स के आयोजन की इजाजत मिलती रही है और उसी आधार पर आयोजन किया जाता रहा है. इस बार इजाजत हीं मिलने की वजह से उर्स नहीं किया जा रहा है. प्रशासन और वन विभाग की इस कार्रवाई को अकीदतमंदों ने एक तरफ करार देते हुए गंभीर आरोप लगाया है. 

वन विभाग के आरोपों पर स्थानीय लोगों ने सवाल खड़ा करते हुए कहा कि अगर यह मजार मोहम्मद गौरी के सेनापति से जुड़ी हुई थी, तो क्या उस समय वन विभाग मौजूद था. उनका कहना है कि मोहम्मद गौरी, 1175 ईस्वी में भारत आया था. उसके सेनापति का नाम कुतबुद्दीन ऐबक था और मौत के बाद उसे लाहौर में दफ्न किया गया था. इसी तरह से कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति और बाद में सत्ता संभालने वाले शमसुद्दीन इल्तुतमिश को दिल्ली में दफनाया गया. ऐसे में इस मजार को अक्रांता का मजार बताकर हटाना या उर्स से रोकना एक साजिश है, यह मजार सालों पुरानी है.

इस मामले पर मुस्लिम समाज से जुड़े लोगों का कहना है कि किसी अराजक तत्व के जरिये शिकायत की गई थी. उनका दावा है कि यह मजार पिछले आठ सौ साल से मौजूद है और हर साल नियमित रूप से उर्स का आयोजन किया जाता रहा है. मुस्लिम समाज के लोगों ने कहा कि इस साल इजाजत नहीं मिली है, इसलिए उन्होंने खुद ही उर्स का आयोजन नहीं किया. साथ ही वन विभाग की ओर से नोटिस देकर 5 फरवरी तक कागजात पेश करने को कहा गया है, जिसका वे कानूनी तरीके से जवाब देंगे. उनका कहना है कि वे इस पूरे मामले को कानून के तहत लड़ेंगे.

वहीं, इस मामले में क्षेत्रीय रेंजर का कहना है कि मजार से जुड़ा विवाद अब कोर्ट में दायर किया जा चुका है. रेंजर के मुताबिक, संबंधित पक्षों को 5 फरवरी तक का समय दिया गया है और उस दिन उन्हें आकर अपने कागजात पेश करने होंगे. अगर तय समय तक जरूरी दस्तावेज नहीं दिखाए जा सके, तो आगे जो भी फैसला होगा, वह नियमों के मुताबिक लिया जाएगा.

रेंजर ने यह भी बताया कि फिलहाल इस मामले को लेकर एक निगरानी समिति की टीम गठित की गई है. सुरक्षा और निगरानी के मद्देनजर मजार तक किसी भी शख्स के जाने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है. रास्तों में गड्ढे खोदकर कांटेदार पेड़ डाले गए हैं, जिससे इस समय मजार तक कोई भी नहीं पहुंच पा रहा है.

यह भी पढ़ें: Hate Speech: बदजुबान और बेलगाम हो गए हैं असम के मुख्यमंत्री; सुप्रीम कोर्ट पहुंची शिकायत

About the Author
author img
Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

TAGS

Uttar Pradesh newsEtawah newsmuslim news

Trending news

Uttar Pradesh news
इटावा: उर्स का प्रोग्राम रद्द; मजार के रास्ते में सरकार ने बोये कांटे, खोदा गड्ढा
Hate Speech
बदजुबान और बेलगाम हो गए हैं असम के मुख्यमंत्री; सुप्रीम कोर्ट पहुंची शिकायत
United Kingdom News
क्या ब्रिटेन की मस्जिद में योगा की चल रही क्लास; फोटो वायरल होने पर उठ रहे सवाल?
Madrasas
मदरसों के साथ उसके संचालकों के निजी बैंक खातों की भी होगी जांच; आदेश से भड़के मुसलमान
Delhi news
Anti Conversion Laws पर सुप्रीम कोर्ट सख्त; मोदी सरकार समेत 12 राज्यों को किया तलब
UP News
'योगी जी एडमिशन करा देंगे', जनता दर्शन में मासूम अनाबिया की बात ने जीता दिल
Arshad Madni
हम यहीं पैदा हुए यहीं दफ्न होंगे, जो देश छोड़कर जा रहे उनके बारे में भी सोचे सरकार
UP News
बांकेबिहारी मंदिर में मुस्लिम को रेलिंग का ठेका देने पर बवाल; समिति ने कहा चुप रहो!
muslim news
पाकिस्तान ने पोलियो के खिलाफ शुरू किया 'जिहाद', इतने मिलियन बच्चे होंगे टारगेट पर
gariaband news
आरिफ, सलीम और इमरान पर जानलेवा हमला, सांप्रदायिक झड़प के बाद तनाव