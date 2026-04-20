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Agra: मस्जिद, मदरसों समेत इन 27 स्थलों पर चलाएँ बुल्डोजर; योगी ब्रिगेड ने अधिकारियों को भेजा नोटिस

Uttar Pradesh News: कथित हिंदूवादी नेता और योगी यूथ ब्रिगेड के अध्यक्ष कुंवर अजय तोमर ने 27 मस्जिदों, मजारों और मदरसों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अधिकारियों को नोटिस भेजा है. उन्होंने कहा कि इस लिस्ट के बाद अभी और भी ऐसी लिस्ट तैयार कर रहे हैं. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.  

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Apr 20, 2026, 08:47 PM IST

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Agra: मस्जिद, मदरसों समेत इन 27 स्थलों पर चलाएँ बुल्डोजर; योगी ब्रिगेड ने अधिकारियों को भेजा नोटिस

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के टेढ़ी बगिया में बीच सड़क पर बनी रहमानी मस्जिद समेत 27 मस्जिदों, मजारों और दरगाहों पर कार्रवाई के लिए योगी यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष हिंदूवादी नेता कुंवर अजय तोमर ने नोटिस भेजा है. हिंदूवादी नेता कुंवर अजय तोमर ने यह नोटिस आगरा डीएम, नगर निगम के नगर आयुक्त, पीडब्ल्यूडी के मेन इंजीनियर और छावनी परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी/ संपदा अधिकारी को भेजा है. इस नोटिस में  चिन्हित  27 धार्मिक स्थलों के खिलाफ 60 दिन के भीतर कार्रवाई करने की मांग की गई है. 

हिंदूवादी नेता कुंवर अजय तोमर ने टेढ़ी बगिया पर बीच सड़क पर बनी रहमानी मस्जिद, ताजनगरी फेस 2 नगला मेवाती में नगर निगम की ज़मीन पर बनीं फैजाने मदीना मस्जिद, क्लार्क सिराज होटल, कंपनी गार्डन के पास बनी लोदी मस्जिद एवं सिकंदरा हाईवे किनारे बनीं दरगाह शरीफ हजरत बाबा शाह, मुस्ताक शाह दरगाह एवं पालीवाल पार्क में अंदर बनीं अवैध मजार सहित 27 अवैध मस्जिदों, मजारों और दरगाहों पर कार्रवाई के लिए धारा 80 सीपीसी का नोटिस अधिकारियों को भेजा है.

आपको बता दे कुंवर अजय तोमर ने आगरा एमजी रोड बीच सड़क पर बनीं कथित अवैध मजार और उसके सामने बनीं दरगाह पर कार्रवाई के लिए कोर्ट में वाद दाखिल किया हुआ है, जिस पर 11 मई 2026 को सुनवाई होनी है. वहीं 14 अप्रैल को आगरा आए उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सर्किट हाउस में अधिकारियों को एमजी रोड पर बनीं मजार पर कार्रवाई के आदेश भी दिए थे.

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हिंदूवादी नेता कुंवर अजय तोमर का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश है कि सरकारी जमीनों पर, सड़क किनारे, हाईवे पर फुटपाथ पर रेलवे स्टेशनों पर बने अवैध धार्मिक स्थलों को हटाया जाए और हम उसी आदेश का पालन करवा रहे हैं. कुंवर अजय तोमर का कहना है कि आगरा में हजारों की संख्या में ऐसे अवैध धार्मिक स्थल बनें हुए हैं जो यातायात में बाधा है विकास में बाधा है आगरा के सौंदर्यीकरण में बाधा है एवं सड़क चौड़ीकरण में बाधा है इसलिए इन्हें हटाया जाना बहुत जरूरी है

कुंवर अजय तोमर का कहना है कि नोटिस पर 60 दिन के भीतर अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम इन सभी 27 अवैध मस्जिदों , मजारों और दरगाहों को लेकर कोर्ट में वाद दाखिल करेंगे. उनका कहना है कि लैंड जिहाद के तहत सरकारी जमीनों को कब्जाया जा रहा है पहले छोटी मजार बनाई जाती है और कुछ समय बाद वह बहुत बड़ी मस्जिद में बदल दी जाती है ऐसा नहीं होने देंगे.

कुंवर अजय तोमर ने कहा कि  हमारी यह लड़ाई जारी रहेगी. उन्होंने कहा कि इसके बाद हम और भी सूची तैयार कर रहे हैं. वहीं, उन्होंने कहा कि जब अतिक्रमण के नाम पर बड़े-बड़े बाजार गिरा दिए जाते हैं, कॉलोनियां खत्म कर दी जाती हैं, अतिक्रमण के नाम पर गरीब लोगों की धकेल और दुकान तोड़ दी जाती हैं तो अतिक्रमण करके बनीं अवैध मस्जिदें, मजार और दरगाहों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए.

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Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

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