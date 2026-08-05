'न NDA के साथ, न BJP में जाएंगे' यूसुफ पठान समेत 3 मुस्लिम सांसदों ने TMC के बागी खेमे से की बगावत

NCPI को अभी तक नहीं मिली है मान्यता

इन तीन सांसदों की गैर-मौजूदगी को अहम माना जा रहा है क्योंकि लोकसभा में 20 सदस्यों वाले NCPI ग्रुप को मान्यता देने का मामला अभी स्पीकर ओम बिरला के पास लंबित है. दल-बदल विरोधी कानून के तहत, यह अलग हुआ ग्रुप तभी सुरक्षा पा सकता है जब उसे तृणमूल कांग्रेस के मूल 28 लोकसभा सांसदों में से कम से कम दो-तिहाई का समर्थन हासिल हो. सदन में NCPI के नेता सुदीप बंद्योपाध्याय भी मंगलवार को पहली बार NDA संसदीय दल की बैठक में शामिल हुए. बंद्योपाध्याय ने कहा, "मैं देश के सबसे सीनियर सांसदों में से एक हूं. NCPI में सभी एकजुट हैं. यह एक अच्छा अनुभव है." उन्होंने बागी सांसदों के बीच मतभेदों की अटकलों को भी खारिज कर दिया.