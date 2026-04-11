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'योगी यूथ ब्रिगेड पहुंचा कोर्ट'; सड़क पर नमाज और मजारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश में सड़क के बीच बनी मजार और सड़क पर नमाज पढ़े जाने के लेकर कथित हिंदूवादी संगठन "योगी यूथ ब्रिगेड" ने कोर्ट पहुंचे. योगी यूथ ब्रिगेड के अध्यक्ष कुंवर अजय तोमर ने अपने वकील से इस मामले को कोर्ट में दर्ज कराया.  उन्होंने कहा कि वह न्यायालय में इस लड़ाई को जीतेंगे. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Apr 11, 2026, 03:18 PM IST

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'योगी यूथ ब्रिगेड पहुंचा कोर्ट'; सड़क पर नमाज और मजारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित एमजी रोड पर नमाज और दरगाह का विवाद अब कोर्ट पहुंच चुका है. कथित हिंदूवादी संगठन "योगी यूथ ब्रिगेड" के प्रदेश अध्यक्ष हिंदूवादी नेता कुंवर अजय तोमर ने इस मामले को अपने एडवोकेट शिव आधार सिंह तोमर के द्वारा दोनों मजारों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के लिए अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में दायर कराया.  कुंवर अजय तोमर ने कहा कि संबंधित अधिकारियों का जो रवैया सामने आया है वह शर्मनाक है कि उन्होंने समय रहते कार्रवाई नहीं की और हमें कोर्ट जाना पड़ा.

सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई जस्टिस श्वेत्शा चंद्रा करेंगी. न्यायालय ने वाद को अंगीकृत कर लिया है और विपक्षी आगरा डीएम, आगरा नगर निगम के नगर आयुक्त, पीडब्ल्यूडी के मुख्य अभियंता को सम्मन जारी करने के आदेश पारित कर दिए हैं. न्यायालय ने 11 मई 2026 को विपक्षीगणों को स्वयं या मार्फत वकील हाजिर होने के आदेश पारित किए हैं. आपको बता दें योगी यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष हिंदूवादी नेता कुंवर अजय तोमर ने 19 जनवरी 2026 को अपने एडवोकेट शिव आधार सिंह तोमर के द्वारा यातायात में बाधित बीच सड़क पर बनी मजार और दरगाह पर कार्रवाई के लिए धारा 80 सीपीसी का नोटिस आगरा डीएम, नगर निगम के नगर आयुक्त और पीडब्ल्यूडी के मुख्य अभियंता को भेजा था, नोटिस का समय पूरा होने के बावजूद भी अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की और ना ही नोटिस का कोई जवाब दिया.

कुंवर अजय तोमर का कहना है कि मजार और दरगाह सरकारी जमीन पर बनी हैं, जिससे यातायात भी बाधित हो रहा है, कई हादसे भी हो चुके हैं. इसलिए जनहित में इसे हटाया जाना बहुत जरूरी है. कुंवर अजय तोमर ने कहा कि अन्य जिलों में अवैध मस्जिद, मजार, दरगाहों और मदरसों में पर कार्रवाई हो रही है लेकिन आगरा में संबंधित अधिकारी मौन धारण किए हुए.

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कुंवर अजय तोमर ने कहा कि संबंधित अधिकारियों का जो रवैया सामने आया है वह शर्मनाक है कि उन्होंने समय रहते कार्रवाई नहीं की और हमें कोर्ट जाना पड़ा. कुंवर अजय तोमर ने कहा कि समय-समय पर मंदिरों को ADA के द्वारा, नगर निगम के द्वारा, पीडब्ल्यूडी के द्वारा तोड़ा गया लेकिन दरगाह और मजार पर आखिर आगरा में कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? कुंवर अजय तोमर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हाईकोर्ट के सख्त आदेश हैं की सार्वजनिक स्थान पर सरकारी भूमि पर बनें सभी धार्मिक स्थलों को हटाया जाए, लेकिन आगरा के संबंधित अधिकारी इस आदेश का पालन नहीं करा रहे हैं

कुंवर अजय तोमर ने कहा कि जब तक मजार और दरगाह नहीं हटेंगी, हम चैन से नहीं बैठेंगे. उन्होंने कहा कि वह न्यायालय में इस लड़ाई को जीतेंगे. कुंवर अजय तोमर का कहना है कि आगरा में इसके अलावा और भी ऐसी मजार, दरगाह और मस्जिद है जो बीच सड़क पर बनी है सरकारी जमीन पर बनी है उन पर भी कार्वाई कराएंगे.

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Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

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