'न NDA के साथ, न BJP में जाएंगे' यूसुफ पठान समेत 3 मुस्लिम सांसदों ने TMC के बागी खेमे से की बगावत

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TMC Rebel Muslim MP: TMC के 20 बागी सांसदों में से यूसुफ पठान समेत तीन मुस्लिम सांसदों ने बगावत कर दी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्रियों और NDA में शामिल पार्टियों के नेताओं ने 4 अगस्त को सत्ताधारी गठबंधन के सांसदों की साप्ताहिक बैठक में हिस्सा लिया. लेकिन, पश्चिम बंगाल के जंगीपुर से खलीलुर रहमान, मुर्शिदाबाद से अबू ताहिर खान और बहरामपुर से यूसुफ पठान भी NDA संसदीय दल की पहली 'मंगल मिलन' बैठक में शामिल नहीं हुए. दावा किया जा रहा है कि तीनों सांसद ममता बनर्जी के पाले में फिर से जा सकते हैं.
मुर्शिदाबाद के सांसद अबू ताहिर खान ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, "हम न तो NDA के साथ हैं और न ही BJP में शामिल हो रहे हैं. आज NDA की बैठक भी थी, लेकिन हम तीनों उसमें शामिल नहीं हुए. हालांकि, हम मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी द्वारा बुलाई गई बैठक में हिस्सा लेंगे क्योंकि यह मेरे संसदीय क्षेत्र में विकास कार्यों से जुड़ी है. हम मुसलमानों के खिलाफ किसी भी कदम का समर्थन नहीं करेंगे."
NCPI को अभी तक नहीं मिली है मान्यता
इन तीन सांसदों की गैर-मौजूदगी को अहम माना जा रहा है क्योंकि लोकसभा में 20 सदस्यों वाले NCPI ग्रुप को मान्यता देने का मामला अभी स्पीकर ओम बिरला के पास लंबित है. दल-बदल विरोधी कानून के तहत, यह अलग हुआ ग्रुप तभी सुरक्षा पा सकता है जब उसे तृणमूल कांग्रेस के मूल 28 लोकसभा सांसदों में से कम से कम दो-तिहाई का समर्थन हासिल हो. सदन में NCPI के नेता सुदीप बंद्योपाध्याय भी मंगलवार को पहली बार NDA संसदीय दल की बैठक में शामिल हुए. बंद्योपाध्याय ने कहा, "मैं देश के सबसे सीनियर सांसदों में से एक हूं. NCPI में सभी एकजुट हैं. यह एक अच्छा अनुभव है." उन्होंने बागी सांसदों के बीच मतभेदों की अटकलों को भी खारिज कर दिया.
ममता बनर्जी को होगा फायदा
गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में TMC की करारी हार के बाद विधायक और सांसद ममता बनर्जी से अलग होकर एक अलग गुट में शामिल हो गए. विधायकों ने विपक्ष में अपनी जगह ली, जबकि लोकसभा में TMC के सांसदों ने सरकार का साथ दिया. इस कदम को ममता बनर्जी के लिए एक बड़ा झटका माना गया, फिर भी ऐसी अटकलें हैं कि भविष्य में सांसदों के बीच हुई इस फूट से उन्हें असल में फायदा हो सकता है. दावा किया जा रहा है कि बागी सांसदों में से कुछ सांसद ममता बनर्जी के पास लौटना चाहते हैं.