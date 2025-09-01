Rahul Gandhi के साथ वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होंगे Yusuf Pathan

Matdata Adhikar Yatra में भारत के पूर्व क्रिकेटर और मौजूदा सांसद यूसुफ पठान भी शामिल होने वाले हैं. तृणमूल कांग्रेस के सीनियर और सांसद अभिषेक बनर्जी कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा के पटना चरण में शामिल नहीं हो पाने की वजह से ये फैसला लिया गया है. पार्टी सूत्रों ने बताया कि ऐसे में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की जगह तृणमूल ने पूर्व क्रिकेटर और ब्रह्मपुर से सांसद यूसुफ पठान को इस प्रोग्राम में हिस्सा दिलवाने का फैसला किया है.

16 दिनों में यात्रा का अंत

कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की 16 दिन की वोटर अधिकार यात्रा 17 अगस्त को सहसराम से शुरू हुई थी. यह यात्रा 23 जिलों से गुजरते हुए 1 सितंबर को पटना में समाप्त होगी. करीब 1,300 किलोमीटर लंबी इस यात्रा का समापन गांधी मैदान में एक बड़ी रैली से होना था, लेकिन अब अंतिम चरण में पटना पहुंचकर यात्रा का समापन होगा.

ममता और अभिषेक को भेजा गया था निमंत्रण

सूत्रों के मुताबिक, राहुल गांधी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और सांसद अभिषेक बनर्जी को पटना में होने वाली यात्रा के समापन कार्यक्रम और उसके बाद आयोजित रात्रिभोज में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था. हालांकि, उनकी अनुपस्थिति में तृणमूल की ओर से यूसुफ पठान शामिल होंगे.

क्यों हो रही है ये यात्रा?

दरअसल, कांग्रेस का आरोप था कि SIR के तहत मतदाताओं की लिस्ट से निकालकर वोट चोरी की जा रही है. इस आरोपों के तहत याचिका सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई थी, जिसने 65 लाख नामों की प्रारंभिक सूची वेबसाइट पर प्रकाशित करने का निर्देश दिया था.